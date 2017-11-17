Итоги дня КХЛ: «Локомотив» победил без Квартальнова. А что с Уфой?

Вторая победа Скабелки над «Сибирью»

Новосибирцы каким-то чудом выиграли у «Югры» два дня назад, сравняв счёт в самой концовке, а потом забив в овертайме. Подобный трюк не удалось повторить в Омске.

Хозяева с самого начала встречи смотрелись острее и интереснее, они чаще бросали и больше атаковали. Второй период запомнился красивым боем Березина с Левицким. И, кажется, в драке оказался сильнее защитник «Авангарда», но нападающий «Сибири» до последнего не падал на лёд. Отправился он на скамейку штрафников с разбитым лицом. Правда, Березину тоже досталось по носу.

В последние 20 минут пришло время забивать — команда Скабелки закономерно счёт открыла. Новосибирцы отчаянно пытались отыграться, но опасных моментов у ворот Шилина на последних минутах не было. «Авангард» второй раз в сезоне выиграл сибирское дерби, а Олег Шилин оформил второй «сухарь» в сезоне, удачно заменил Фурха в воротах. Чешский же голкипер должен вернуться в строй в ближайшее время.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Потапов в «Ак Барсе»

Казанский клуб заключил контракт с 28-летним нападающим Алексеем Потаповым. Ранее Потапов выступал в «Торпедо».В текущем сезоне хоккеист провёл 18 матчей за нижегородскую команду и очков не заработал. Показатель полезности составил «-3». Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл в общей сложности 302 матча и набрал в них 159 очков. Хоккеист ранее выступал в КХЛ только за «Торпедо».

«Локомотив» побеждает и без Квартальнова

Только ленивый на этой неделе не покритиковал уфимскую команду и не отправил Вестерлунда в отставку. Хоть после и поражения от ЦСКА Вайсфельд заверил, что доверяет финскому специалисту, негативных комментариев меньше не стало. Что скажет генменеджер после упущенной победы в Ярославле?

Началось всё с драки Макарова и Тальбо, обоих удалили на пять минут, а Козуна — на две за толчок на борт Осипова. Ларсену удалось реализовать численное преимущество, что не удивительно, ведь «Локомотив» — худшая команда по игре в меньшинстве. Проблемы в игре в неравных составах начались у ярославцев ещё при Кудашове, и Квартальнов пока не смог их исправить. Главный тренер хозяев перед стартом второго периода был удалён со скамейки до конца матча за спор с главным арбитром.

«Салават» же невообразимым образом смог упустить три очка. Хозяева без Квартальнова на скамейке смогли отыграть две шайбы, а в концовке у соперников уже были равные шансы на успех. В овертайме «Локомотив» почти не выходил из своей зоны, но всё-таки за 10 секунд финальной сирены сумел забить — отличился Якуб Накладал. Вестерлунд потерпел ещё одно обидное поражение, а голкипер Андрей Кареев проиграл все девять матчей, в которых принимал участие в этом сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Почти аншлаг на ЦСКА

«Ак Барс» оказался в затруднительной ситуации перед матчем с московскими «армейцами». В списке травмированных у Билялетдинова находятся Малыхин, Азеведу, Захарчук и Попов, а накануне игры в Москве приболели Ландер и Ткачёв. В итоге защитник Токранов встал в нападение. У Никитина благодаря длиннющей скамейке проблем с составом нет.

Первый бросок Нестерова на второй минуте уже обернулся голом в ворота Гарипова. «Ак Барс» половину первого периода провёл в меньшинстве. ЦСКА же мог в первые 20 минут делать счёт и 3:0, и 4:0, но Кузьменко лишь раз смог реализовать момент. В третьем периоде ещё одну шайбу забросил Петров.

Но главной же победой ЦСКА была одержана не на льду — на матч с лидером Востока стадион был заполнен практически под завязку (5407 зрителей при вместимости 5600). Вот такое бывает на Ленинградском проспекте нечасто!

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Падакин добыл «Сочи» победу

Бодрый первый период соперники выдали в Хельсинки, забив три шайбы на двоих. Игроки «Сочи» сначала не уступали хозяевам по количеству голевых моментов, однако во втором периоде начали сдавать позиции.

«Йокерит» чаще и опаснее угрожал воротам соперника, да и провёл в атаке больше времени. Казалось, команде Зубова ничего не светит в этом матче. Но сначала Цветков счёт сравнял, а потом Падакин и вывел гостей вперёд. Между прочим, 23-летний форвард «Сочи» лидирует в КХЛ по показателю полезности. Молчал в этот вечер Толванен, набиравший очки в предыдущих трёх встречах. Южане же прервали трёхматчевую победную серию финской команды.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Очередная неудача Белова

На «Витязь» в этом сезоне больно смотреть. Поражения стали обыденностью для клуба из Подольска. Другое дело — «Нефтехимик», который бросает вызов грандам и громит середняков.

В Подмосковье команде Назарова пришлось непросто. В первом периоде хозяева перебросали гостей почти в два раза, а после перерыва команды обменялись голами. В основное время и в дополнительное голов зрители не увидели. Победу гостям в серии буллитов принёс Галимов. «Витязь» проиграл седьмой матч из последних восьми.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.