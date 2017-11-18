СКА подтолкнёт Кинэна к отставке. Прогнозы на игровой день КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Адмирал» — «Динамо» (Минск)

Домашняя серия дальневосточного клуба продолжается. Пока «Адмирал» играет не слишком удачно: проиграно два матча подряд. Но и соперники были серьёзные — СКА и московское «Динамо». Теперь во Владивосток прилетает другой динамовский коллектив – из Минска. «Зубрам» придётся играть без американского форварда Джека Скилле, схлопотавшего двухматчевую дисквалификацию за подножку на судье. Однако на данный момент минчане выглядят интереснее соперника, поэтому попробуем сделать ставку на них.

Прогноз: победа минского «Динамо».

«Амур» — «Динамо» (Москва)

Хабаровчане провели хороший матч со СКА, достойно выглядев весь матч. Команда Андрея Мартемьянова ранее выиграла четыре встречи кряду, уступив только чемпиону. Московские динамовцы удачно проводят поездку по Дальнему Востоку: обыграны «Куньлунь» и «Амур», наконец-то начали забивать нападающие. Для Владимира Воробьёва в сложившейся ситуации важна каждая встреча, так как слухи о его возможной отставке не прекращаются. Думается, что в этой схватке гости снова окажутся более удачливыми и увезут из Хабаровска минимум два очка.

Прогноз: победа московского «Динамо».

Московские динамовцы удачно проводят поездку по Дальнему Востоку: обыграны «Куньлунь» и «Амур», наконец-то начали забивать нападающие.

«Куньлунь Ред Стар» — СКА

Над Майком Кинэном сгущаются тучи. Две победы в 14 матчах – результат откровенно слабый. Такими темпами о плей-офф придётся только мечтать. Ещё и соперники предстоят серьёзные. Впереди матч со СКА. Коллектив Олега Знарка измучен травмами, многие хоккеисты вернулись из сборных, но «армейцы» продолжают показывать техничный и красивый хоккей. Усилил команду вернувшийся из НХЛ Вадим Шипачёв, уже успевший забить во Владивостоке. «Драконам» придётся прыгнуть выше головы, чтобы набрать хотя бы одно очко. Разница в классе у «Куньлуня» и СКА серьёзная.

Прогноз «Чемпионата»: победа СКА.

«Северсталь» — «Металлург» (Магнитогорск)

Команда Виктора Козлова переживает не лучшие времена, хотя победа в Риге добавила «металлургам» позитива. Подкосила уральцев травма Сергея Мозякина, первое звено теперь далеко от своего идеала. Да, полегче стало в защите, Береглазов и Ли усилили «Магнитку», однако проблем по-прежнему хватает. В свою очередь череповчане прибавили в обороне, выиграли четыре матча подряд, но в последней встрече не совладали с «Автомобилистом». Эту игру главный тренер «сталеваров» Александр Гулявцев одной из худших в нынешнем чемпионате. Попробуем спрогнозировать успех «Северстали», которая сделает выводы и порадует своих болельщиков.

Прогноз: победа «Северстали».

«Спартак» — «Трактор»

Как только генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов встал на тренерскую скамейку и начал помогать Вадиму Епанчинцеву, так сразу дела красно-белых пошли в гору. Началось это с матча с «Авангардом». С тех пор москвичи проиграли всего один раз, да и то отдали «свой» матч минскому «Динамо», ведя в счёте 2:0. У «Трактора» после повреждения возвращается в состав Кирилл Кольцов, а команда Анвара Гатиятулина прилетела в Москву в хорошем настроении после уверенной победы в Нижнем Новгороде со счётом 4:1. Скорее всего, это настроение «Спартак» челябинцам подпортит. Уж больно хороши хозяева, продолжающие борьбу за попадание в зону плей-офф.

Прогноз: победа «Спартака».

Торпедовцам пора браться за голову и предпринимать серьёзные шаги к исправлению неприятной для себя тенденции. Проиграны уже два матча домашней серии, Петерис Скудра начинает нервничать.

«Торпедо» — «Лада»

Торпедовцам пора браться за голову и предпринимать серьёзные шаги к исправлению неприятной для себя тенденции. Проиграны уже два матча домашней серии, Петерис Скудра начинает нервничать и старается производить изменения в составе. Покинул команду Алексей Потапов, перебравшийся в «Ак Барс». В список отказов помещён Рок Тичар, заключено соглашение с канадским защитником Джеффри Кинрейдом. «Лада» неудачно сыграла в Москве со «Спартаком», занимает предпоследнее место на Востоке и вместе с «Югрой» будет главным кандидатом на исключение из КХЛ по итогам нынешнего чемпионата. Спасти Тольятти может только попадание в плей-офф. Вот только зацепиться за восьмёрку будет практически нереально.

Прогноз: победа «Торпедо».