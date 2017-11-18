8 команд КХЛ, которые находятся не на своих местах

Запад

«Торпедо»

Текущее положение в конференции: 7-е место.



Чего ожидали: 4-5 места.



Причины: дружина Петериса Скудры очень слабо провела последний месяц. Нижегородцы проиграли на своём льду шесть матчей кряду. Не выручает вратарская линия: Галимов и Лисутин регулярно сменяют друг друга в рамке. Есть проблемы и с нападением: у команды часто возникают трудности при создании угроз из опасных зон, а если и возникают моменты, как в матче против «Сибири», то хромает реализация. В итоге лишь дважды, начиная с октябрьского противостояния против минчан, «Торпедо» забросило более двух шайб за игру.



Некоторые игроки не просто спад переживают, а находятся в низшей фазе развития, в кризисе.

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Команда способна занять то самое 5-е место, но пока борется за попадание в плей-офф.

«Северсталь»

Текущее положение в конференции: 6-е место.



Чего ожидали: 10-е место на Западе.



Причины: Александр Гулявцев ещё в прошлом сезоне был на грани отставки. Но «Северсталь» — прекрасный пример того, что каждому нужно предоставлять шанс и дать время. Команда, не обладающая широким спектром высококлассных исполнителей, вынуждена карабкаться за счёт других компонентов. Гулявцев выстроил у череповчан достойную оборону, которая довольно редко напоминает проходной двор, как в матче с «Автомобилистом». Прекрасно «Северсталь» выглядит в домашних встречах. Коллектив умеет играть по счёту, может спасти и безнадёжный матч, как случилось в день баталий против «Локомотива», где сильнейший выявлен за пределами основных шестидесяти минут. Череповчане могут побеждать и тогда, когда не идёт игра у Дмитрия Кагарлицкого.



Качественный скачок позволил команде ввязаться в битву за восьмёрку и располагаться в ней на уютной шестой строчке.

Восток

«Салават Юлаев»

Текущее положение в конференции: 7-е место.



Чего ожидали: предполагалась борьба за тройку.



Причины: большие надежды были связаны с приходом Эррки Вестерлунда. Но у финна, впервые работающего за пределами Родины, что называется, сходу в российском клубе не пошло. Некоторые игроки в систему энергозатратного хоккея либо не вписались, либо не показывают в ней свой максимум.

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Команда сильно зависит от звена Кемппайнена. К чему это приводит? В последних четырёх матчах Линус Умарк набрал один балл за результативность. Все встречи «Салават» проиграл.



Ещё у клуба из Башкортостана есть резерв в виде игры в неравных составах. По реализации численного преимущества уфимцы на восемнадцатой строчке в лиге, по меньшинству – на двадцать первом месте. Это плохие показатели для любого участника «регулярки», а тем более для амбициозного клуба.

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«Металлург»

Текущее положение в конференции: 6-е место.



Чего ожидали: 3-4 места.



Причины: было очевидно в начале сезона, что в нём напастей у «Металлурга» станет больше, чем имелось ранее. Кадровые изменения не могли пройти бесследно. Но вряд ли ставилось под сомнение участие магнитогорской дружины в первом раунде плей-офф. Сейчас даже этот вопрос не решён. И дело не в какой-то неудачной серии. Практика неоднократно показывала, что нельзя несколько сезонов подряд играть одними и теми же хоккеистами на самом высоком уровне. И если два прошлых сезона под руководством Ильи Воробьёва были сверхуспешными, то для этого выход – уже с другим тренером – во второй раунд станет удачей. С уходом Зарипова разрушена ключевая тройка «сталеваров». Ушли ведущие защитники (некоторые вернулись, правда, — Ли и Береглазов). Но в той ситуации крайним был объявлен главный тренер Илья Воробьёв, отправленный в отставку. Будто бы на выжженной земле можно взращивать цветы. Это не так.

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«Магнитка» хороша в большинстве, но по всем остальным параметрам она сильно уступает себе самой, прошлогодней. И даже возвращение Ли и Береглазова не решит проблему. Нужны более глобальные изменения. Это цель уже на следующий сезон.

«Барыс»

Текущее положение в конференции: 2-е место.



Чего ожидали: 8-е место.



Причины: мало кто думал, что завершение карьеры Боченски и переход Бойда в московское «Динамо» никак не отразятся на игре астанинцев. Но казахстанцы провели практически идеальную работу на трансферном рынке. Был взят результативный защитник Диц. К Доусу в звено поставлены Фрэттин и Вей. Эта мера приносит плоды. В старые, но памятные времена «Барыс» так и не взбирался после середины «регулярки» на первую строчку Востока, как некогда случилось в юбилейном сезоне. Многого для этого не надо: только отличное большинство с канадцами во главе и сильный голкипер в лице Хенрика Карлссона. Даже травма Фрэттина не нарушила идиллию в стане «Барыса» — поставлен Сен-Пьер в ведущее звено, и победа над ЦСКА добыта. Ну и провалы соперников облегчают задачу дружине Корешкова: сейчас даже стабильный «Ак Барс» в последних пяти матчах потерпел четыре поражения.

«Нефтехимик»

Текущее положение в конференции: 4-е место.



Чего ожидали: 10-е место в Восточной конференции.



Причины: состав для решения высоких задач не самый подходящий. Зато с тренерским штабом в Нижнекамске не прогадали. Андрей Назаров тем и известен, что способен довести игроков до оптимальных кондиций, выжав из каждого хоккеиста все силы. Так происходит и в «Нефтехимике». Звёзд ярких там нет, зато команда в одной победе от лидерства на Востоке. Теперь нижнекамцы не отдают ни пяди пространства в игровых эпизодах, заряжены по полной программе перед матчами. «Нефтехимик» прошлого – команда, чьи результаты спрогнозировать было невозможно. В десятой «регулярке» сезона 17/18 гг. так уже не сказать: гораздо меньше потерь в матчах с аутсайдерами или равными оппонентами.



А ещё в ближайшее время за дружину Назарова будет выступать защитник Эрик Густафссон. Погоня преследователей лёгкой не окажется.

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«Куньлунь Ред Стар»

Текущее положение в конференции: 10-е место.



Чего ожидали: 6-7 места.



Причины: крепкий состав и опытный тренер – что ещё нужно для успеха? В Пекине на этот вопрос пока не могут ответить. И с обоймой, и с тренером видимых проблем не имеется. Но команда на десятой строчке Востока. А сегодня ещё соперник – лидер чемпионата, не конфета. Поэтому Майк Кинэн к отставке всё ближе.

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Но что ему сделать? Магнус Хелльберг перестал тащить, как спасал в первой части сезона. Людям из фарм-клуба (ВХЛ) он доверяет, Михаил Мокин несколько раз получал возможность проявить себя в боевых условиях. Результата нет. Не Кинэн выходит на лёд, поэтому нет смысла все камни бросать в «Железного Майка». Китайский клуб страдает от индивидуальных ошибок игроков, а это тренером в малой степени контролируется по ходу игры. Очевидно, что у команды есть потенциал. Много крепких канадцев. Только вопрос – почему они настолько расточительны в наиболее ответственных эпизодах – остаётся открытым. Меньше «Красной звезды» в КХЛ забросили только пять команд. С такой результативностью далеко не уехать. И ещё проявляются проблемы с дисциплиной. Частые удаления оставляют команду втроём или вчетвером на большие сроки, штрафы отнимают силы и сбивают с ритма. Вот в этом аспекте Кинэну стоит поработать. Для сравнения: «Куньлунь» – 415 минут штрафа, «Трактор» – 272 минуты.

«Трактор»

Текущее положение в конференции: 8-е место.



Чего ожидали: 5-6 места.



Причины: состав «Трактора» позволяет не только бороться за первую восьмёрку, но и цепляться даже за 4-е место, дающее в первом раунде преимущество своей площадки. На данном этапе челябинцы далеки от этой цели. У «трактористов» есть некоторые проблемы с организацией атаки, поэтому команда в большей степени зависима от реализации. Вероятно, у Анвара Гатиятулина претензии имеются и к защитникам: нужно блокировать больше бросков. Частая картина – у Демченко, реже у Францоуза, более 35-ти сэйвов, а иногда и больше сорока.



Но тут ещё и временное стечение обстоятельств. К середине декабря «Трактор» подтянется вплотную к оторвавшейся пятёрке: начиная с 18 октября, челябинцы бьются в гостях. За скобками домашняя игра против «Лады». Зато после окончания этой выездной серии календарь будет благоволить. Бесспорно, у команды есть трудности с заброшенными шайбами, но в недалёком будущем «трактористы» уйдут от опасной зоны, до которой на данный момент всего лишь одно очко.