Легионеры с совестью. Не просто гребут деньги, а приносят пользу КХЛ

Тема лимита легионеров – одна из самых обсуждаемых в современном спорте. В целом же в КХЛ нынче играет немало представителей европейских и североамериканских стран. Радует, что многие из них выступают более чем достойно, не занимая чужих мест.

8 команд КХЛ, которые находятся не на своих местах Перед сезоном были совсем другие расклады.

н. Линден Вей («Барыс»), 26 лет

32 матча, 42 (11+31) очка, «+13»



Всё-таки умеют в Казахстане работать на североамериканском рынке. Который год «Барыс» привозит в лигу отличных американцев и канадцев, которых потом натурализует и под выступление за сборную Казахстана. Игра Линдена Вея – одно из главных открытий в нынешнем регулярном чемпионате. Канадец возглавляет гонку бомбардиров и ассистентов, являясь примером для подражания местной молодёжи. Именно такие легионеры нужны в каждой команде. Те, кто смогут не только давать результат, но и заставлять остальных ориентироваться на себя.

Игра Линдена Вея – одно из главных открытий в нынешнем регулярном чемпионате. Канадец возглавляет гонку бомбардиров и ассистентов.

н. Найджел Доус («Барыс»), 32 года

28 матчей, 40 (28+12) очков, «+10»



Разумеется, не обходятся такие рейтинги и без капитана «Барыса» Найджела Доуса. Команда идёт в лидирующей группе Восточной конференции, а 32-летний форвард возглавляет гонку снайперов лиги, регулярно огорчая ворота соперников. Отметим, что контракт Доуса с клубом заканчивается 30 апреля 2018 года, так что руководство уже наверняка задумалось о новом соглашении. Иначе может повториться история, аналогичной ситуации с Дастином Бойдом, перешедшим в московское «Динамо». Пока же Доус является главной ударной силой «барсов».

н. Линус Умарк («Салават Юлаев»), 30 лет

32 матча, 29 (7+22) очков, «+3»



Да, Умарк может играть сильнее, а его спад особо бросается в глаза на фоне общего игрового кризиса в «Салавате Юлаеве». Но без шведа нынешний уфимский клуб вообще невозможно представить, команда просто потеряет лицо. Линус давно доказал, что является одним из лучших легионеров в КХЛ, да и нынешний сезон, судя по личной статистике, уж точно не проваливает. Будущее Умарка в клубе по-прежнему туманно, скандинав никак не определится, хочет ли продолжить карьеру в Уфе или перебраться в другой чемпионат.

Умарк давно доказал, что является одним из лучших легионеров в КХЛ, да и нынешний сезон, судя по личной статистике, уж точно не проваливает.

н. Йоонас Кемппайнен, («Салават Юлаев»), 29 лет

33 матча, 27 (13+14) очков, «+10»



Не выглядит на общем фоне белой вороной и другой уфимский легионер – центр первого звена Йоонас Кемппайнен. Более того, это приобретение можно назвать для уфимцев одним из наиболее удачных за последнее время. Финн, напомним, был выменян у «Сибири». Кемппайнен играет полезно, справляется с возложенными на него обязанностями и способен как забивать, так и своевременно отдавать передачи на партнёров, что особо ценится у крайних нападающих. Теперь бы ещё другие хоккеисты начали прибавлять. Тогда и ситуация в «Салавате» начнёт выправляться.

н. Иржи Секач («Ак Барс»), 25 лет

30 матчей, 27 (11+16) очков, «+9»



Для «Ак Барса» Секач нынче является одним из ключевых хоккеистов. Коллектив Зинэтулы Билялетдинова буквально замучили травмы, чуть ли не после каждой встречи из обоймы выпадают игроки. В свою очередь Секач здорово вписался в игровую модель тренерского штаба, способен отработать в обороне и, конечно, отличиться, что и является его первоочередной задачей. Чех находится в самом расцвете сил, у него ещё год контракта с Казанью, чем наверняка довольны обе стороны.

з. Патрик Херсли (СКА), 31 год

27 матчей, 25 (10+15) очков, «+11»



Херсли – идеальный защитник для большинства. Патрик обладает одним из самых мощных бросков во всей лиге, чем сильно помогает СКА при игре «5 на 4». В своё время от Херсли зачем-то отказались в Ярославе и со временем скандинав доказал, что «железнодорожники» совершили серьёзную ошибку. В СКА делают акцент на сильных российских хоккеистах, но если уж и приглашают легионера, то после тщательного отбора. С Херсли руководство «армейцев» угадало. Он лучший защитник-бомбардир лиги на данный момент.

в. Якуб Коварж («Автомобилист»), 29 лет

28 матчей, 92,9 % отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,11



Говорят, что вратарь – это половина команды. В случае с «Автомобилистом» это абсолютная правда. Чешский страж ворот является главной опорой уральского клуба. Человек нашёл свою команду и счастлив в ней. Во времена Андрея Разина голкипер был вынужден покинуть клуб и перебраться в Череповец, но там у него не пошло. Теперь же всё встало на свои места. Владимир Крикунов регулярно хватит своего вратаря на пресс-конференциях. И есть за что.

100-килограммовый гигант из «Локомотива» является капитаном ярославской команды. Нечасто встретишь, чтобы легионер умел проявлять свои лидерские качества в самый нужный момент.

з. Стаффан Кронвалль («Локомотив»), 35 лет

32 матча, 23 (6+17 очков), «+7»



100-килограммовый гигант из «Локомотива» является капитаном ярославской команды. Нечасто встретишь, чтобы легионер умел проявлять свои лидерские качества в самый нужный момент. Кронвалль, как и Херсли, очень полезен при игре в большинстве, проводит на льду много времени и помогает максимально отвести угрозу от вратаря. Кронвалль выступает за «Локомотив» начиная с сезона-2012/13. Скоро у него заканчивается контракт, так что пришло клубным боссам всерьёз призадуматься.

з. Даррен Диц («Барыс»), 24 года

21 матч, 18 (7+11) очков, «+8»



Защитник «Барыса» Диц – из той же истории, что и Линден Вей. Человек выступает в КХЛ всего первый сезон, но уже успел обжиться, стать своим в команде, привыкнуть к реалиям новой для себя страны и лиги. Главный тренер астанинцев Евгений Корешков очень доволен этим хоккеистом, который играет в первой паре обороны команды вместе с Кевином Даллмэном. Канадец учит язык, очень режимный. Одним словом, большой профессионал.

в. Микко Коскинен (СКА), 29 лет

15 матчей, 93,2 % отражённых бросков, коэффициент надёжности 1,66



Коскинен играет в СКА поровну с Шестёркиным, в нынешнем регулярном сезоне провёл уже три встречи на ноль, вызывался в сборную Финляндии. Вряд ли бы в Питере стали держать вратаря-легионера, если бы им не были довольны. Главный плюс Микко – он сильно прибавляет к плей-офф, может выдать просто умопомрачительный матч. Ситуация с голкиперами в СКА вообще близка к идеальной. Талантливый россиянин и сильный легионер. Здоровая конкуренция, которая в идеале должна быть в каждой команде.