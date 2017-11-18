Бобровский и Василевский — лучшие в НХЛ. И вот почему

Нам повезло жить во время, когда сразу несколько российских вратарей поднимают на уши НХЛ. На старте сезона Бобровский и Василевский — лучшие голкиперы лиги, о чём говорят и статистические протоколы и победы на льду. Вратарь «Тампы» уверенно лидирует по количеству побед в сезоне (14), а Бобровский входит в топ-3 с 11-ю выигрышами. Они приносят очки своим командам, а их сейвы входят в число лучших. Так какой же россиянин сейчас сильнее?

В погоне за Хабибулиным

Перед началом «регулярки» в Северной Америки был опубликован рейтинг претендентов на «Везина Трофи». Бобровский, как обладатель трофея прошлого сезона, занял второе место, а вот Василевский расположился лишь на седьмой строчке. Прошлый сезон получился переломным для уроженца Тюмени. После обмена Бена Бишопа Андрею предстояло стать первым номером в воротах «Тампы». А выходить на первые роли, когда от тебя только этого и ждут, всегда сложнее. И если в прошлом сезоне Василевского порой лихорадило, как впрочем и всю «Тампу», в этом Андрей лишь приятно удивляет своих болельщиков.

Габариты, атлетичность, подвижность и скорость — качества, которые позволили Василевскому стать самым сильным молодым вратарём России. Он шикарно отыграл на чемпионате мира в этом году, отражая 93,6 % бросков. Отлично поработав летом, на старте регулярного чемпионата НХЛ успел войти в историю. Андрей с девятью победами стал самым побеждающий голкипером в октябре в 100-летней истории Национальной лиги. 23-летний вратарь даже догнал Хабибулина по длительности победной серии (8 игр подряд) среди голкиперов «молний».

События дня НХЛ: Василевский и Кучеров повторили рекорды легенд «Тампы» А ещё один россиянин из «Лайтнинг» решил подраться.

Василевский в это сезоне заставляет хвататься за голову и недоумевать, как такое можно сотворить на льду. Яркий пример — эпизод в игре с «Анахаймом». В середине третьего периода защитник «Дакс» Брэндон Монтур нанёс бросок по воротам «Тампы» и россиян неимоверным образом остановил шайбу. На повторе было видно, что сделал он это уже за линией ворот, но спрятал её под щиток и вытащил. Судьи изначально не засчитали гол, видеопросмотр момента длился несколько минут, после чего рефери приняли решение, что шайба полностью не пересекла линию ворот.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Порой Василевский пропускает чересчур много, как это было с «Коламбусом». Но как можно ругать вратаря, когда он отражает такой бросок Панарина в овертайме при счёте 4:4?

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.



А сумасшедший сейв с «Питтсбургом» на Хагелине разве можно забыть?

Видео сейва Василевского можно посмотреть также на канале НХЛ в Youtube.



По проценту отражённых бросков Василевский (93,2 %) входит в топ-6 лиги, но у первой тройки в активе не больше шести матчей. Отличную статистику Андрея в этом сезоне можно отчасти объяснить прекрасным стартом «Тампы». Кучеров и Ко громят всех и уверенно лидируют в турнирной таблице. Однако команда Купера славится быстрой и взрывающейся как фейерверк атакой, а игра в обороне порой отходит на второй план. Из-за этого и бросков по воротам Василевского наносится несметное количество (527), больше работы в НХЛ только у трёх голкиперов.

Лидеры НХЛ про проценту отражённых бросков



1. Картер Хаттон «Сент-Луис» — 94,3 % в пяти матчах

2. Андерс Нильссон «Ванкурвер» — 94,2 % в пяти матчах

3. Чарли Линдгрен «Монреаль» — 93,8 % в шести матчах

4. Аарон Делл «Сан-Хосе» — 93,4 % в шести матчах

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6. 1. Картер Хаттон «Сент-Луис» — 94,3 % в пяти матчах2. Андерс Нильссон «Ванкурвер» — 94,2 % в пяти матчах3. Чарли Линдгрен «Монреаль» — 93,8 % в шести матчах4. Аарон Делл «Сан-Хосе» — 93,4 % в шести матчах5. Сергей Бобровский «Коламбус» — 93,3% в 16 матчах6. Андрей Василевский «Тампа» — 93,2 % в 16 матчах.

Бобровский как символ побед «Коламбуса»

Сергей Бобровский заставил восторженно говорить о себе ещё в прошлом сезоне, когда практически в одиночку вытащил «Коламбус» в плей-офф (до этого он спас сборную России на Кубке мира). В этом году российские болельщики «мундиров» надеятся и на Панарина, но Артемий пока не может себя в полной мере показать в Огайо. Зато Бобровский по-прежнему вытворяет такое, что хочется визжать от восторга. Играть вот так, как в овертайме с «Детройтом», вообще законно?

Видео сейва Бобровского можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.



Сергей в среднем пропускает меньше, чем Василевский (2,02 шайбы за матч, у Андрея — 2,24), да и процент отражённых бросков у вратаря «Коламбуса» выше, хоть и незначительно. Бобровский не может похвастаться такими крутыми помощниками в обороне, какие есть у Василевского. Всё-таки Виктор Хедман в лиге один, а игра защитников «Блю Джекетс» это чаще всего караул. Но Сергей всякий раз умудряется взять себя в руки и выдать что-то вроде того, что мы увидели в Монреале.

Бобровский, Панарин и самый русский билборд в Канаде. Соцсети хоккеистов В это время Евгений Кузнецов раздавал свои хоккейные свитера.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



Победы «Коламбуса» — заслуга вратаря. Если бы не Сергей, «мундиры», может быть, и забивали много, но пропускали точно ещё больше. В профессионализме и таланте Бобровского сомнений нет, но надолго ли хватит россиянина? На протяжении всего прошлого сезона он подтверждал свой класс, стабильно прошёл дистанцию регулярного чемпионата, а к плей-офф устал. В этом году ситуация может повториться. В сезоне 16/17 восемь раз за «регулярку» «Коламбус» пропускал больше пяти шайб, и большинство неудач пришлось на вторую половину сезона, в этом году — таких матча пока четыре. То есть тенденция не меняется, и всё идёт к тому, что без толковых защитников «Блю Джекетс» в апреле не справится.

События дня НХЛ. Чумовой сейв Бобровского пяткой — это надо видеть! После потери Панарина в чужой зоне, за которую Торторелла «съел» бы нашего нападающего.

Чей успех ценнее?

Василевский и Бобровский добились успехов в НХЛ благодаря гигантской трудоспособности. Оба соблюдают строгий режим тренировок всю карьеру, последними уходят со льда после занятий. Бобровский, например, каждое лето проводит серьёзные сборы в Европе и во всеоружии приезжает в тренировочный лагерь. У Василевского разработана целая система, помогающая ему становиться лучше во всех аспектах игры. Одноклубники рассказывали, что Андрея можно увидеть либо на льду, либо в тренажёрном зале, растягивающимся или выполняющим специфические вратарские упражнения.



Сегодня они — топ-вратари НХЛ, и сложно отдавать предпочтение кому-то одному. Бобровскому уже 29, в копилке у него есть две «Везины», а его успехи не вызывают удивления. Мы давно знаем, что Сергей крутой. Василевского же долгое время называли самым талантливым, в его карьере случались яркие всплески, как игра в финале Кубка Стэнли, но только сейчас он становится тем, на кого может положиться команда в трудную минуту. И его успех в этой связи выглядит ценнее.