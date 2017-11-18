Итоги дня КХЛ: СКА обнажил китайский бардак Кинэна

Налимов вдохновил «Адмирал» на разгром

Совсем недавно казалось, что этот сезон впору вычёркивать как для команды из Владивостока, так и для её вратаря Ивана Налимова. Нельзя сказать, что победой над минским «Динамо» подопечные Фредрика Стиллмана разом вернулись в гонку за плей-офф, ни как минимум напомнили, что просто так с «Фетисов-Арены» очков не увезти. А вот Налимов, полностью пропустивший октябрь из-за проблем со здоровьем, заявил о своём возвращении во весь голос. После феноменального матча со СКА, когда Иван сделал 45 сейвов, но всё равно не смог принести своей команде победу, он засушил гостей из Минска. Несмотря на обманчивый счёт, большую часть встречи «зубры» владели инициативой, и только спасения Налимова позволили «морякам» выиграть. А уже на этом фундаменте дальневосточники возвели свою результативность в атаке. Дамир Жафяров оформил дуль, а Тигран Манукян забросил первую шайбу в КХЛ. Любопытно, что сделал он это почти на месяц позже, чем его младший брат из «Авангарда».

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«Динамо» на Дальнем Востоке непобедимо

Для подавляющего большинства клубов поездка на Дальний Восток – это испытание, которое предполагает какую-никакую потерю очков. «Динамо» стоит особняком. Москвичи ни разу не проиграли во Владивостоке, свой первый визит в Китай отметили победой, а в Хабаровске последний раз проигрывали в далёком 2010 году. Вот и нынешний вояж сложился для подопечных Владимира Воробьёва как нельзя удачно. «Куньлунь» удалось одолеть по буллитам, «Адмирал» — основное время, а на закуску бело-голубым выпал «Амур». Все ждали, что героем станет блудный динамовец Сопин, но он провёл на льду всего три смены. Забил же после двух безрезультативных периодов молодой форвард Александр Петунин. На его счету уже четыре очка после перерыва! Шайба Богдана Потехина за четыре секунды до сирены отобрала у «Динамо» одно очко, но не более. В серии буллитов команда Воробьёва осталась верна себе.

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Ковальчук поиздевался над командой Кинэна

Исходя из турнирной таблицы, до самого дна «Куньлуню» ещё далеко. Отрыв от последнего места на Востоке аж 15 очков, а до возвращения в зону плей-офф – рукой подать. Но судя по такому, в несколько крутое пике попала китайская команда, дальше так продолжаться не может. Майк Кинэн что угодно может говорить об уровне СКА, но под руководством Владимира Юрзинова-младшего «Куньлунь» бился с питерскими «армейцами» на равных. Да и вообще при российском специалисте китайцы ни разу не проигрывали с разницей более, чем в четыре шайбы. «Куньлунь» Кинэна на этом фоне выглядит просто беспомощным. Как можно позволять такому снайперу как Илье Ковальчуку наносить 10 бросков за игру? Неудивительно, что он оформил хет-трик. Манипуляции Железного Майка с вратарём иначе как цирком не назовёшь. Магнуса Хелльберга он заменил после второй шайбы и вернул после третьей. Черту под пятым поражением подряд, которое также стало самым крупным в истории клуба, подвёл Войтека Вольски, которого за разговоры выгнали до конца игры. Прекратить этот бардак может только увольнение канадца, который засиделся на двух стульях.

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«Трактор» не справился с легионерами «Спартака»

Подъём «Спартака» в таблице принято связывать с появлением на лавке Алексея Жамнова. Однако если смотреть на площадку, то там героями являются легионеры московского клуба. От ударного звена, полностью составленного из иностранцев, страдают соперники разного калибра. Не смог справиться с красно-белыми варягами и «Трактор». Впервые рвануло на первой минуте, когда шайба оказалась в воротах Василия Демченко после невинного наброса с фланга. Рикошет от Евгения Рясенского привёл к тому, что Бен Максвелл записал на свой счёт пятый гол в четырёх последних матчах. А вот шайба Лукаша Радила, которая упрочила превосходство «Спартака», не имеет ничего общего со случайностями. Чех шикарно обыграл один в один Данила Мамаева, и нанёс точный бросок. Учитывая, что москвичи перебросали челябинцев 36-14, счёт на табло оказался ещё достаточно скромным.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Чибисов снова принёс «Магнитке» победу

Начиная с межсезонья, Геннадий Величкин совершил немало ошибок. Сомнительные селекционные решения вице-президента «Магнитки» не уместятся на пальцах одной руки. Поначалу казалось, что и в обмене Косов – Чибисов не было особого смысла. В «Ак Барсе» Андрей забивал по праздникам, а незадолго до перехода его даже отправляли в фарм-клуб. Однако в форме магнитогорского «Металлурга» Чибисов забросил уже две шайбы и обе стали для уральской команды победными. Перед перерывом он отличился в овертайме матча с «Автомобилистом», а субботним вечером стал автором единственной шайбы в Череповце. До 55-й минуты счёт был ничейным, и тут в зону ворвался Чибисов. Когда ни защитник Евсеенков, ни вратарь Артамкин не ожидали беды, новичок «Магнитки» выстрелил в дальнюю девятку! Команда Виктора Козлова одержала тяжёлую победу, за что должна быть благодарна не только Чибисову, но и Василию Кошечкину, который отразил почти 40 бросков.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Нижний Новгород дождался победы и гола Костицына

Когда на четвёртой минуте матча с «Ладой» Денис Паршин нарушил правила, могло показаться, что чёрная полоса команды Петериса Скудры продолжается. До встречи с тольяттинцами они не могли выиграть дома на протяжении шести игр. Помешать прервать эту серию попытался Семён Валуйский — воспитанник «Лады», который начинал профессиональную карьеру в Нижнем Новгороде. Однако на одну шайбу чемпиона мира среди молодёжи 2011 года «олени» ответили тремя. Помимо Дугина, который открыл счёт, отличились форварды, вернувшиеся в «Торпедо» в минувшее межсезонье. И если гол за авторством Паршина вряд ли кого-то удивил, то результативных действий от Костицына никто уже особо не ждал. 20 игр белорусский нападающий провёл без заброшенных шайб. Долгожданную шайбу Сергею удалось забить в большинстве. Она же стала для нижегородцев и победной.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

