В Сочи Вестерлунду и «Салавату» припомнят 3:11. Прогнозы на день КХЛ

ЦСКА – «Нефтехимик»

ЦСКА уверенно разобрался с «Салаватом» и «Ак Барсом» в двух стартовых матчах домашней серии. Оба раза исход был заслуженным. «Нефтехимик» провёл две интересные встречи на выезде: если в Финляндии не удалось пополнить очковый багаж, то в Подольске дружина Андрея Назарова добавила в копилку ещё два балла. Но особая благодарность за добытые два очка должна быть выражена Илье Ежову, который отразил 49 бросков за 65 минут игрового времени и помог команде победить в серии буллитов. Только в этом противостоянии нужно исходить из силы противника. ЦСКА – соперник другого масштаба, который пребывает в оптимальных кондициях. Шансов у гостей немного.



Прогноз: победа ЦСКА в основное время.

«Сочи» — «Салават Юлаев»

Уфимцы лишь один раз победили в ноябре. На сегодня их безвыигрышная серия достигла отметки в четыре матча. Многое указывает на её продолжение. «Салавату» тяжело даются заброшенные шайбы. Слабо используется численное преимущество: в выездной серии из 13 удалений оппонентов реализовано лишь одно. Хозяева наверняка помнят про разгром 11:3, учинённый им ещё в августе. В игре против финнов «хищники» оставили приятное впечатление. И «Салавату» всегда непросто выступать в Сочи. В прошлой «регулярке», как и в сезоне-2015/16, сочинцы одержали верх на стадионе «Большой». Гости выложатся в заключительном матче выездной серии, но всё равно уступят.



Прогноз: победа хозяев за пределами основного времени.

«Динамо» Р – «Автомобилист»

«Автомобилист» проводит свою лучшую гостевую серию. Шесть очков в двух матчах, в которых в ворота соперников было отгружено девять шайб. У гостей нет зависимости от одного сочетания, любое звено способно отличиться. Голкипер Якуб Коварж играет стабильно. Рижан уже не назвать явным аутсайдером КХЛ. Но они объективно уступают екатеринбуржцам во всех линиях. Единственное преимущество «Динамо» – домашний лёд. В шести последних противостояниях лишь раз соперник увозил из Риги три очка. Думаем, что «Автомобилист» сможет повторить успех магнитогорского «Металлурга», который победил в основное время.



Прогноз: победа «Автомобилиста» в основное время.