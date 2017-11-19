Зачем СКА и ЦСКА иностранцы? Рейтинг легионеров КХЛ. Запад

Продолжаем составлять рейтинг легионеров КХЛ, опираясь, прежде всего, на зависимость команд от своих иностранцев в текущем сезоне. На очереди Западная конференция, и здесь представлено несколько нероссийских команд, которые опираются в основном на местных хоккеистов, не злоупотребляя отсутствием лимита. Поэтому минское и рижское «Динамо», «Йокерит» и «Слован» со своими легионерами из дальнего зарубежья также есть в нашем рейтинге.

1. «Локомотив»

Легионеры: Стаффан Кронвалль (Швеция), Якуб Накладал (Чехия), Петри Контиола (Финляндия), Брэндон Козун (Канада), Максим Тальбо (Канада)



Современный «Локомотив» уже трудно представить без иностранцев, которые составляют полноценное звено из трёх форвардов и двух защитников и нередко используются на льду вместе. Сейчас сыгранные иностранцы из Ярославля занимают первые четыре строчки в бомбардирском списке команды, а возглавляет его Стаффан Кронвалль, символ нового «Локомотива». Швед выступает за команду шесть лет, он всегда не только надёжен в обороне, но и крайне полезен в атаке.



В прошлом сезоне здорово вписался в команду и другой защитник-иностранец Якуб Накладал. Чех обладает отличным броском и незаменим при позиционной атаке. Что касается нападающих, то Контиола и Козун недавно пережили период низкой результативности, что напрямую сказалось на выступлении команды в целом. Но в любом состоянии, финский центр и канадский крайний форвард – главная надежда «Локомотива» в атаке. В этом чемпионате чуть отстаёт от своих партнёров-легионеров Максим Тальбо, но канадец только недавно оправился от травмы, а на старте сезона был не похож сам на себя, и лишь в последних матчах Тальбо добирает нужные кондиции.

2. «Спартак»

Легионеры: Маркус Свенссон (Швеция), Вилле Лаюнен (Финляндия), Бен Максвелл (Канада), Лукаш Радил (Чехия), Райан Стоа (США)



Весь московский «Спартак» сейчас выглядит великолепно, и если бы плей-офф начинался завтра, красно-белые были в числе главных фаворитов на победу. В команде отлично работают все винтики, каждый хоккеист на своём месте, и легионеры «Спартака» не выбиваются из этой идиллии.



Особенно выделяются Лукаш Радил и Райан Стоа из ведущего звена спартаковцев. Напористый американец с отличным броском и умением сыграть на пятачке и более тонкий в плане игрового мышления чех отлично дополняют друг друга на площадке и занимают второе и третье места в списке бомбардиров команды, имея одинаковую статистику.



В последних матчах разыгрался канадец Бен Максвелл, в активе которого серия из четырёх матчей подряд с заброшенными шайбами, а следом за ним в бомбардирском списке идёт самый результативный защитник команды Вилле Лаюнен. Есть в команде ещё один иностранец – голкипер Маркус Свенссон, но он выступает за красно-белых с переменным успехом, чередуя удачные и плохие игры, и эта нестабильность не позволяет шведу выиграть конкуренцию у Никиты Беспалова.

В команде отлично работают все винтики, каждый хоккеист на своём месте, и легионеры «Спартака» не выбиваются из этой идиллии.

3. «Динамо» (Минск)

Легионеры: Юнас Энрот (Швеция), Марк-Андре Граньяни (Канада), Джастин Фонтейн (Канада), Куинтон Хауден (Канада), Джек Скилле (США)



Летом минское «Динамо» находилось на перепутье, не зная, какой вектор развития клуба избрать на ближайшие годы. Решили развивать белорусский хоккей, избавились от тренера и легионеров, дававших результат в прошлом сезоне, но не рассчитали, что с местными воспитанниками «Динамо» будет болтаться в хвосте Западной таблицы. Старт сезона это подтвердил, и в клуб стали приглашать иностранцев, которые сейчас и держат минчан на плаву.



Впрочем, Юнас Энрот был подписан ещё летом, а Марк-Андре Граньяни и вовсе выступает за команду второй сезон. Швед не имеет конкурентов в воротах «Динамо», играет очень много и порой серьёзно помогает команде побеждать. Что касается Граньяни, то отрицательный показатель полезности не позволяет говорить о нём, как о сверхнадёжном защитнике, но канадец – второй бомбардир команды и главный ассистент с большим отрывом. Его передачами частенько пользуются иностранные форварды минчан, как раз и подписанные уже после старта сезона. Канадцы Фонтейн и Хауден вместе с американцем Скилле – главная атакующая опция белорусской команды, это самые забивные и результативные нападающие «Динамо», без которых «зубры» вряд ли бы помышляли о попадании в плей-офф.

4. «Йокерит»

Легионеры: Райан Запольски (США), Никлас Андерсен (Швеция), Мэттью Гилрой (США), Йеспер Йенсен (Дания), Майк Ландин (США), Оливер Лауридсен (Дания), Никлас Йенсен (Дания), Джон Норман (Швеция), Брайан О’Нилл (США), Петер Регин (Дания)



Состав финской команды на треть состоит из зарубежных хоккеистов, и «Йокерит» — тот ещё интернационал, но всё же основу шутов составляют финские игроки, и поэтому «шуты» находятся в нашем рейтинге.



Из многочисленных легионеров «Йокерита» не все показывают феноменальную игру, но есть и такие иностранцы, благодаря которым финская команда занимает высокое четвёртое место в списке. Это в первую очередь касается американцев. Райан Запольски блестяще отыграл первую половину чемпионата, во многом благодаря ему «Йокерит» — самая малопропускающая команда лиги. Мэттью Гилрой держит уровень в любой команде, где бы ни играл, это один из лучших атакующих защитников команды. Наконец, Брайан О’Нилл – второй бомбардир команды после уникума Толванена, обладает отличной техникой и голевым чутьём.



В числе лучших бомбардиров команды датчане Никлас Йенсен и Петер Регин, но картину их выступления смазывают довольно неожиданные отрицательные показатели полезности. Зато два других хоккеиста из Дании цементируют оборону «шутов». Защитники-домоседы Йеспер Йенсен и Оливер Лауридсен на двоих набрали лишь пять баллов за результативные передачи, зато их надёжная игра в обороне даёт шанс «Йокериту» в каждой встрече.

«Ак Барс» и «Салават» здесь не лидеры. Рейтинг легионеров КХЛ. Восток И как только в казахстанском клубе умудряются раз за разом находить эти бриллианты?

5. ХК «Сочи»

Легионеры: Юрки Йокипакка (Финляндия), Адам Полашек (Чехия), Шон Коллинз (Канада), Эрик О’Делл (Канада), Кейси Уэллман (США)



Летом сочинская команда пополнилась четырьмя иностранными форвардами, которые вместе с Эриком О’Деллом образовали иностранный кулак нападения, на который серьёзно рассчитывали в команде. Однако на старте сезона форварды-легионеры ХК «Сочи» не оправдывали ожиданий, проводили блёклые матчи, а в то же время команда непозволительно много пропускала.



Был принят ряд решений, и несколько иностранных нападающих были заменены на защитников-легионеров. И это дало результат. Команда Сергея Зубова стала меньше пропускать, и это заслуга в том числе и финна Йокипакки и чеха Полашека, пришедших по ходу сезона. Со временем ожили и форварды, Уэллман и О’Делл – второй и третий бомбардиры команды, и лишь немного отстаёт Шон Коллинз, играющий впрочем тоже исключительно полезно.

6. СКА

Легионеры: Микко Коскинен (Финляндия), Патрик Херсли (Швеция), Давид Рундблад (Швеция), Ярно Коскиранта (Финляндия)



Легионерская заявка в базовом клубе сборной России заполнена не полностью, но в этом нет никакой необходимости, равно как и в присутствии иностранцев в составе СКА вообще. Из всех хоккеистов с зарубежным паспортом, пожалуй, только Патрика Херсли было бы весьма трудно заменить, потому что других защитников с таким точным и сильным броском нет в нашей лиге. Впрочем, в последнее время результативность Херсли ухудшилась, он не забивал с начала октября, но всё равно держится на пятом месте в списке бомбардиров СКА.



Соотечественник Херсли Давид Рундблад вроде бы ничем не выделяется из состава питерской команды, да и очков набрал не так много, но у этого шведа лучший показатель полезности не только в СКА, но и во всей лиге.



Микко Коскинен даром, что является основной олимпийской надеждой Финляндии, частенько проигрывает конкуренцию Игорю Шестёркину в воротах питерцев. Его соотечественник Ярно Коскиранта плетётся во второй десятке бомбардиров СКА, и есть ощущение, что играй этот финский центрфорвард в любой другой команде, он бы был безусловным лидером, как по очками, так и по времени на льду.

7. «Северсталь»

Легионеры: Юлиус Гудачек (Словакия), Адам Мазур (Швеция), Матей Странски (Чехия)



В череповецком клубе в этом сезоне результат делают в основном российские хоккеисты, и в команде на данный момент всего три легионера, и без одного из них «Северсталь» точно бы сумела обойтись. Чешский форвард Матей Странски, приглашённый летом на роль лидера команды, явно не соответствует статусу легионера, замыкая десятку бомбардиров череповчан.



А вот к голкиперу Гудачеку и защитнику Мазуру практически нет претензий. Словацкий вратарь имеет отличную статистику, даёт шанс «Северстали» в каждой игре и за полсезона стал любимцем болельщиков, благодаря своим ярким шоу после победных матчей. Швед Мазур достаточно надёжен у своих ворот, а также иногда вспоминает о своих бомбардирских способностях.

8. «Динамо» (Москва)

Легионеры: Юусо Хиетанен (Финляндия), Дастин Бойд (Казахстан), Мартиньш Карсумс (Латвия)



В московском «Динамо» также главная ставка сделана не на легионеров, но от тех иностранцев, которые есть в распоряжении бело-голубых, ждали большего. Впрочем, вмешались травмы, а потому оценить в полной мере игру Юусо Хиетанена и Мартиньша Карсумса не представляется возможным. Финский защитник недавно оправился от повреждения, но в пяти матчах после этого на его счету только одна шайба, а мы привыкли к другим цифрам защитника-бомбардира.



Латвиец Карсумс уже месяц находится в списке травмированных, но до травмы Мартиньш отличился лишь один раз, добавил к этому 9 передач, что тоже мало для иностранного форварда. Более-менее оправдывает авансы только Дастин Бойд. Натурализованный казахстанец идёт на третьем месте в списке бомбардиров «Динамо», но и Бойд существенно отстаёт от графика набора очков, который был у него в «Барысе»

Легионеры в КХЛ: 46 канадцев, 40 финнов, 24 шведа и израильтянин Канадские снайперы, чешские вратари, универсальные финны и качественные шведы – изучаем интернационал КХЛ.

9. ЦСКА

Легионеры: Ларс Юханссон (Швеция), Мэтт Робинсон (Канада), Джефф Плэтт (Беларусь), Грегг Скотт (Канада)



Если в СКА легионеры порой выглядят лишним звеном, то московские армейцы и вовсе бы не заметили потери своих иностранцев. И дело не в том, что они низкого уровня, а в переполненности состава ЦСКА российским и звёздами, которым явно не требуется лишняя конкуренция с легионерами.



Шведский голкипер Ларс Юханссон играет в два раза меньше Ильи Сорокина, и нет ничего удивительного, что с такой мастеровитой обороной у Юханссона просто прекрасная статистика. Мэтт Робинсон – самый результативный легионер ЦСКА, но экс-защитник «Динамо» лишь тринадцатый в списке бомбардиров команды. Канадец с огромным атакующим потенциалом явно бы пригодился в другом клубе в роли лидера, но вместо этого он через раз выходит в составе ЦСКА, где ему не дают прежней свободы в чужой зоне. Джефф Плэтт и Грегг Скотт и вовсе растворились среди молодых российских форвардов, получают смешное игровое время, набирают мизерное количество очков, но Игорь Никитин продолжает настаивать на том, что ему нужны все хоккеисты из этого состава.

Если в СКА легионеры порой выглядят лишним звеном, то московские армейцы и вовсе бы не заметили потери своих иностранцев.

10. «Витязь»

Легионеры: Томи Кархунен (Финляндия), Войтех Мозик (Чехия), Роман Горак (Чехия), Матиас Мюттюнен (Финляндия), Борна Рендулич (Хорватия)



Уже всем понятно, что «Витязь» провалил селекционную работу в межсезонье, и прежде всего это касается приглашения иностранцев. Из четырёх легионеров, подписанных летом, к концу ноября в Подольске остался только Войтех Мозик. Чешский защитник неплохо стреляет по чужим воротам, умеет отдать хороший пас, да и вообще является третьим бомбардиром команды. Неплохо выглядит и его соотечественник Роман Горак, выстуающий за «Витязь» уже четвёртый сезон.



Сразу три легионера разочаровали Валерия Белова по ходу сезона, и им пришлось искать замену. Яакко Риссанен был обменян на Матиаса Мюттюнена, но пока трудно сказать о пользе этого перехода, так как финн-новичок не сыграл за подольчан ещё ни одной игры. Никлас Бурстрём и Ессе Манкинен были просто отчислены из команды, а на их место пришёл вратарь Томи Кархунен и форвард Борна Рендулич. Хорватский форвард оживил нападение «Витязя», а вот финский голкипер проиграл оба матча за новую команду и пока не выглядит усилением для подмосковного клуба.

11. «Торпедо»

Легионеры: Томаш Кундратек (Чехия), Джефф Кинрейд (Канада), Райан Гарбутт (Канада), Каспарс Даугавиньш (Латвия), Сергей Костицын (Беларусь), Ян Муршак (Словения)



В «Торпедо» в последнее время творится настоящий бардак, и в первую очередь это касается комплектования команды. Через клуб проходит огромное количество хоккеистов, отчисление игроков по ходу сезона стало обыденностью. Странной можно назвать и политику приглашения легионеров. В это межсезонье «Торпедо» кардинально обновило состав, а одной из главных атакующих опций должна была стать словенская связка Жига Еглич – Ян Муршак. Но первого уже нет в команде, а второй не так давно дебютировал в сезоне после травмы и совсем не оправдывает ожиданий. Прошёл через команду и ещё один словенец Рок Тичар, но в нём разочаровались также быстро, как и в Егличе. При этом удерживает позиции в команде Сергей Костицын, чья игра ухудшается с каждым сезоном. В этом чемпионате белорусу понадобилась 21 встреча, чтобы открыть лицевой счёт.

Непонятной выглядит и ситуация с североамериканцами. У Райана Гарбутта не получилось в ХК «Сочи», но «Торпедо» пригласило канадца в начале октября, и он до сих пор не сыграл ни одной минуты за нижегородцев из-за травмы. А буквально на днях состав волжан пополнил защитник Кинрейд, у которого в резюме – досрочное расторжение контракта с «Куньлунем» в этом сезоне.



Единственными стабильными иностранцами «Торпедо» в этом сезоне являются защитник Томаш Кундратек и форвард Каспарс Даугавиньш. Чех достаточно хорошо справляется со своими обязанностями в защите и предпочитает редко появляться в зоне атаки, а латвиец уже не первый сезон выступает в Нижнем Новгороде и давно приучил болельщиков к стабильной и результативной игре. Сейчас Даугавиньш делит с Егором Дугиным и Владимиром Галузиным вторую бомбардирскую строчку в команде.

12. «Слован»

Легионеры: Кэм Баркер (Канада), Симон Депре (Канада), Томми Тайми (Финляндия), Ник Эберт (США), Зак Бойчак (Канада), Колби Дженовей (Канада), Элиэзер Щербатов (Израиль)



В составе «Слована» в этом сезоне достаточно североамериканцев, но привить команде жёсткий, неуступчивый стиль не удалось ни Милошу Ржиге, ни Эдуарду Занковцу. Защитники Баркер, Депре, Эберт, а также финн Тайми приносят команде не так много пользы, как хотелось бы болельщикам «Слована», а их показатели полезности уходят далеко в минус.



Чуть лучше обстоят дела с форвардами-иностранцами. Дженовей – лучший бомбардир команды, хотя и с ужасным коэффициентом полезности, а Зак Бойчак, пришедший по ходу сезона, идёт по графику «очко за игру».

13. «Динамо» (Рига)

Легионеры: Ансси Салмела (Финляндия), Карл Столлери (Канада), Колтон Гиллис (Канада), Дэнни Кристо (США), Брэндон Макмиланн (Канада)



Ситуация с легионерами в рижском «Динамо» была бы совсем плачевной, если бы не переход в клуб Ансси Салмелы по ходу сезона. Финн с опытом игры в КХЛ довольно неожиданно начал забивать и отдавать передачи, и теперь Салмела – пятый бомбардир команды. Неплохо выступает и Дэнни Кристо, уступающий по набранным очкам в команде только Миксу Индрашису. Лучшим защитником-бомбардиром пока является канадец Столлери, но его наверняка скоро догонит Салмела.

Ситуация с легионерами в рижском «Динамо» была бы совсем плачевной, если бы не переход в клуб Ансси Салмелы по ходу сезона.

Колтон Гиллис до травмы успел провести всего шесть матчей, и в них ничем не запомнился. А Брэндон Макмиллан хоть и находится на четвёртом месте в списке бомбардиров команды, но 8 очков для нападающего за полсезона – это очень мало.

