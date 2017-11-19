Когда Стэмкос стал Стэмковым. Маккензи – о «русском факторе» в НХЛ

Кучеров, Наместников, Сергачёв и Василевский из «Тампы» терроризируют НХЛ, но клубы всё равно опасаются связываться с россиянами. О «русском факторе», успехах «Тампы» и почему «молнии» отдали права на Никиту Гусева – в своей программе рассказал инсайдер TSN Боб Маккензи.

«Я в восторге от русского звена: Кучеров – Наместников — Стэмков»

«Я бы хотел поговорить о лучшей команде лиги на данный момент – «Тампа-Бэй Лайтнинг», и одной её характерной черте — русских. Это меня восхищает. Я в восторге от русского звена Никиты Кучерова, Владислава Наместникова и Стивена Стэмкова. Знаю, это неудачная шутка, конечно, Стивен Стэмкос – не русский. Но боже мой, Кучеров, Наместников, Стэмкос играют так, что лучше просто быть не может, хотя тройка «Блюз» Шварц — Шенн – Тарасенко тоже в ударе.

Возвращаясь к «Тампе» и русским, Андрей Василевский показывает доминирующую игру в воротах. Михаил Сергачёв, который перешёл из «Монреаля», потрясающе хорош, у него уже пять голов и девять передач. Интересно рассмотреть «русский фактор». Если взглянуть на команды НХЛ, думаю, «Вашингтон» будет лидером по части мощного влияния российских игроков, выступающих на ведущих ролях многие годы. Овечкин и Кузнецов возглавляют атаку, ещё есть Орлов. И они довольно неудачно выступают в плей-офф, хотя я не говорю, что это происходит из-за «русского фактора».



Многие в НХЛ задаются вопросом, сколько русских в команде – слишком много, сколько русских на ключевых ролях – слишком много. Так что меня восхищают успехи «Лайтнинг». Дело не в том, что они взяли в команду Наместникова, Кучерова, Василевского и Сергачёва. Они совсем не боятся черпать из «русского колодца» на драфте. В 2011-м они взяли Наместникова в первом раунде под 27-м номером, Кучерова – во втором 58-м, Нестерова в пятом раунде. Нестеров уже уехал, но интересно, что на том драфте «Тампа» выбрала троих русских. Затем в следующем году они продолжили, выбрав Василевского в первом раунде под 19-м номером, Никиту Гусева в седьмом раунде под 202-м номером. Недавно они расстались с Гусевым, отдав права на него «Вегасу» как поощрение, чтобы тот забрал Джейсона Гаррисона. Гусев сразу же подписал новый контракт в КХЛ на два года вместо того, чтобы ехать в «Вегас».

Знаю, это неудачная шутка, конечно, Стивен Стэмкос – не русский. Но боже мой, Кучеров, Наместников, Стэмкос играют так, что лучше просто быть не может.

«Сосунов – русский Хара. Его рост – 205 см, вес – 104 кг»

В 2013, 2014 и 2015 году «Тампа» не драфтовала русских, но в 2016-м они взяли Олега Сосунова в шестом раунде. Этот парень приводит в восторг. Ему 19, он играет в WHL за «Мус-Джо». В профиле написано, что у него рост 203 сантиметра, но мне сказали, что на самом деле он 205 см, весит 104 кг. Он уже забил шесть голов и произвёл сенсацию.

О любом защитнике ростом как у Хары будут говорить. Плюс он так начал сезон, забросил шесть шайб, показал, что его достоинство — не только угрожающие габариты, но и также и атакующие умения. Многие о нём говорят, так же было и в лагере «Тампы», где он показал потрясающие результаты в тестах, дал понять, что он намного лучше, чем думали в клубе, когда брали его в шестом раунде.

В 2017 году «Тампа» взяла Александра Волкова во втором раунде, он сейчас играет в АХЛ. В третьем раунде – Алексея Липанова, и он очень хорошо выглядел в составе «Бэрри» в OHL, играя в звене с Андреем Свечниковым.

Я завёл этот разговор, потому что русское влияние в НХЛ стабильно снижается в последние годы. Не знаю точно, сколько россиян сейчас играет в лиге, думаю, около 30 плюс-минус пять. В любом случае, это число гораздо меньше, чем было раньше. Я разговариваю со многими генменеджерами и скаутами, реальность такова, что многие команды имеют в виду «русский фактор». Клубы составляют рейтинг игроков, и делают это независимо от национальности. Неважно, откуда ты – Россия, Тимбукту, Канада, США или Финляндия. Но затем они смотрят свои списки, и делают пометки рядом с фамилиями некоторых игроков, часто русских. Они спрашивают себя: «Возможен ли вариант, что этот парень не приедет в НХЛ так быстро, как другие? Возможно ли, что, когда он решит приехать, то не захочет играть в АХЛ и вернётся в КХЛ? Возможно ли, что он при первых трудностях решит уехать обратно, а не преодолевать их, как другие европейцы? Возможно ли, что когда его первый контракт подойдёт к концу, он будет использовать возможность уехать в КХЛ, чтобы получить гораздо лучший контракт, чем мы бы ему дали в другом случае?». Это всё учитывается в «русском факторе» в НХЛ.

Русская неделя в Америке: Педан рвётся в НХЛ, а Бучневич в звёзды Тарасенко самый полезный в НХЛ, Абрамов доминирует в лиге Квебека, а Георгиев привыкает к АХЛ.

Мы уже давно прошли тот период, когда «русским фактором» была загадочность. Это касается национальных черт – непостоянности русских, трудностей, связанных с пониманием того, что ими движет. Это всё чепуха, которая накрылась медным тазом. Неважно, из какой страны игрок, везде есть хорошие и плохие, трудолюбивые и ленивые. Думаю, загадочность не является уникальной особенностью какой-то отдельной нации, хотя одно время «загадочный» и «русский» были синонимами. Но я считаю, что некоторые клубы по правде боятся, что для русских альтернативы НХЛ и АХЛ более привлекательны, чем для других наций. Возможно, они не против играть и жить в России, потому что в них силён патриотизм и гордость. Уверен, есть такие и среди шведов, финнов или других наций. Как бы то ни было, «русский фактор» существует. Я не пытаюсь обидеть русских, просто некоторые игроки более склонны к тому, чтобы вернуться домой.

Они смотрят свои списки, и делают пометки рядом с фамилиями некоторых игроков, часто русских. Они спрашивают себя: «Возможен ли вариант, что этот парень не приедет в НХЛ так быстро, как другие?

Иван Вишневский из «Далласа», Никита Филатов из «Коламбуса», Александр Бурмистров из «Ванкувера», хоть и вернулся в НХЛ, но уезжал в Россию. Михаил Григоренко из «Колорадо», Валерий Ничушкин из «Далласа». Есть Тарасенко, Кузнецов, Куликов, Кучеров, Наместников и другие русские, которые остались здесь и преуспели. Тем не менее, в клубах этот вопрос обсуждают.

«Кучеров набрал 21 очко на ЮЧМ, но был выбран на драфте только под 58-м номеров»

Давайте признаем, что «Тампа» взяла Никиту Кучерова под 58-м номером из-за «русского фактора». На ЮЧМ в год драфта у Кучерова было 11 голов и 21 очко в семи матчах! Он не был крупным парнем, у него не было сногсшибательной скорости. Он не был классическим русским крайним, который восхищал своей физической развитостью и скоростью, но 11 шайб и 21 очко в семи матчах на ЮЧМ в апреле! Это запредельные цифры. Конечно, если бы «Тампа» была умнее, она бы взяла Кучерова под 27-м номером вместо Наместникова. Но нам не стоит удивляться, что клуб НХЛ, делами которого заведует Стив Айзерман, любит русских. Стиви Уай играл в «Детройте», когда культура и успехи клуба были неразрывно связаны с Фетисовым, Константиновым, Ларионовым, Козловым и Фёдоровым. Он быстро осознал, какими талантливыми и потрясающими игроками могут быть русские. Мы с ним разговаривали о влиянии русских на его команду. Как я и ожидал, он сказал, что они хотят получить хороших игроков, и им неважно, откуда они родом. Если честно, так говорит любой генменеджер, но легче сказать, чем сделать.

Фото: Elitprospects

Я полагаю, что «Тампа» больше других команд ориентируется на рейтинг игроков независимо от их национальности. Айзерман сказал, что не всё так просто, и он не хочет углубляться в детали. Существенный момент для него состоит в том, готовы ли игроки делать всё необходимое, чтобы стать энхаэловцами. Зачастую это связано с игрой в АХЛ. Если посмотреть, Нестеров три сезона курсировал между фармом и основой, Кучеров там начинал, но забил 13 голов в 17 играх и стал слишком хорош для АХЛ. Но суть в том, что он был готов туда ехать после молодёжной лиги. Гусев так и не приехал, вероятно, это стало главной причиной, почему «Тампа» решила с ним расстаться и обменять права на него. Сосунов играет в «Мус-Джо», Волков – в «Сиракьюз», Липанов – в «Бэрри». «Тампа» руководствуется главным правилом – они хотят, чтобы игроки были согласны поехать в АХЛ, если это будет нужно. Считается, что если русский играет в CHL, то это хороший знак, значит, он не захочет вернуться домой. Но на примерах Бурмистрова и Григоренко мы знаем, что это не всегда так. Другая теория заключается в том, что ребята, которые приезжают в НХЛ сразу из России, как Ничушкин, могут быстро уехать, если что-то пойдёт не так. Это тоже не всегда так.

«Тампа» взяла Никиту Кучерова под 58-м номером из-за «русского фактора». На ЮЧМ в год драфта у Кучерова было 11 голов и 21 очко в семи матчах!

Меня восхищает «Тампа» в этом сезоне, они доминируют. То, что показывают Стэмкос, Кучеров и Наместников, что творит Василевский в воротах, все шаги Айзермана после неудачного прошлого сезона. Конечно, в этом году игроки «Тампы» здоровы, но ещё летом были изменения в составе. Все следят за ними, «Тампа» сейчас – то мерило, по которому другие команды себя оценивают.

