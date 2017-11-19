Фазель хочет утянуть за собой главу НХЛ. И тогда Овечкин ещё сыграет на ОИ

На уходящей неделе весь хоккейный мир узнал о сенсационной новости – глава международной федерации Рене Фазель объявил о своей отставке в 2020 году, когда закончится срок его нынешних полномочий. Сказано об этом было на удивление кулуарно – ни специальной пресс-конференции, ни официальных пресс-релизов, приуроченных к какой-либо дате (например 100-летию НХЛ) не последовало. Фазель вскользь сказал об этом в интервью после выступления на конференции PimeTime Management Sport в Торонто, и такая осторожность сразу вызвала много вопросов. Швейцарец отметился массой любопытнейших высказываний, сравнив себя и комиссара НХЛ Гэри Беттмэна с супругами, которые живут вместе уже 25 лет и поэтому друг друга постоянно «пилят», высказал вслух мечты о создании европейской лиги-конкурента НХЛ, никак не охарактеризовав КХЛ. В любом случае ясно одно – хоккейный мир находится на грани глобальных перемен, которые скоро коснутся этого вида спорта. Отказ Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпиаде стал лишь первым звеном в цепочке любопытнейших событий, которые способны серьёзно изменить лицо международного хоккея.

«Гэри тоже должен уйти»

На протяжении более чем 20 последних лет Фазель «бодался» с Гэри Беттмэном по самым разным вопросам, но в 1998-м (всего через четыре года после вступления в должность президента ИИХФ) ему удалась выиграть большое сражение – добиться согласия участия НХЛ в Олимпийских играх. «Мы можем позволить себе любые роскошные апартаменты. Но будем счастливы жить в тесных двухместных номерах Олимпийской деревни. Мы впервые будем участниками общего праздника, к которому раньше не имели возможности прикоснуться», — говорил тогда Уэйн Гретцки, которого называли самым великим дебютантом Олимпиады. Спустя 20 лет Фазель пришёл к обратному результату – заокеанская сторона со скандалом покинула стол переговоров, и это вполне могло повлиять на решение швейцарца объявить о будущей отставке.

«Что потребуется для того, чтобы вернуть Национальную хоккейную лигу на Олимпиаду?» — переспросил Фазель, грозно посмотрев на журналиста, задавшего вопрос. «Думаю, мне нужно уйти на пенсию. И Гэри тоже», — эти слова швейцарца прозвучали чрезвычайно неожиданно, но затем функционер пояснил свою мысль. «Если мы оба уйдём, то на наше место придут новые люди. А новые люди будут по-другому вести разговор, все получат новую динамику отношений», — сказал Фазель, но тут же, согласно старой привычке, смягчил напускную жёсткость своих слов.

Вехи Фазеля



1960 – начало хоккейной карьеры (выступал за «Фрибур-Готтерон»).

1972 – работа хоккейным арбитром (37 международных матчей).

1985 – президент Швейцарской федерации хоккея.

1986 – член совета ИИХФ.

1994 – избран президентом ИИХФ.

1995 – достигнуто соглашение с НХЛ об участии в Олимпиаде-1998 в Нагано.

1995 – член МОК (впервые в истории ИИХФ).

1997 – создан Зал славы ИИХФ, открыта международная секция в Зале славы в Торонто.

2003 – вошёл в 13 самых влиятельных людей в мире спорта по версии издания «Sport Intern Newsletter».

2004 – кавалер Ордена почётного легиона (высшая награда Франции).

2004 – обладатель украинской премии Vizhibu за вклад в популяризацию хоккея.

2010 – председатель оценочной комиссии МОК на Олимпиаде в Ванкувере.

2011 – кавалер российского Ордена дружбы народов.

2014 – кавалер белорусского Ордена дружбы народов.

2017, сентябрь – провал переговоров с НХЛ по участию в Олимпиаде-2018.

2017, ноябрь – объявил об отставке после истечения полномочий (2020).

«Некоторые болельщики говорят, мол, не пускайте НХЛ и на Олимпиаду-2022 в Пекине, потому что североамериканцы не согласились на Пхёнчхан. Но кто от этого пострадает в первую очередь? Хоккеисты и болельщики. То есть те, кого мы должны уважать в первую очередь и больше всего. Как можно сказать нет игрокам и поклонникам хоккея, когда мы хотим самых лучших матчей на Олимпийских играх? Прежде всего нужно развить интерес. Именно поэтому, пока я остаюсь президентом ИИХФ, я никогда не скажу нет НХЛ», — заявил Фазель, полностью перечеркнув смысл предыдущего ответа с намёком на уход Беттмэна.

Президент привычно отметил, что Национальная хоккейная лига совершает большую ошибку, что не собирается приезжать в Пхёнчхан. Список недовольств от НХЛ был известен давно, а главная роль в нём отведена расходам на поездки и страхование заокеанских звёзд. На недавний упрёк Беттмэна на то, что НХЛ не получила от МОК разрешение на использование на своём официальном сайте олимпийских видеофрагментов, Фазель комментировать не стал.

«Лига упускает шанс на то, что игроки НХЛ могли быть представлены миллиардной аудитории в прайм-тайм. Если вы хотите развивать свой спорт в Азии, вам нужно показывать его именно в лучшее телевизионное время. Две трети мира живут в Азии, а наличие бренда на Олимпиаде имеет гораздо большую ценность, чем аппетиты нескольких владельцев клубов НХЛ, которые хотят иметь несколько тысяч людей на своих аренах. Это огромная ошибка», — заявил расстроенный Рене и покинул подиум для пресс-конференции.



Переговоры по участию НХЛ в Играх в Пекине, вероятно, придётся проводить уже другому президенту ИИХФ – они вряд ли начнутся ранее 2021 года. Вместе с Фазелем из международного хоккея уйдёт целая эпоха, которая вместе с олимпийским участием энхаэловцев вместила в себя массу любопытнейших событий. Здесь и скандалы с «воровством» игроков со стороны НХЛ; контрактные войны; ушедший в прошлое трансферный договор между лигами и знаменитое «дело Радулова»; странные попытки сделать хоккейный еврокубок; эпизод с Кубком Виктории и официальным матчем между «Магниткой» и «Рейнджерс»; массовый приезд звёзд в Европу во время локаута и несбывшиеся планы по созданию мощной панъевропейской лиги.

«Мы не взяли на себя обязательств – лишь это имеет значение»

Если Фазель уже объявил, что собирается уйти в 2020 году, то Беттмэн пока далёк от пенсионных мыслей. По крайней мере ещё один раунд трудовых споров между лигой и профсоюзом игроков (коллективное соглашение можно будет продлить в том же 2020-м по обоюдному согласию) он намерен провести на своём боевом посту. А все основные мысли комиссара НХЛ сейчас занимают не глобальные дела, а растущий интерес города Хьюстона к обретению хоккейной команды и слухи о будущих трудностях для «Аризоны», «Каролины», «Флориды», «Калгари» и «Оттавы».

«Конечно, мы знаем, что таким городам, как Оттава и Калгари нужны новые стадионы. Но мы верим в те места, где сейчас расположены команды и считаем, что наши нынешние рынки способны поддерживать свои клубы. Угрожать рынкам никто не собирается, но есть неизбежная необходимость. Клубам нужна новая арена, чтобы оставаться конкурентоспособными и иметь стабильность. Если в какой-то момент становится ясно, что новый стадион заполучить нельзя, то нужно рассмотреть все варианты. Замечательно, что есть много городов, где заинтересованы в клубах НХЛ, но мы не выпрашиваем этот интерес. Мы слушаем доводы тех, кто хочет к нам прийти и поговорить. Но пока предпочитаем оставить команды там, где они есть», — сказал Беттмэн, и его речь была полна привычных для функционера уходов от прямого ответа.



«Возьмём, например, Квебек. Город и провинция решили построить стадион, но это совсем не означает, что НХЛ вернёт туда команду. На каждом шагу процесса строительства мы говорили, что не обещаем им клуб. В то же время, это не значит, что отказ будет вечным. Это означает, что мы не взяли на себя никаких обязательств. Когда рынок уже однажды потерял команду, очень трудно его вернуть. Сколько лет потребовалось Виннипегу, чтобы вернуть команду?» — добавил комиссар, лишь под конец разбавив привычные «беттмэнизмы» простыми человеческими словами.



В ИИХФ пока не видят явного фаворита, которого можно было бы назвать будущим преемником Фазеля. Североамериканская пресса прочит на этот пост канадца, вице-президента ИИХФ и управляющего директора «Эдмонтона» Боба Николсона, который вряд ли захочет исполнять ту же сварливую роль, что и нынешний глава федерации. Это значит, что Беттмэн близок к очередной крупной победе в своей полководческой карьере, и помимо триумфа в исторической битве с профсоюзом игроков может выиграть и глобальную международную борьбу.