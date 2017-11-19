Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Северстали» до ЦСКА

Как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

На этой неделе возобновился регулярный чемпионат КХЛ после паузы на матчи национальных сборных. СКА выиграл все матчи на Дальнем Востоке, магнитогорский «Металлург» потерял из-за травмы Сергея Мозякина, «Спартак» поднялся в зону плей-офф, а «Салават Юлаев» продолжил терять очки. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем полюбоваться самыми эффектными болельщицами недели.

Легионеры с совестью. Не просто гребут деньги, а приносят пользу КХЛ Главным поставщиком иностранных талантов является «Барыс».

Минск

Череповец

Москва

Зачем СКА и ЦСКА иностранцы? Рейтинг легионеров КХЛ. Запад Они потерялись в армейских клубах, хотя могли быть лидерами в других командах. «Локомотив» и «Спартак» тому пример.

Братислава

Владивосток

Хабаровск

Нижний Новгород

Омск

Ярославль