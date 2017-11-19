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Текст: Владислав Уткин
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: Уфа выиграла, а ЦСКА не пустил Назарова на вершину Востока

«Салават» наконец-то выиграл, а «армейцы» помешали Нижнекамску возглавить Восток.
Хоккей

ЦСКА не дал «Нефтехимику» стать первым на Востоке

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 2 0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Галимов (Секстон, Пиганович) – 12:42 (5x4), 0:2 – Пиганович (Секстон, Ганзл) – 13:36 (5x4), 1:2 – Светлаков (Григоренко) – 24:03 (5x5), 2:2 – Нестеров (Андронов, Киселевич) – 50:26 (4x4), 3:2 – Шалунов – 65:00 ( ПБ)

ЦСКА принимал у себя дома нижнекамский «Нефтехимик». При всём том, что команда из Татарстана сейчас является одним из лидеров Востока, перед матчем предполагалось, что фаворитом в игре будет «армейский» клуб. Однако «волки» Назарова были с этим не согласны, и на 13-й минуте Эмиль Галимов распечатал ворота Ильи Сорокина. А через 54 секунды голкиперу ЦСКА пришлось во второй раз вытаскивать шайбу из собственных владений. Отличился Олег Пиганович.

Такого начала красно-синие, конечно же, не планировали, и на второй период они вышли заряженными на борьбу. Вторая двадцатиминутка прошла при серьёзном игровом преимуществе хозяев, итогом чего стал гол Светлакова. Андрей удачно сработал на ближней дистанции и сократил разрыв. «Нефтехимику» порой везло, один раз ворота Ежова даже спасла перекладина. В третьем периоде «армейцы» продолжили штурм ворот «Нефтехимика», и их усилия увенчались успехом. Никита Нестеров на 51-й минуте поразил владения Ежова с дальней дистанции. Основное время и дополнительное время так и закончилось со счётом 2:2. А в серии буллитов точный бросок Максима Шалунова принёс победу хозяевам.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Зачем СКА и ЦСКА иностранцы? Рейтинг легионеров КХЛ. Запад
Они потерялись в армейских клубах, хотя могли быть лидерами в других командах. «Локомотив» и «Спартак» тому пример.

Аншлаг не помог «Сочи» обыграть «Салават»

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 3 1:0, 0:2, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – О'Делл (Уэллман, Цветков) – 02:17 (5x4), 1:1 – Хартикайнен (Умарк, Логинов) – 28:35 (5x4), 1:2 – Умарк (Логинов, Ларсен) – 35:48 (5x4), 1:3 – Арзамасцев – 47:52 (5x4)

Положение Эркки Вестерлунда в «Салавате» становится всё более шатким, и команде сегодня жизненно были необходимы очки, желательно в количестве трёх. Начало, впрочем, уфимских болельщиков не обрадовало. Эрик О`Делл открыл счёт уже на третьей минуте поединка. А во второй двадцатиминутке своё слово взяли легионеры «Салавата». Теэму Хартикайнен и Линус Умарк перевернули своими голами ход игры и вывели уфимцев вперёд, чем расстроили 11 456 болельщиков, собравшихся на трибунах «Большого». Кстати, это рекордная аудитория для «Сочи».

Но даже самая мощная поддержка в истории клуба не помогла «Сочи». Наоборот, в третьем периоде «Салават», а точнее, Захар Арзамасцев поставил точку в игре. Уфимский клуб прервал серию из четырёх поражений подряд, и обстановка вокруг команды должна разрядиться.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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Куляш выручил «Автомобилист»

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 2 1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Дарзиньш (Зиле, Алишаускас) – 03:33 (5x5), 1:1 – Куляш (Кучерявенко, Кинг) – 17:46 (5x5), 2:1 – Макмиллан (Кристо, Индрашис) – 27:32 (5x5), 2:2 – Куляш (Голышев, Егоршев) – 59:12 (6x5), 3:2 – Кристо – 65:00 ( ПБ)

Уральский клуб продолжает поездку по городам Западной конференции, и сегодня команда Владимира Крикунова заехала в столицу Латвии, чтобы сразиться с местным «Динамо». Сражение обещало быть трудным, потому что при Гиртсе Анкипансе рижане стали гораздо более собранной командой, которая просто так очков никому не отдаёт. И она подтвердила это в игре с клубом из Екатеринбурга. В первом периоде соперники обменялись забитыми голами: сначала хозяева вышли вперёд усилиями Лауриса Дарзиньша, а уральцы ответили голом Дениса Куляша. Конечно же, хозяева с этим мириться не хотели, и ближе к середине второй двадцатиминутки Брэндон Макмиллан вновь вывел свой коллектив в лидеры. «Автомобилист» начал попытки отыграться, но до поры до времени гола всё не было. Выручил опять всё тот же Куляш, который на последней минуте третьего игрового отрезка перевёл игру в овертайм, где Дэнни Кристо принёс хозяевам второе очко.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист ХК Динамо Рига ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Сочи ХК ЦСКА Видео Итоги дня КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
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