Итоги дня КХЛ: Уфа выиграла, а ЦСКА не пустил Назарова на вершину Востока

ЦСКА не дал «Нефтехимику» стать первым на Востоке

ЦСКА принимал у себя дома нижнекамский «Нефтехимик». При всём том, что команда из Татарстана сейчас является одним из лидеров Востока, перед матчем предполагалось, что фаворитом в игре будет «армейский» клуб. Однако «волки» Назарова были с этим не согласны, и на 13-й минуте Эмиль Галимов распечатал ворота Ильи Сорокина. А через 54 секунды голкиперу ЦСКА пришлось во второй раз вытаскивать шайбу из собственных владений. Отличился Олег Пиганович.

Такого начала красно-синие, конечно же, не планировали, и на второй период они вышли заряженными на борьбу. Вторая двадцатиминутка прошла при серьёзном игровом преимуществе хозяев, итогом чего стал гол Светлакова. Андрей удачно сработал на ближней дистанции и сократил разрыв. «Нефтехимику» порой везло, один раз ворота Ежова даже спасла перекладина. В третьем периоде «армейцы» продолжили штурм ворот «Нефтехимика», и их усилия увенчались успехом. Никита Нестеров на 51-й минуте поразил владения Ежова с дальней дистанции. Основное время и дополнительное время так и закончилось со счётом 2:2. А в серии буллитов точный бросок Максима Шалунова принёс победу хозяевам.

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Зачем СКА и ЦСКА иностранцы? Рейтинг легионеров КХЛ. Запад Они потерялись в армейских клубах, хотя могли быть лидерами в других командах. «Локомотив» и «Спартак» тому пример.

Аншлаг не помог «Сочи» обыграть «Салават»

Положение Эркки Вестерлунда в «Салавате» становится всё более шатким, и команде сегодня жизненно были необходимы очки, желательно в количестве трёх. Начало, впрочем, уфимских болельщиков не обрадовало. Эрик О`Делл открыл счёт уже на третьей минуте поединка. А во второй двадцатиминутке своё слово взяли легионеры «Салавата». Теэму Хартикайнен и Линус Умарк перевернули своими голами ход игры и вывели уфимцев вперёд, чем расстроили 11 456 болельщиков, собравшихся на трибунах «Большого». Кстати, это рекордная аудитория для «Сочи».

Но даже самая мощная поддержка в истории клуба не помогла «Сочи». Наоборот, в третьем периоде «Салават», а точнее, Захар Арзамасцев поставил точку в игре. Уфимский клуб прервал серию из четырёх поражений подряд, и обстановка вокруг команды должна разрядиться.

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Куляш выручил «Автомобилист»

Уральский клуб продолжает поездку по городам Западной конференции, и сегодня команда Владимира Крикунова заехала в столицу Латвии, чтобы сразиться с местным «Динамо». Сражение обещало быть трудным, потому что при Гиртсе Анкипансе рижане стали гораздо более собранной командой, которая просто так очков никому не отдаёт. И она подтвердила это в игре с клубом из Екатеринбурга. В первом периоде соперники обменялись забитыми голами: сначала хозяева вышли вперёд усилиями Лауриса Дарзиньша, а уральцы ответили голом Дениса Куляша. Конечно же, хозяева с этим мириться не хотели, и ближе к середине второй двадцатиминутки Брэндон Макмиллан вновь вывел свой коллектив в лидеры. «Автомобилист» начал попытки отыграться, но до поры до времени гола всё не было. Выручил опять всё тот же Куляш, который на последней минуте третьего игрового отрезка перевёл игру в овертайм, где Дэнни Кристо принёс хозяевам второе очко.

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