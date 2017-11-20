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Текст: Владислав Уткин
Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Омск выйдет в лидеры, «Магнитка» выиграет в Нижнем. Прогнозы на день КХЛ

В битве за первое место на Востоке победит «Авангард», а «Локомотив» уступит «Адмиралу».
Хоккей

«Адмирал» — «Локомотив»

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Локомотив
Ярославль

«Адмирал» заканчивает этим матчем свою домашнюю серию. У «дальневосточников» в последних матчах всё в порядке с нападением. Четыре шайбы было заброшено в ворота московского «Динамо» и пять — их минским одноклубникам. В предыдущем матче солировал Дамир Жафяров, который забросил две шайбы и сделал одну передачу. «Локомотив» же выиграл в пятницу у «Салавата», но башкирская команда, несмотря на победу в Сочи, всё равно пока находится в состоянии кризиса, поэтому этот результат мало о чём говорит. Канадская коробка, долгий перелёт и отличная форма нападающих «Адмирала» помешают «железнодорожникам» достичь победного результата.

Прогноз: победа «Адмирала».

«Амур» — «Динамо» (Минск)

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
Динамо Мн
Минск

Так же, как и у другого дальневосточного клуба, домашняя серия «Амура» подходит к концу. Правда, в отличие от «Адмирала», им предстоит ещё одна игра в родных стенах — 22 ноября против «Локомотива». Во Владивостоке динамовцы проиграли со счётом 0:5, и едут они в Хабаровск явно не с лучшим настроением. А «Амур», несмотря на два последних поражения, радует: в игре со СКА им едва не удалось отобрать очки у лидера, а московскому «Динамо» «тигры» проиграли только по буллитам. Сделаем ставку на хозяев, так как сейчас они находятся в лучшей форме.

Прогноз: победа «Амура».

«Сибирь» — «Барыс»

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Барыс
Астана

В последнее время команда Павла Зубова чередует победы с поражениями, так что, её выступления стабильностью не отличаются. Два очка с выезда по маршруту Нижнекамск-Ханты-Мансийск-Омск — это не лучший результат. У «Барыса» картина противоположная. Подопечные Евгения Корешкова проиграли последний матч у себя дома «Авангарду», но на текущий момент они идут в лидирующей группе Восточной конференции и набирали очки в десяти последних матчах. Думается, что в этой встрече именно они и возьмут верх.

Прогноз: победа «Барыса».

«Ак Барс» — «Авангард»

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Авангард
Омская область

Выиграв в Астане, омские «ястребы» отправились в Казань на встречу с другим «кошачьим» клубом. «Ак Барс» же в свою очередь крупно уступил в Москве ЦСКА, и у ЗинэтулыБилялетдинова наверняка возникло много вопросов по этой игре к своим подопечным. Как они будут разрешены — покажет матч с «Авангардом». Это будет игра за первое место на Востоке, так что можно смело предполагать, что обе команды будут играть «от ножа». В этом противостоянии отдадим предпочтение омичам, которые выиграли три последних матчах.

Прогноз: победа «Авангарда».

«Северсталь» — «Лада»

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Лада
Тольятти

«Сталевары» этим матчем заканчивают не слишком удачную для себя домашнюю серию, в которой им удалось обыграть «Трактор». Но в то же время они уступили другим командам из уральского региона — «Автомобилисту» и «Металлургу». Так что игра с «Ладой» — это прекрасная возможность для них реабилитироваться перед своими болельщиками и отправиться на ответную встречу в Тольятти с хорошим настроением. «Лада» же, выиграв в Магнитогорске ещё в начале ноября, не смогла поддержать этого удачного почина, и проиграла все остальные матчи на выезде — «Спартаку», рижскому «Динамо» и «Торпедо». «Северсталь» в этом сезоне выглядит сильнее, поэтому она сегодня и победит.

Прогноз: победа «Северстали».

«Торпедо» — «Металлург»

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Металлург Мг
Магнитогорск

Торпедовцы в предыдущей встрече обыграли «Ладу». Вряд ли по ходу этого сезона это можно назвать великим достижением, но три очка есть три очка, и позитивного настроения команде ПетерисаСкудры они, безусловно, добавят. У «Металлурга» дела в последнее время идут относительно неплохо. Команда начала на регулярной основе добывать очки, а Виктор Козлов, похоже, всё больше осваивается в роли её наставника. Думается, что в Нижнем уральцы одержат победу. Но она не будет простой, потому что мы знаем, как «автозаводцы» могут настроиться на матч с оппонентом, превосходящим их по классу.

Прогноз: победа «Торпедо».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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