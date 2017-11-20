События дня НХЛ. Якупов тащит «русский» «Колорадо»

Якупов играет на четвёрку

Уже больше 15 лет прошло, как на всю НХЛ гремели знаменитые битвы между «Детройтом» и «Колорадо». Нынче градус противостояния этих команд сильно упал – оба коллектива переживают не лучшие времена и не претендуют на многое, но первое в сезоне свидание прежних врагов вызвало большой интерес. Новенькая детройтская «Литтл Сизарс-арена» ещё не принимала у себя игры «Ред Уингз» с «лавинами», и дебют получился весьма впечатляющим.



Дважды по ходу матча «Детройт» выходил в счёте, и дважды упорный «Колорадо» ликвидировал отставание. Ещё за 10 минут до конца третьего периода гости уступали с перевесом в две шайбы, но тут достаточно неожиданно в роли лидера выступил Наиль Якупов. Российский форвард воспользовался секундной расслабленностью соперника при игре в меньшинстве, подобрал вылетевшую с пятачка шайбу, и могучим щелчком вогнал её под перекладину ворот Джимми Ховарда. Этот гол придал «лавинам» нужный импульс, и за 47 секунд до сирены Карл Сёдерберг сравнял счёт, переведя игру в овертайм.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В овертайме «Колорадо» действовал более активно и заслуженно победил – автором победной шайбы стал Натан Макиннон, набравший в этой встрече 2 (1+1) очка. Что же касается Якупова, то Наиль уже добрался до прошлогодней отметки в 9 набранных очков: в прошлом сезоне он заработал их в 40 матчах, а в нынешнем чемпионате – за 19. В последних пяти играх на счету нижнекамца 2 гола и приемлемое игровое время, которое колеблется от 12 до 15 минут за встречу.

«Гол Якупова был очень важен. Мы нашли способ забить в большинстве, а затем это позволило выпустить шестого полевого на последней минуте и сравнять счёт», — сказал защитник «Эвеланш» Эрик Джонсон, второй раз за сезон отыгравший более 30 минут за матч. Эта победа сохранила для «Колорадо» место в кубковой восьмёрке Западной конференции – на данный момент «лавины» являются обладателем второй «уайлд-кард».

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Защитник «Эвеланш» Андрей Миронов остался в запасе, несмотря на свой недавний первый гол в НХЛ, а Якупов и Никита Задоров заслужили такие оценки от издания BSN Denver.



«Якупов – 4. Забил важнейший и классный гол, показав, насколько великолепным бывает его бросок. Он редко забивал в большинстве, поэтому очень приятно видеть, как он завершает такие моменты. Наиль идёт по темпу, который позволяет забросить более 20 шайб за сезон, и было бы потрясающе, если б он его выдержал. Задоров – 4 с плюсом. Он отыграл последние 45 секунд основного времени перед овертаймом, что говорит о доверии со стороны тренеров. Он сделал свой первый силовой приём и отобрал шайбу за 15 секунд до того, как «Колорадо» забил свой первый гол. Лучший в команде по показателю Corsi for (72%). Единственный плохой эпизод – это перехват шайбы, который завершился голом Никласа Кронвалля», — отмечает обозреватель Эван Раваль.



Стоит добавить, что сломавшего руку Владислава Каменева в составе «лавин» заменил 23-летний американец Доминик Тонинато, которому тоже досталось. В матче с «Нэшвиллом» его бросил на борт форвард соперниковОстин Уотсон, за что получил два матча дисквалификации, но травмы Тонинато смог избежать.

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