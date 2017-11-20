Выбери самую красивую группу поддержки Западной конференции КХЛ

Хоккейные матчи трудно представить без шумной музыки на ледовой арене, забавных талисманов и ярких девушек из группы поддержки. «Чемпионат» во второй раз устраивает голосование за лучшую команду чирлидеров. В прошлом году победительницами в голосовании Запада стали девушки из группы поддержки «Спартака».

Предлагаем познакомиться с девушками из групп поддержек Западной конференции сезона-2017/18, четыре из которых затем поборются за звание «самой яркой группы поддержки КХЛ» вместе с победительницами голосования в Восточной конференции, которое состоится ровно через неделю. Голосование в Западной конференции завершится 24 ноября в 15:00 мск.

Выбери самую яркую группу поддержки Западной конференции КХЛ Ярославская грация, «армейские» сестрички, финские красавицы, спартаковские ангелы – выбери самую яркую группу поддержки КХЛ.

Время голосовать! Сделай репост, если считаешь, что победительницы конкурса должны получить приз на торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ.

Если у вас не отображается конкурс, проголосовать можно здесь.