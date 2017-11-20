Бахмутов: пришло время Ночной лиге расти не только вширь, но и вглубь

VII Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд, как официально называется турнир Ночной хоккейной лиги, набирает обороты – к этой неделе соревнования стартовали уже в 47 субъектах Российской Федерации, а всего заявку на участие подали 78 регионов страны – в течение месяца-полутора матчи любительского чемпионата России начнутся и в них. О том, как проходит обещающий стать самым массовым в истории седьмой сезон, рассказал генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов.

«Выросло не только число участников, но и уровень отборочного этапа в столице»

— На сегодняшний день старт взяли 643 команды – это 13 104 игроков. Если посмотреть на полный календарь Ночной лиги на нашем официальном сайте, то можно увидеть: каждый день по всей стране проходит как минимум полтора-два десятка матчей, — начал разговор генеральный директор Ночной лиги. — В выходные, когда играются матчи в самых больших отборочных этапах, в Москве и Московской области, у нас по 80 и больше игр в день, представляете? При этом стартовали далеко не все турниры – чуть больше половины. Судя по заявкам, общее количество команд, которые примут участие в VII Всероссийском фестивале, стремится к 1000. Со дня на день, например, начнутся соревнования в Магаданской области. А в Москве в «Лиге Мечты» уже сыгран первый круг, в «Лиге Надежды» он практически завершён.

— Москва — самый большой по общему количеству команд регион Ночной лиги.

— Ровно 100! Так много не было никогда. Причём 100-я команда заявилась в самый последний момент. Что называется, на флажке. И – в «Лигу Мечты», что сделало количество участников турнира нечётным, девять, и внесло определённые трудности в формирование календаря. Но наше московское региональное представительство справилось. Должен отметить, что выросло не только число участников, но и уровень отборочного этапа в столице. Это отмечают сами хоккеисты.

В «Лиге Надежды» целых восемь групп, что позволило распределить команды по силе – чтобы в каждом конкретном турнире играли команды по возможности более равные, чтобы им было интересно. А московская «Лига Мечты» стала заметно сильнее. В ней в этом сезоне выступает действующий обладатель кубка Крутова – «Сталкер», появилась сильная команда «Метеор» во главе с Леонидом Канарейкиным. Недавний первый матч между ними по напряжению не уступал иным встречам профессионалов в КХЛ. И это, опять же, не только моё мнение, но мнение зрителей, специалистов и журналистов, присутствовавших на этом матче.

Искры из глаз. Как «Сталкер» и «Метеор» бились за лидерство в Ночной лиге Страсти, красивые голы и лихая интрига — всё это было в центральном матче первого круга Лиги Мечты.

— Хорошо известна московская команда «Ледяные Волки», за которую играют Александр Мостовой и Евгений Плющенко.

— У «Ледяных Волков» целый любительский хоккейный клуб – три команды в Ночной лиге: от коллектива в более сильной по мастерству группе до команды в турнире начинающих хоккеистов, где играет «Клуб болельщиков «Ледяных Волков». Кстати, не так давно тренировки с «Ледяными Волками» начал известный биатлонист, четырёхкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады Николай Круглов. Теперь ждём его в заявке команды.

Должен отметить, что выросло не только число участников, но и уровень отборочного этапа в столице. Это отмечают сами хоккеисты.

Вообще, в Москве в Ночной лиге играет много известных в большом спорте людей. Прежде всего это профессиональные тренеры и хоккеисты, которые передают опыт нашим любителям. В команде «Снежинка» работает Сергей Лучинкин, с которым я в своё время играл за московское «Динамо». С командой «ЭнергоАльянс» — Дмитрий Кириленко. «Премьер» тренирует ещё один мой бывший партнёр по «Динамо» Анатолий Федотов. «Россию» — команду Управления делами президента — возглавляет заслуженный тренер России Александр Вирясов, а помогает ему его сын – Дмитрий, тоже профессиональный хоккейный тренер. За команду «Ядрёный Вождь» приезжает играть футболист, ныне тренер клуба Премьер-Лиги «Тосно» Владимир Бесчастных. Этот список могут продолжить известные комментаторы Денис Казанский и Роман Скворцов.

«Ставим перед собой задачу охватить все административно-территориальные единицы страны, где можно играть в хоккей»

— Какие регионы вы могли бы выделить с положительной точки зрения?

— В целом мне нравится организация дел в большинстве наших региональных представительств – количество команд растёт, открываются новые дивизионы там, где в прошлые годы их не было. Но сейчас мы отдаём себе отчёт, что не только это является показателем развития любительского хоккея. В седьмом сезоне на первый план выходит и качество проведения соревнования на местах, а также то, что мы называем географией отборочного этапа.

Поясню на конкретном примере – Рязанская область. Её даже называют «столицей любительского хоккея» — здесь на протяжении уже нескольких лет самый большой дивизион «40+» в стране. В этом сезоне – 17 команд, а ещё запускается и второй турнир в «18+». В нём, согласно предварительной заявке, будет восемь коллективов. Так вот, дело даже не в количестве команд в Рязанской области, но в том, что это действительно региональный турнир – добрая половина участников представляет не город Рязань, но районные центры и населенные пункты: Касимов и Рыбное, Гусь-Железный и Дядьково, есть команда из посёлка Лесной. При этом в рязанской Ночной лиге действует правило, по которому играть в ней могут только люди с местной пропиской. Или Орловская область – не самый богатый, прямо скажем, регион. В Ночной лиге в нём играют не только Орёл, но и Мценск, и Ливны, а с этого сезона и команда «Пахарь» из самого дальнего района области – Должанского. И в заявку попадать могут, опять же, только местные игроки.

Вокруг Ночной лиги продолжает формироваться не только интерес её непосредственных участников – заинтересованность в хоккейных мероприятиях проявляют местные власти и предприниматели на местах.

То есть мы видим примеры заинтересованности именно в развитии любительского хоккея в регионе в целом, а не только в областном или республиканском центре. Мы видим географию.

К сожалению, во многих других регионах, порой общепризнанно хоккейных, такая «география» практически отсутствует. На начальном этапе развития Ночной лиги её рост вширь был, безусловно, приоритетом. Сейчас, когда наш любительский чемпионат России состоялся и охватил практически все регионы, нужно работать ещё и вглубь.

Мостовой: в Ночной лиге почти тысяча команд, это невозможно представить! Известный футболист – о том, как сменил род деятельности и почему играть в хоккей легче.

Да, мы ставим перед собой задачу охватить все административно-территориальные единицы страны, где можно играть в хоккей. Более того, мы «экспортируем» хоккей в места, где его не было, и, казалось бы, быть не может. Например, уже не первый год в Ночной лиге участвует Чеченская Республика. Да, там пока всего две команды. Но они есть! То же самое можно сказать о Республике Адыгея, которая с этого сезона также проводит силами подлинных энтузиастов ледовой игры собственный отборочный этап из двух команд. Мы просто не имеем права не поддерживать таких людей – в конце концов, сам, как его тогда называли, «канадский хоккей» впервые появился в нашей стране только стараниями первопроходцев.

В то же время подавляющее большинство регионов уже с нами. И сейчас здесь пришло время работать над качеством. В каждом из регионов стремиться охватить всех хоккеистов-любителей и проводить соревнования во всех трех дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 18+ Лига Мечты», «Любитель 18+ Лига Надежды». Там, где турниры Ночной лиги уже крепко встали на ноги – обратить внимание на географию, о которой я говорил выше. При всём этом понятно, что собрать участников – это ещё полдела. Нужен соответствующий уровень организации. Нужна инфраструктура. Нужен прежде всего, говоря попросту, лёд.

Мы благодарны Министерству спорта России за оперативное решение вопроса со льдом: все предыдущие финалы Ночной лиги в Сочи проводились на пяти площадках, в следующем году катков у нас будет уже семь.

— Проблема с ледовыми площадками для любительского хоккея присутствует с самого начала Ночной лиги. Можно ли сказать, что она со временем решается?

— Да, не скрою, это наша вечная головная боль (улыбается). Давайте по порядку. В каких-то регионах льда не хватает чисто физически. Не только в Красноярском крае или на Алтае у нас играют на открытых площадках. Такая есть даже в Московской области, в Черноголовке, час с небольшим на автомобиле от столицы. В каких-то субъектах Российской Федерации лед под Ночную лигу просто не выделяют по тем или иным, чаще надуманным, причинам. Или выделяют со скрипом – в не самое удобное для людей время. Естественно, эти вопросы решаются, причем в приоритетном порядке. И только по этой причине я считаю, что сейчас не стоит конкретизировать. Мы рассчитываем, что ситуация, где она напряжённая, будет исправлена.

«Регионы всё активнее проводят предсезонные турниры»

— Не становится ли в итоге нехватка льда препятствием для роста Ночной лиги?

— В целом и мы об этом говорили не раз, рост количества игроков и команд просто опережает рост числа ледовых площадок. Это естественный процесс, необратимость которого очевидна – мы создали настоящий бум любительского хоккея в стране, инфраструктура за ним не всегда и не везде поспевает. Даже в Москве, где, как порой кажется со стороны, очень много катков. Но желающих играть в хоккей с каждым годом всё больше. Анализируя заявочную кампанию, мы прекрасно видим, что и в столице, и в Московской области у нас уже в этом сезоне могло бы быть ещё больше команд, чем те 153, что есть в общей сложности.

Но главное, наверное, в том, что и это не останавливает людей, желающих играть в Ночной лиге. Вот, например, ситуация в Нижнем Новгороде, где наши участники, столкнувшись с проблемой, не пали духом и нашли своеобразный выход из ситуации. Благодаря усилиям самого хоккейного губернатора, бывшего главы области Валерия Шанцева в регионе построено более 30 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих лёд. Так вот, не имея возможности играть в городе, любители решили проводить, как они сами их называют, «этапы Евротура». На целый день выезжают в один из этих ФОКов и играют там. Для каждой команды подготовлена своя раздевалка, организованы транспорт и питание. Кстати, на «первом этапе Евротура», который уже состоялся, хоккеистов кормили рыбой, пойманной прямо рядом с ареной, в реке Ока.

— Получается, что в некоторых регионах люди выходят играть не благодаря, но вопреки.

— Нет, всё-таки – благодаря (улыбается). Ещё 10 лет назад сама организация Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд показалась бы утопией. А ещё пять лет назад вряд ли кто бы мог представить, что в одной Москве в Ночной лиге будет 100 команд, а их общее количество по стране приблизится к 1000.

В то же время Ночная лига – это не только непосредственно отборочные этапы. Регионы всё активнее проводят предсезонные турниры. В конце сентября я был в Казани, где наше региональное представительство организовало турнир «Кубок Республики Татарстан» с участием команд Ночной лиги и гала-матч, в котором сыграли многие известные хоккеисты, в числе которых Данис Зарипов. Вокруг Ночной лиги продолжает формироваться не только интерес ее непосредственных участников – заинтересованность в хоккейных мероприятиях проявляют местные власти и предприниматели на местах. Соответственно, все большим вниманием любительский хоккей пользуется со стороны средств массовой информации. Это немаловажный аспект развития Ночной лиги. Это, собственно, и есть то, что называется популяризацией любительского хоккея.

— В мае 2018 года в Сочи в очередной раз состоится финал фестиваля Ночной лиги. Уже было заявлено, что участие в нём примет рекордное количество участников – победителей отборочных этапов в регионах.

— Подготовка к нему началась, по сути, уже в мае этого года, сразу по окончании прошлого сезона. Уже тогда было понимание: количество регионов и дивизионов будет увеличено, а значит возрастёт и количество участников следующего финала. Мы благодарны Министерству спорта России за оперативное решение вопроса со льдом: все предыдущие финалы Ночной лиги в Сочи проводились на пяти площадках, в следующем году катков у нас будет уже семь. В то же время финал VI фестиваля позволил нам обкатать изменённую по сравнению с предыдущими формулу соревнований, которая полностью себя оправдала. Поэтому серьёзных изменений она не претерпит. Опыт мая 2017-го добавил нам работы по организации финала фестиваля, и я не сомневаюсь, что в мае 2018 года мы проведём всё на ещё более высоком уровне.