Жердеву дали второй шанс в Риге. Инсайды недели от Панышева

Уедет ли Ожиганов в НХЛ и сколько заплатили Густафссону.

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев рассказывает об очередных эксклюзивных новостях в мире хоккея, делая акцент на событиях и переходах КХЛ.

Потапова в «Ак Барс» позвал лично Билялетдинов

28-летний нападающий Алексей Потапов был приглашён в «Ак Барс» по инициативе главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова. У Потапова был серьёзный конфликт с главным тренером «Торпедо» Петерисом Скудрой, по этой причине Алексей в последнее время не попадал в состав нижегородцев. В свою очередь Билялетдинов проявил заинтересованность в хоккеисте, так как казанская команда испытывает серьёзные проблемы с нападающими из-за участившихся травм. В частности, на длительные сроки выбыли форварды Джастин Азеведу, Фёдор Малыхин, не играли из-за болезни Антон Ландер и Владимир Ткачёв. Травмирован и Андрей Попов.

«Нефтехимик» потратил на зарплату Густафссона менее 10 млн рублей

Очередной завидный трансфер провернули в Нижнекамске. Ранее команде Андрея Назарова удалось договориться о контракте с нападающим Жигой Егличем. Его заработок в татарстанском коллективе всего 6 млн рублей. Теперь же «Нефтехимик» выиграл конкуренцию у других клубов за шведского 28-летнего защитника Эрика Густафссона. Швед согласился на контракт с зарплатой чуть менее 10 млн рублей. Явная селекционная удача нижнекамцев. Это связано с тем, что «Авангард» выплатил скандинаву солидную сумму компенсации за досрочное прекращение трудовых отношений. Густафссон согласился на существенное снижение зарплаты, получив место в первой паре «волков». Защитник Андрей Сергеев продолжает залечивать травму.

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Ожиганов скорее останется в России, нежели поедет в НХЛ

25-летний защитник ЦСКА Игорь Ожиганов близок к тому, чтобы остаться в России и продолжить карьеру в КХЛ. «Армейцы» проявляют серьёзную заинтересованность в продлении соглашения с хоккеистом. Действующий контракт Ожиганова с ЦСКА заканчивается 30 апреля 2018 года. Напомним, что Ожиганова не прочь видеть в своём составе клуб НХЛ «Торонто», в котором уже успешно выступает другой российский игрок обороны – Никита Зайцев. Главный тренер «Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок летом прилетал в Москву и общался с хоккеистом. Но до конкретики дело пока не дошло.

28-летний нападающий Алексей Потапов был приглашён в «Ак Барс» по инициативе главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова.

Орешкин стал тренером-селекционером «Динамо» СПб

По семейным обстоятельствам принято решение, что Сергей Орешкин, возглавлявший клуб МХЛ «Динамо» СПБ, переведён на должность тренера-консультанта клуба. Руководить динамовцами, идущими в четвёрке сильнейших регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, будет Николай Акимов, ранее уже занимавший эту должность. В сезоне-2016/17 динамовцы оказались единственной командой, которая смогла что-то противопоставить чемпионам из «Красной Армии» в плей-офф.

К Сергею Терещенко проявляют интерес пять клубов КХЛ

В ближайшее время магнитогорский «Металлург» может покинуть 25-летний защитник Сергей Терещенко. После возвращения в уральскую команду защитников Криса Ли и Алексея Береглазова конкуренция в линии обороны «металлургов» усилилась. В связи с этим в хабаровский «Амур» уже отправлен защитник Ярослав Хабаров. В настоящий момент к Терещенко проявляют внимание сразу пять команд КХЛ, заинтересованных в его услугах.

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Жердев получил второй шанс в рижском «Динамо»

Рижские приключения 33-летнего форварда Николая Жердева продолжаются. Нападающий снова нарушил режим, в связи с чем в клубе приняли решение с ним расстаться. Именно поэтому председатель совета правления рижан Юрис Савицкис уже сообщил, что контракт с Жердевым расторгнут. Однако оказалось, что точка еще не поставлена.

Сперва Савицкис и Гиртс Анкипанс, занимающий пост генерального менеджера и исполняющий обязанности тренера, совместно приняли решение о расставании с нападающим.

Однако Жердев принёс извинения, пообещав, что впредь будет полностью соответствовать нормам поведения и работы. В результате было решено дать Николаю второй шанс и временно приостановить работу по расторжению действующего соглашения. Посмотрим, пройдёт ли Жердев очередной испытательный срок.