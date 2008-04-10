Непряев: все ставили на уфимцев, а мы думали иначе

Форвард ярославцев Иван Непряев после четвёртого, продлившего финальную серию, матча рассказал "Чемпионат.ру" о влиянии опыта на рикошеты и о том, насколько важно думать не так, как все.

Форвард ярославцев Иван Непряев сразу после четвёртого, продлившего финальную серию, матча рассказал «Чемпионат.ру» о влиянии опыта на рикошеты и о том, насколько важно думать не так, как все.

— Иван, какие эмоции сейчас испытываете?

— Все очень рады, все довольны. Потому что сегодня всё могло закончиться, а теперь закончится через два дня в Уфе, теперь мы точно это знаем. Как сказал наш тренер, чтобы нас поддержать, пока не сыгран последний матч, сезон не закончен.

— Я, во всяком случае, такое слышал: Уфа победит, и все на неё ставят. Но мы думали не так и доказали свою правоту.

— За один день между играми успеете восстановиться?

— Конечно, будет время отдохнуть и восстановить силы. Сегодня мы выплеснули очень много эмоций, поэтому этот день, этот промежуток между играми будет для того, чтобы восстановить физические и эмоциональные силы.

— Как команда провела вчерашний день, который также был единственным днём отдыха между третьей и четвёртой играми?

— У нас вчера даже не было ледовой тренировки. В принципе, и собрания никакого не проводили. Все настраивались только на победу, потому что эта игра, в любом случае, станет последней в сезоне перед своими болельщиками, очень хотелось их порадовать. Так что рассчитывали мы только на победу и сделали всё для её достижения.

— Очень многие специалисты сходились во мнении, что сегодня чемпионат России закончится. Это не раздражало?

— Может быть, кто-то и сходился в этом мнении… Я, во всяком случае, такое слышал: Уфа победит, и все на неё ставят. Но мы думали не так и доказали свою правоту.

— С трибуны показалось, что сегодня «Локомотив» играл более дисциплинированно и строго, чем два дня назад. Вы согласны с этим?

— Да, потому что не пропустили вообще ни одного гола. Семён Варламов сегодня сыграл просто великолепно, да и мы в защите хорошо отработали. Конечно, у соперника возникали моменты для взятия ворот, но он их не реализовал.

— Мелкие детали имеют самое большое значение. Сегодня игра шла до гола, и гол в итоге забили мы, да ещё как-то от колена с рикошетом. Опыт — это бесценно, и такие мелкие моменты выходят на первый план.

— Во втором периоде показалось, что «Локомотив» вот-вот сломается, потому что «Салават Юлаев» настолько сильно навалился на ворота…

— … А мы в третьем периоде навалились.

— В связи с этим вопрос: что же такого Кари Хейккиля сказал во втором периоде, что «Локомотив» нашёл в себе силы так заиграть?

— Извините, но я никогда не рассказываю то, что тренеры говорят в раздевалке.

— Как думаете, влияет ли на ход серии тот факт, что для «Салавата Юлаева» — это первый финал в истории, а ярославцы уже трижды чемпион России?

— Я думаю, что какой-то опыт у клубов приобретается, и мелкие детали имеют самое большое значение. Сегодня игра шла до гола, и гол в итоге забили мы, да ещё как-то от колена с рикошетом. Опыт — это бесценно, и такие мелкие моменты выходят на первый план.

— На ваш взгляд, хорошо, когда судья даёт бороться и не удаляет за всё подряд, как сегодня?

— Да, это же хоккей, надо играть, толкаться. Я лучше себя чувствую в игре, в которой достаточно столкновений.