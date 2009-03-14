1:11. Все улыбаются...

"Авангард" был бит "Ак Барсом" на своём льду, как никогда - 1:11! И сразу же начал взбадриваться и встряхиваться. А комментировать тут и впрямь нечего - счёт говорит обо всём...

«Авангард» был бит «Ак Барсом» на своём льду как никогда — 1:11! И сразу же начал взбадриваться и встряхиваться. А комментировать тут и впрямь нечего — счёт говорит обо всём. О том, как так получилось и как воспринял это Омск, — в репортаже «Чемпионат.ру» с места событий.

«Чемпионат.ру» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — «Ак Барс».

Фи-зи-ка. Это простое слово в играх плей-офф – таких изматывающих, когда серия затягивается до четырёх-пяти матчей, — становится определяющим. У каждой команды бывают спады и подъёмы, и побеждает тот, кто умеет лучше восстановиться. В паре Омска с Казанью «определяющим» сначала называли первый матч, затем второй, после третий, ну а дальше сам бог велел награждать громким статусом четвёртый. Когда «Авангард» уже в шаге от выхода в полуфинал оказался, взяв победу в первом домашнем. Когда «Ак Барс», как и «Салават Юлаев» серией раньше, по сути, был поставлен в крайнюю ситуацию: или побеждать, или всё. И вот в этот самый момент, когда все ждали «продолжения банкета» в виде игры от ножа с массой эмоций, кучей силовых приемов и прочих хоккейных прелестей, нашла коса на камень. И сломалась с треском…

КХЛ. Сезон-2008/09

14 марта

1/4 финала



Авангард (Омская область) — Ак Барс (Казань) - 1:11 (0:6, 1:3, 0:2)

0:1 – Петров (Никулин) – 05:46 ГБ

0:2 – Алексеев (Панин, Клименко) – 06:10

0:3 – Капанен (Хентунен, Медведев) – 07:39

0:4 – Медведев (Мухачёв) – 12:36 ГБ

0:5 – Морозов (Зарипов) – 18:34

0:6 – Алексеев (Клименко, Обухов) – 19:04

0:7 – Зарипов (Никулин, Мортенссон) – 25:11 ГБ

0:8 – Хентунен (Казионов, Капанен) – 30:49 ГБ

0:9 – Обухов (Алексеев, Клименко) – 32:51 ГБ

1:9 – Малышев (Ягр) – 35:47 ГБ

1:10 – Медведев (Мортенссон) – 52:25

1:11 – Мортенссон – 58:20

Вратари: Фомичёв (00:00-07:39), Царегородцев (07:39-60:00) – Норрена

Счёт в серии:

2-2 (2:0, 2:3 ОТ, 4:2, 1:11, ...). 1/4 финала0:1 – Петров (Никулин) – 05:46 ГБ0:2 – Алексеев (Панин, Клименко) – 06:100:3 – Капанен (Хентунен, Медведев) – 07:390:4 – Медведев (Мухачёв) – 12:36 ГБ0:5 – Морозов (Зарипов) – 18:340:6 – Алексеев (Клименко, Обухов) – 19:040:7 – Зарипов (Никулин, Мортенссон) – 25:11 ГБ0:8 – Хентунен (Казионов, Капанен) – 30:49 ГБ0:9 – Обухов (Алексеев, Клименко) – 32:51 ГБ1:9 – Малышев (Ягр) – 35:47 ГБ1:10 – Медведев (Мортенссон) – 52:251:11 – Мортенссон – 58:20Вратари: Фомичёв (00:00-07:39), Царегородцев (07:39-60:00) – Норрена

Под конец этого матча серии омичам пришлось волей-неволей вспоминать 2005 год и 0:11 в Москве от «Динамо». Слишком уж похожими были они, и то, что происходило на льду «Арены-Омск». Те же 0:6 в первом периоде. Точно так же у одних получалось и залетало в цель абсолютно всё – у других же всё валилось из рук.

Возможно, стоящим на краю пропасти «барсам» помогло вчерашнее экстренное 40-минутное собрание, которое именинник Зинэтула Билялетдинов устроил сразу же по горячим следам поражения. Возможно, «ястребы» попросту перегорели, находясь в шаге от второй подряд сенсации и подсев по физическим кондициям. Возможно, в этот вечер сошлось причудливым образом и то, и другое. Но факт остаётся фактом: «Авангард» нынешним вечером играл только первые пять минут. Причём играл хорошо. Дмитрий Власенков сразу же попал с острого угла в крестовину, едва не забил Александр Попов. А затем случилось необязательное удаление Дмитрия Пестунова, — Ягр в этот момент очень косо посмотрел на своего центра, — и для «ястребов» начался кошмар.

«Сглазили», — именно это приходило в голову при наблюдении за тем, как шайбы сыпятся и сыпятся в сетку хозяев. Вот бросает, вроде несильно, из круга вбрасывания Олег Петров — летящую шайбу пытается отбить к борту рукой Антон Белов, но она отскакивает от его краги прямо в ворота. 0:1. Проходит всего 24 секунды, бросает от синей Григорий Панин и находит клюшку Никиты Алексеева – 0:2. А через полторы минуты Нико Капанен оказывается первым на добивании после броска Евгения Медведева. И – 0:3.

— Что-то не заладилось у нас сегодня, не смогли поймать свою игру, которая приносила нам успех, — пожимал плечами после игры нападающий «Авангарда» Игорь Волков. — Может быть, не удалось совладать с эмоциями после вчерашнего матча. Быстрые три гола – они, я думаю, и решили судьбу. Сегодня в наши ворота прилетело всё, что не залетало до этого. Мы уже не обращали, если честно, внимания, на счёт. Мысленно готовились к пятому матчу. При счете 0:5 было уже ясно, что такой разрыв нам ни за что не отыграть.

Емелин: когда Свитов выезжал из зоны, он толкнул в спину Панина. Я и тогда не хотел драться, но он всё-таки зацепил меня, поэтому пришлось. Пропустил удар, а потом уже всё… Всё случилось очень быстро. Повторяю: я не хотел драться, даже краги не сбрасывал. Думаю, я выйду уже на следующую игру. Маску надену, и всё будет нормально.

Не успела игра после третьей шайбы «Ак барса» возобновиться, как капитан «Авангарда» Александр Свитов сцепился с защитником Алексеем Емелиным и забойным правым хуком отправил соперника на лёд. Добавив ещё «сверху». Параллельно дрались ещё Тимкин с Паниным, и потому ситуация с Емелиным ужаснула не сразу. Крови на лёд вылилось – с литр точно. А игрока просто унесли в раздевалку. В этот момент подумалось о чём-то страшном. Свитову тут же выписали матч-штраф. А Емелин же оклемался только к концу встречи – и даже согласился на интервью.

— Когда Свитов выезжал из зоны, он толкнул в спину Панина, — рассказывал Алексей Емелин, с распухшим носом и налившимся синевой фингалом под левым глазом. — Я и тогда не хотел драться, но он всё-таки зацепил меня, поэтому пришлось. Пропустил удар, а потом уже всё…

У казанского защитника оказался сломанным нос. Первый раз, как он сказал, в карьере.

— Была ли возможность уйти от драки?

— Всё случилось очень быстро. Повторяю: я не хотел драться, даже краги не сбрасывал. Думаю, я выйду уже на следующую игру. Маску надену, и всё будет нормально.

— Дышать не тяжело?

— Нет, нормально.

— Правда ли, что вчера главный тренер устроил в раздевалке настоящий разнос?

— Никакого разноса не было. Он сказал просто, что не надо вешать нос, посоветовал готовиться как следует к следующей игре и не обращать внимания на судей, которые засчитали нам непонятный гол-фантом [Ягра — третий].

— Был ли всё же этот гол?

— Не могу сказать – мы не смотрели запись.

Волков: а я поддерживаю Саню [Свитова], он – молодец! Он наказал человека, который уже давно напрашивался на это. Думаю, что он ещё легко отделался… Ребята пытаются взбодриться, встряхнуться. Я лично не гружусь. Да и ребята тоже – загляните в раздевалку, если не верите. Все улыбаются, ничего ещё не потеряно. Счёт в серии 2-2. «Авангард» и не такие серии вытаскивал…

— А я поддерживаю Саню [Свитова], он – молодец! Он наказал человека, который уже давно напрашивался на это. Думаю, что он ещё легко отделался, — Волков в микст-зоне высказался насчёт этого сам.

— Это, вы считаете, поступок настоящего капитана?

— Да, я полностью оправдываю Сашу.

— А чем Емелин заслужил «наказание»?

— Это очень грязный игрок. Он же просто своими действиями вынуждает ответить ему – бьёт, атакует со спины, высказывается нелестно, мягко говоря. И это не первый год уже продолжается. Он против всех так играет, и давно заслуживал это наказание. Ещё легко отделался.

— Нос ему сломали…

— Ну, значит, мало. Надо было ещё зубы выбить…

Попытка капитана завести своих партнёров ни к чему не привела. Вскоре удалился Власенков, и Медведев реализовал стандарт «пять на три». К тому времени ворота «Авангарда» защищал уже Евгений Царегородцев, на котором гости вдоволь поупражнялись в реализации большинства во втором периоде. «Ястребы» уже тогда расходовали на льду минимум сил: играли просто, перекроили звенья, простывшего Якуба Клепиша так вообще отправили в раздевалку. На счёт на табло, который рос едва ли не в геометрической прогрессии, никто уже не обращал внимания. Единственный взрыв эмоций случился на 36-й минуте, когда с передачи Ягра единственный гол «Авангарда» забил Антон Малышев. Это было уже при 0:9. В последней трети «Ак Барс» матча разменял десятку и сравнял счёт в серии. Сравнял так легко, как никто после вчерашнего матча и не ждал. Ни «Авангард», ни его болельщики были просто к этому не готовы.

— Комментировать такую игру… — засомневался было на пресс-конференции главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, но затем продолжил: – Ясно, что этот матч для нас был очень важным. Поэтому настрой команды был высоким. Мы наконец начали забивать — вот это для нас хорошо. Проанализировав вчерашний матч, пришли к выводу, что нужно чаще использовать четвёртое звено. И я рад, что ребята сегодня помогли нам.

— Действительно, трудно всё это комментировать, — согласился с коллегой наставник «Авангарда» Игорь Никитин. – Наверное, где-то нам не повезло сегодня. Залетели быстро три необязательные шайбы, а потом уже не смогли перестроиться. Физически не успевали где-то… Что ж, у нас есть ещё один матч. Задача – подготовиться к нему. Конечно, у нас непростая ситуация. Но через это нужно пройти. Настроиться просто обязаны. По-другому просто не может быть.

— Сделать выбор среди голкиперов теперь для вас наверняка сложно. Может, появится шанс у Адама Свободы?

— Да знаете, винить вратарей сейчас – последнее дело. Вся команда проиграла.

Несмотря на разгром, за минуту до окончания матча трибуны «Арены Омск» встали и устроили своей команде самую настоящую овацию. Словно сегодня победил «Авангард». Такое «благословление» на решающий матч в Казани наверняка игрокам омского клуба запомнилось. И потому есть надежда, что в понедельник мы увидим ещё одну битву. Может быть, потому Игорь Волков вышел к прессе… с улыбкой на лице.

— Вы знаете, у меня был отличный настрой на Уфу, — сказал воспитанник «Салавата» и пока ещё действующий чемпион страны в составе уфимской команды. – А сейчас, когда мы обыграли Уфу, у меня супернастрой на Казань, потому что нас ни во что не ставят. Я читаю материалы в прессе и вижу, что только в самые последние дни начали говорить, что «Авангард» может что-то. Поэтому хочется в первую очередь самим себе доказать, что мы игроки хорошего уровня. Мы бьемся сейчас не только за Омск, но и за своё имя тоже.

— Какая атмосфера сейчас в раздевалке? Вы улыбаетесь…

— Ребята пытаются взбодриться, встряхнуться. Я лично не гружусь. Да и ребята тоже – загляните в раздевалку, если не верите. Все улыбаются, ничего ещё не потеряно. Счёт в серии 2-2. «Авангард» и не такие серии вытаскивал (улыбка).

— Кому психологически тяжелее будет в пятом матче – вам или сопернику?

— Наверное, нам будет немного сложнее. Но, с другой стороны, и им тоже будет тяжело. При своих трибунах они будут вынуждены бежать вперёд. Наша задача – выдержать этот натиск и грамотно контратаковать.

— А как настраиваться будете? Может фильмы какие-нибудь стоит посмотреть? «300 спартанцев», скажем?

— Не только «300 спартанцев». Можно и «Гладиатор», например…