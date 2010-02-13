Ковальчук – полноценный "дьявол"!

Первый "дьявольский" гол Кови, последние обмены, массовая драка в Филадельфии и неизвестная травма Маркова – всё это и многое другое в обзоре очередного игрового дня НХЛ.

В НХЛ вступил временный запрет на все обмены, который закончится только 28 февраля, за 3 дня до официального дедлайна. Предварялось это некой активностью команд на трансферном рынке. Громких обменов не случилось, но кое-что интересное всё-таки произошло.

* «Оттава» отдала в «Каролину» защитника Александра Пикара и выбор во втором раунде драфта, а взамен получила форварда Мэтта Каллена.

* В результате обмена между «Чикаго» и «Миннесотой» в стан «ястребов» перебрались защитники Ким Юнссон и Ник Лэдди, а к «дикарям» отправился форвард Кэм Баркер.

* Тафгай Джоди Шелли был обменян из «Сан-Хосе» в «Рейнджерс» на выбор в шестом раунде драфта 2011 года.

* Также несколько игроков были выставлены на драфт отказов – это Брэд Мэй («Детройт»), Джонатан Чичу («Оттава») и Джейми Лундмарк («Калгари»).

* Блэйр Беттс подписал новый контракт с «Филадельфией».

Вот такие новости. Ещё была информация, что может состояться обмен Александра Фролова из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль» на Макса Паччиоретти и Янника Вэбера. Однако этот обмен так и не состоялся.

Ну а теперь переходим непосредственно к пятничным матчам.

Матч дня

Очень интересный матч состоялся в Филадельфии, где местные «лётчики» принимали «канадцев» из Монреаля. Первые два периода преимущество имели «Флаерз», что и отразилось на табло. В первой трети матча Джефф Картер открыл счёт – Скотт Хартнелл создал панику на пятаке Кэри Прайса, в которой шайбу никто так и не накрыл, и Картер пропихнул её в сетку. С первого взгляда гол получился очень спорным, и гнев тренера «Канадиенс» Жака Мартена был вполне объясним, но на повторе чётко видно, что шайба лежала на пятаке абсолютно бесхозная, и причин для остановок игры у арбитров не было.

В начале второго периода «Филадельфия» довела своё преимущество до трёх шайб – сначала Картер щелчком в одно касание от синей линии оформил дубль, а затем после наброса защитника Мэтт Карл от синей линии шайба, задев клюшку кого-то из защитников «Монреаля», от штанги влетела в ворота Прайса. Казалось, интрига уже убита. Но нет, «канадцы» вышли на третий период другой командой – они быстро перехватили инициативу и пошли вперёд. За третий период они нанесли лишь на один бросок меньше, чем за оба предыдущих. И им почти удалось спасти встречу – сначала Гленн Метрополит отдавал пас на пятак из-за ворот и попал в ногу Бриеру. Лейтон не успел среагировать на неожиданный отскок, и счёт стал 3:1. А уже менее чем через минуту проводивший свой первый матч за «Монреаль» Доминик Мур добил шайбу в ворота «лётчиков» после щелчка Романа Хамрлика. В концовке периода гости устроили настоящий штурм ворот Лейтона, но успеха им это не принесло. Страсти настолько накалились, что уже после финального свистка вспыхнула достаточно крупная потасовка, в которой принял некоторое участие даже вратарь «Филадельфии» — http://www.youtube.com/watch?v=2_DhD2u51PQ.

Первой звездой встречи стал автор дубля Джефф Картер (2+0), вторым признали дважды ассистировавшего ему Скотта Хартнелла (0+2), а третьим – автор победной шайбы Мэтт Карл. Стоит отметить, что в этом матче дебютировал канадский защитник Пи Кей Саббан, который был призван заменить оставленного в последний момент в запасе Андрея Маркова. Причины, почему Марков не вышел на игру, пока не разглашаются.

Герои дня

Сегодня хотелось бы проявить немного субъективности и в этой рубрике сказать о форварде, который наконец-то преодолел некий барьер и открыл счёт своим голам в новом клубе. Если на героя дня это и не тянет, то героем своего матча он стал без сомнений. Речь идёт об Илье Ковальчуке, который провёл отличную игру в составе своего нового клуба «Нью Джерси Девилс» против «Нэшвилла» (5:2) и набрал 2 (1+1) очка, забив, кстати, победный гол, который и стал его первым голом в форме «дьяволов». Произошло это так: Ковальчук получил шайбу от Патрика Элиаша в зоне атаки, вышел на убойную позицию прямо по центру зоны и мощным и точным кистевым броском поразил правый угол ворот Пекки Ринне. Этот гол был забит при счёте 2:2 и, как выяснилось позже, стал победным. Матч в итоге закончился со счётом 5:2, а Илья Ковальчук смог записать на свой счёт ещё и голевую передачу при четвёртом голе – после прострела Ильи шайба отскочила прямо под бросок Паризе, и тот не оставил шансов голкиперу «Нэшвилла». Ну а довершил всё Джейми Лангенбрюннер, который на последней минуте отнял шайбу у защитников соперника и завез её в пустые ворота. Также у «дьяволов» отличались Зэйджак и Элиаш, а у «хищников» — О’Райли и Туту.

Первой звездой встречи стал Илья Ковальчук (1+1), вторым признали Патрика Элиаша (1+1), а третьим – Зака Паризе (1+1).

Прямая речь

«Я попытался воспользоваться тем, что Флери не видел меня из-за Летанга, и бросить ему над ловушкой, — рассказывает автор победной шайбы в овертайме матча между „Рейнджерс“ и „Питтсбургом“ (3:2 ОТ) Олли Йокинен, — но бросок не совсем получился, и шайба пошла не туда… Иногда бывает, что бросок не получается, а гол ты всё равно забиваешь. Вот так было и в этот раз».

Счёт в игре открыл Сидни Кросби, быстрым щелчком пробивший Лундквиста с центра зоны. Во втором периоде «рейнджеры» усилиями Дубински и Проспала вышли вперёд. Также во втором периоде Крис Друри принял вызов подраться Мэта Кука. Правда, ничего толкового у них не получилось — http://www.youtube.com/watch?v=xVxh3oWMNS8. А в третьей 20-минутке всё тот же Кросби сделал дубль и сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. Правда, в дополнительное время победу праздновали «синерубашечники» благодаря голу Олли Йокинена (1+1), который и был признан первой звездой встречи. Вторым стал Сидни Кросби (2+0), а третьим – Брэндон Дубински (1+0). Стоит отметить Евгения Малкин, который, став вторым ассистентом при первом голе Кросби, продлил свою результативную серию уже до 12 матчей!

Другие результаты

«Ванкувер» в гостях обыграл «Коламбус» — 4:3. Первой звездой встречи стал голкипер гостей Эндрю Рэйкрофт (32 сэйва), для которого эта победа стала 100-й в карьере. Второй звездой матча признали Нолана Баумгартнера (1+0), который забросил свою первую шайбу за 4 года. Кстати, последний раз он также забрасывал «жакетам». Третьим игроком стал Раффи Торрес (1+0).

«Атланта» также в гостях добыла победу в игре против «Миннесоты» — 3:2. Четыре гола были забиты в первом периоде, а решающую шайбу новичок «Трэшерз» Никлас Бергфорс оформил лишь 12-й минуте третьего периода. По итогам встречи он получил титул третьей звезды матча. Титул первой звезды достался Йохану Хедбергу (36 сэйвов), а второй – Микко Койву (0+2).

«Сент-Луис» благодаря отличной игре своего голкипера Криса Мэйсона одержал уверенную победу над «Торонто» — 4:0. Мэйсон отразил все 30 бросков по своим воротам, за что был удостоен титула не только второй звезды матча, но и первой — всего игрового дня НХЛ. А лучшим игроком встречи признали автора одной из двух шайб, забитых «блюзенами» в меньшинстве во втором периоде – Ти Джея Оши. Титул третьей звезды получил Дэвид Бэкес. Интересным противостоянием тафгаев был отмечен этот матч. Колтон Орр и Кэм Дженссен подрались уже в первом периоде после силового приёма, применённого Дженссеном на Каберле. Но так как судьи не дали серьёзным парням разобраться до конца, второй раунд был неизбежен. И он состоялся во втором периоде — http://www.youtube.com/watch?v=5bVMsWfSrJg. Также игроки получили ещё по 2 минуты за грубость в самой концовке матча.

«Колорадо» дома обыграл «Финикс». Если первый период остался за «лавинами», то дальше на поле была одна команда – «Финикс». За второй и третий период они перебросали соперника 24-9 и не смогли добиться победы лишь благодаря великолепным действиям вратаря «Эвеланш» Крэйга Андерсона, который, отразив 33 броска из 34, был признан второй звездой матча и всего игрового дня. Ну а главным героем встречи стал основной претендент на Колдер Трофи этого сезона – Мэтт Дюшейн (2+0), который и забил обе шайбы в составе «Колорадо». Титул третьей звезды достался автору единственной шайбы в составе «койотов» — Мартину Ханзалу (1+0).

Наши

Защитник «Монреаля» Андрей Марков с расплывчатой формулировкой «травма верхней части тела» пропустил игру своей команды. Правда, его появление на льду ожидается уже сегодня.

Защитник «Коламбуса» Федор Тютин (0+1) провёл на льду более 23 минут и отдал один результативный пас. Также он заработал показатель полезности "+2".

Нападающий «Нью Джерси» Илья Ковальчук (1+1) открыл счёт своим голам в составе «дьяволов» и был признан первой звездой матча. Также на его счету 7 бросков. Таким образом, за 5 игр в составе «Девилз» он нанёс уже 30 бросков по воротам соперников!

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (0+1) отметился одним голевым пасом, продлив свою результативную серию до 12 матчей. Его одноклубник, защитник Сергей Гончар (0+1), также отдал один голевой пас.

Голкипер «Финикса» Илья Брызгалов провёл не самую удачную встречу, отразив лишь 23 броска из 25.

Форварды Владимир Жарков («Нью-Джерси»), Артём Анисимов («Рейнджерс»), Максим Афиногенов («Атланта») и Николай Кулемин («Торонто») очков сегодня набрать не смогли.