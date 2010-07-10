Топ-100 историй ИИХФ. История № 67

10 апреля 1974 года на чемпионате мира в Хельсинки мир стал свидетелем исторической победы сборной Чехословакии над советскими хоккеистами.

История № 90 и ссылки на истории 91-100.

История № 80 и ссылки на истории 81-90.

История № 70 и ссылки на истории 71-80.

История № 69. Энди Мюррей — самый успешный тренер сборной Канады.

История № 68. Кубок Виктории.

Каждый тренер мечтает об идеальной игре своих подопечных. О безупречном поединке, в котором не надо кричать, брать тайм-ауты и рисовать многочисленные схемы на тактической доске в перерывах. Матче, в котором можно особо не напрягаться и с удовлетворением наблюдать за своими бойцами, которые умело делают свою работу. Наверное, именно так спокойно чувствовали себя чехословацкие тренеры Карел Гут и Ян Старши 10 апреля 1974 года в матче 41-го чемпионата мира в Хельсинки со своими извечными соперниками — чемпионами мира — сборной СССР. Неожиданно спокойно.

Но прежде немного предыстории…

В течение 11 лет 10 раз сборная СССР становились чемпионом мира, завоевала четыре из пяти высших наград Олимпийских игр (1956, 1964, 1968 и 1972). А затем на Суперсерии 1972 года в Канаде сборная СССР доказала, что нет команды сильнее.

Конечно, непобедимая «красная машина» уступала в отдельных встречах, но никогда не была разгромлена, не проигрывала с большой разницей в счёте. Самое крупное поражение ей нанесли канадцы (0:5) на чемпионате мира 1955 года, но следует учитывать, что советская сборная дебютировала на международной арене всего за год до этого события (победив канадцев со счётом 7:2 в матче за золото).

Чемпионы мира 1974 года — сборная СССР



ВладиславТретьяк, Александр Сидельников, Александр Гусев, Валерий Васильев, Геннадий Цыганков, Юрий Ляпкин, Юрий Шаталов, Владимир Лутченко, Виктор Кузнецов, Борис Михайлов, Александр Якушев, Сергей Капустин, Владимир Шадрин, Александр Мальцев, Валерий Харламов, Вячеслав Анисин, Юрий Лебедев, Владимир Петров, Владимир Репнёв, Александр Бодунов.

Тренеры: Всеволод Бобров, Борис Кулагин.

Итак, сборная СССР выигрывала все возможные соревнования в период с 1963 по 1971 год. Чехословакия прервала эту серию из девяти побед подряд своей победой на домашнем льду в 1972 году. За своё поражение в том матче советские хоккеисты рассчитались годом позже, на чемпионате в Москве, беспощадно громя каждого соперника.

И вот наступило 10 апреля 1974 года.

Никто из присутствовавших в ледовом дворце в Хельсинки в тот день никогда не сможет забыть о случившемся. Вацлав Недомански вывел Чехословакию вперёд на восьмой минуте матча, а ближе к концу периода отрыв в счёте увеличили Олдрик Макач и Владимир Мартинец. К перерыву счёт стал уже 3:0. Болельщики на стадионе были в шоке, как, впрочем, и советская сборная. А дальше было только хуже.

На экваторе встречи Иван Глинка забросил четвёртую шайбу, затем отличился Богуслав Счастны, а под конец второго периода Мартинец оформил дубль. Табло на арене в Хельсинки показывали совершенно невероятное: Tshekhoslovakia – Neuvostoliitto 6-0.

Во втором перерыве журналисты в панике бегали по пресс-центру, звонили в редакции и просили коллег узнать по различным справочникам, когда сборная СССР проигрывала с таким счётом. Ответ был один: «Никогда».

Присутствовавшие на арене болельщики, как и миллионы телезрителей, думали лишь об одном: 6:0 после двух периодов − это 9:0 по итогам встречи!

Но могло ли такое случиться? Могло, но не случилось. Борис Михайлов и Владимир Петров забросили по шайбе в третьем периоде, хотя между этим успел второй раз отличиться Иван Глинка.

Это был разгром.

Однако тренеры сборной Чехословакии Гут и Старши и её игроки остались недовольны: эта победа так и не обеспечила чехословакам золотых медалей, которые выиграли советские хоккеисты.

Турниры тогда проходили в два круга, а победитель определялся исходя из окончательной позиции в таблице. Чехословакия проиграла второй матч против команды СССР − 3:1. Кроме того, она потерпела поражение в поединках с командами Швеции и Финляндии и в итоге получила серебро.

Сборная Советского Союза просуществовала до 1991 года, но никогда не проигрывала с более крупным счётом.

Вратарь Владислав Третьяк никогда больше не пропускал семь шайб в одном матче за национальную команду.

2:7 от Чехословакии − самое крупное поражение в истории хоккейной сборной Советского Союза в официальных матчах, включая чемпионаты мира, Олимпийские игры, Кубки Канады и Суперсерии. Сборная Чехословакии тогда провела идеальный матч.