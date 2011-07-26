Р. Гимаев: каждый сезон начинается с чистого листа

Победа в конференции «Запад» и серебряные медали по итогам первого чемпионата ВХЛ были достойно оценены генеральным спонсором ОАО «Татнефть» и болельщиками команды. А торжественный вечер, посвященный завершению столь успешного для «нефтяников» сезона, стал настоящим событием в спортивной жизни города. Но это уже история.
Теперь «Нефтянику» предстоит в суровой борьбе с серьезными конкурентами доказать, что успех был достигнут неслучайно. Планка поднята высоко и сделать это будет очень непросто. Игроки собрались после отпуска и начали подготовку к новому сезону. О новостях команды и ее планах рассказал главный тренер Ришат Гимаев.
— Как будет проходить подготовка?
— К тренировкам приступили без раскачки. Если коротко, то по плану у нас занятия на льду, «земле», в тренажерном зале, проведем ряд товарищеских матчей. В августе выезжаем на сборы в Латвию, что для нас стало уже традицией. Там нам все хорошо знакомо, все имеющиеся условия полностью устраивают. В начале сентября дома сыграем на традиционном турнире ко Дню нефтяника. А уже 10-го числа в Тюмени нашим матчем с «Рубином» начнется чемпионат.
— Поклонников команды волнуют изменения в составе.
— Костяк, удалось сохранить. Покинули расположение команды Сергей Магарилов, Константин Младин, Даниэль Насыбуллин и Рафаэль Ахметов. На вакантное место вратаря на просмотр приглашен Юрий Петров (предыдущий клуб – ХК «Рязань»). Также мы перед каждым сезоном подключаем к тренировкам большую группу молодежи — местных воспитанников. Тех, кто хорошо себя покажет, будем привлекать в основную команду.
— О задачах на новый сезон, наверное, говорить рано?
— Каждый сезон начинается с чистого листа. Желание работать большое. Мы не должны стоять на месте и жить приятными воспоминаниями.
— Изменился формат чемпионата, есть новые участники. Многие проявляют серьезную активность на трансферном рынке…
— Что касается формулы чемпионата, думаю, она более выгодна для клубов с точки зрения экономии средств, так как с командами из своего дивизиона мы сыграем по четыре игры, а с остальными по две. А на счет укрепления составов, да, уже сейчас есть коллективы с серьезным подбором игроков. В прошлом году тоже многие команды серьезно усиливались. Время покажет.
- 23 мая 2020
-
07:00
-
01:05
-
00:49
-
00:12
- 22 мая 2020
-
23:51
-
23:26
-
22:49
-
22:33
-
22:00
-
21:26
-
21:06
-
20:51
-
20:32
-
20:01
-
19:36
-
19:04
-
18:43
-
18:20
-
18:00
-
17:43
-
16:22
-
16:10
-
15:55
-
15:20
-
14:55
-
14:34
-
14:05
-
13:38
-
13:25
-
13:10
-
12:52
-
12:25
-
12:02
-
11:55
-
11:36