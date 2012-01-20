С футбольным счётом

Матч лидеров Запада получился отличным. Для «Нефтяника», который накануне победил в Балашихе, это был шанс сократить отставание в таблице от «Донбасса», которое составляло 10 очков. Учитывая, что у гостей и на два сыгранных матча было больше, то для альметьевцев это был едва ли не последний шанс навязать борьбу за первое место на Западе. К тому же неизвестно было, в каком состоянии выйдет на лёд «Донбасс» после неудачи в Континентальном Кубке, и успели ли подопечные Александра Куликова элементарно отдохнуть.

Чемпионат ВХЛ



«Донбасс» (Донецк) – «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Люткевич (Малевич) – 54:44.



Вратари: Царегородцев – Галимов.

Тем не менее матч всё равно ожидался напряжённым, как, например, октябрьская встреча команд в Альметьевске, принёсшая трудную победу дончанам.

По первому периоду стало ясно, что донбассовцы забыли о поражении в Руане, начав встречу активно. Но хоккеисты «Нефтяника» к этому были готовы, и вскоре пошёл размашистый хоккей, на неплохих скоростях с равными шансами на успех. Достаточно сказать, что в первой 20-минутке было много силовой борьбы, но ни единого удаления. Что касается моментов, то у «Донбасса» их было побольше. Так, на 6-й минуте Шафаренко и Дыдыкин в одной атаке проверяли бдительность вратаря гостей Галимова, который позже спас «Нефтяник» и после сильного броска Белухина с ходу. В промежутке между этими моментами пришлось потрудиться и Царегородцеву, а на 12-й минуте альметьевец Кочуров промедлил с броском из выгоднейшего положения.

19 января 2012 года. Донецк. Регулярный чемпионат ВХЛ. «Донбасс» — «Нефтяник» — 1:0

Концовка периода осталась за хозяевами. Варламов добавлял в пустые ворота с неудобной руки, да неточно, а потом с мощным броском Егина справился Галимов. Сразу после перерыва дончане получили численный перевес, однако распорядились этой возможностью неважно. Постепенно напряжение на площадке стало нарастать, и на 27-й минуте на льду едва не вспыхнула массовая драка. Впрочем, биться хоккеисты обеих команд не хотели, а темп игры вскоре резко вырос. Ударной была двухминутка хозяев, когда Дубровин и Кочетков имели хорошие шансы. А в одном из моментов шайбу, срикошетившую от борта после мощного броска кого-то из донбассовцев, не смогли добить на пятачке.

19 января 2012 года. Донецк. Регулярный чемпионат ВХЛ. «Донбасс» — «Нефтяник» — 1:0

Прекрасный момент был у хозяев и на 35-й минуте, когда Кочетков, как на блюдце, выложил шайбу Дыдыкину, который не смог переиграть Галимова. Дончан уже было не остановить, и через пару минут альметьевцы остались втроём против пятёрки соперников на внушительный срок – минуту и 36 секунд. Шикарной возможностью открыть счёт хозяева всё равно не воспользовались – разве что у Варламова был убойный момент, но его бросок с близкого расстояния пришёлся в грудь Галимова. Уже в равных составах мог забить Васильев. Да и в целом, второй период «Донбасс» провёл очень мощно, вот только на табло по-прежнему оставались гореть нули, а для игроков «Нефтяника» сирена на второй перерыв стала не иначе как глотком свежего воздуха.

19 января 2012 года. Донецк. Регулярный чемпионат ВХЛ. «Донбасс» — «Нефтяник» — 1:0

После отдыха «Донбасс» постарался продолжить в том же духе. В атаку часто подключались и защитники, а один из них – Люткевич – сорвал взрыв аплодисментов зрителей, ногой по-футбольному отдав передачу на ход Кочеткову, который обыграл защитника, а бросил мимо. Вскоре Доника с острого угла пытался пробить Галимова, но вратарь «Нефтяника» был на высоте. Как и после мощного броска Васильева в противоход и добавления от Белухина. И, как это часто случается в хоккее, шайба влетела в противоположные ворота. «Нефтяник» на исходе 50-й минуты провёл резкую контратаку «три в два», и после броска Демидова шайба попала в штангу, ударилась в плечо распластавшегося на льду Царегородцева и заползла в ворота.

19 января 2012 года. Донецк. Регулярный чемпионат ВХЛ. «Донбасс» — «Нефтяник» — 1:0

Зрители в «Дружбе» испытали натуральный шок! Правда, судейская бригада не спешила возобновлять игру и, собравшись у столика судьи-информатора, долго совещалась. И приняла решение: гол не засчитывать, потому что на входе в зону у гостей было «вне игры». Это решение судьям пришлось ещё и долго объяснять всей «скамейке» гостей. Игра возобновилась и сразу пошла на встречных курсах. Повезло в такой ситуации дончанам, а решающим стал бросок Люткевича от синей линии в равенстве 55-й минуте: шайба залетела прямо в ближний верхний угол, а обзор Галимову закрывали два игрока – 1:0.

19 января 2012 года. Донецк. Регулярный чемпионат ВХЛ. «Донбасс» — «Нефтяник» — 1:0

У «Нефтяника» был шанс спастись. Некоторая неуверенность Царегородцева могла привести к ответному голу, когда донецкий вратарь едва не забросил себе шайбу в ворота, а удаление Шафаренко с последующим тайм-аутом гости не смогли реализовать. Снять вратаря альметьевцам удалось только за считанные секунды до сирены, но они успели всего лишь войти в зону. Царегородцев провёл свой четвёртый «сухой» матч в сезоне. А вот после игры тренер «Нефтяника» Ришат Гимаев на вопросе о незасчитанном голе добродушно рассмеялся. "Судья объяснил, что было «вне игры», но сейчас всё равно будем ещё разбирать эту неоднозначную ситуацию. Честно говоря, впервые в карьере с таким столкнулся, что сами судьи не могут прийти к единому мнению. А решающей за первое место эту игру назвать не могу – всё решится весной", — с улыбкой отметил Гимаев.