"Южный Урал" вновь на вершине

"Южный Урал" переиграл "Локомотив", "Спутник" в пух и прах разнёс оборонительные редуты ХК "Рязань", а "Нефтяник" уступил "Ариаде-Акпарс".

«Зауралье» — ХК «Саров» — 1:2

Встреча соседей по турнирной таблице получилась неоднозначной: хозяева много атаковали, постоянно держали в напряжении голкипера саровчан Михаила Демидова, но в итоге все-таки умудрились уступить.

Открыв счет уже на третьей минуте благодаря шайбе Ильи Ахметова, уральцы наращивали и наращивали давление на ворота ХК «Саров», но до перерыва забросить так и не смогли. А вот гости отыгрались

уже спустя шесть минут после начала второго игрового отрезка – Олег Елисеев снес Дмитрия Радчука, когда тот выходил на рандеву с вратарем «Зауралья», за что главный арбитр встречи назначил буллит. Пострадавший и реализовал этот штрафной бросок.

На 52-й минуте встречи в аналогичном эпизоде Захар Ощинский реализовал численный перевес спустя 11 секунд после удаления Максима Кицына, тем самым подарив победу гостевой команде.

«Спутник» — ХК «Рязань» — 6:1

Не жалеют хоккеисты ХК «Рязань» своего тренера Анатолия Федотова. Угодивший после прошлого тура в больницу наставник «горожан» явно был настроен на то, что команда сможет преподнести приятный сюрприз своему выздоравливающему рулевому, однако получилось «как всегда».

Под руководством исполняющего обязанности Олега Барсукова у рязанцев не получалось ничего – ни игра в неравных составах, ни позиционное нападение. А может, хозяева очень хотели победить? Забросив в каждом периоде по две шайбы, нижнетагильцы уже в концовке встречи «разрешили» гостям забить гол престижа.

«Южный Урал» — «Локомотив» — 1:0

Подопечные Евгения Зиновьева в этом матче сыграли так, как умеют! В фирменном стиле, действуя на контратаках, они грамотно отоборонялись и в итоге смогли добиться тяжелой, вымученной, но все-таки победы. Как говорится, три очка есть три очка.

Долгие 59 минут переполненный дворец спорта «Юбилейный» ждал, когда же команды порадуют забитыми голами. А он оказался всего один – желанный точный бросок Игоря Камаева поднял на уши болельщиков «Южного Урала» и вывел его команду на первое место в сводной турнирной таблице.

«Челмет» — ТХК — 3:1

Наконец-то удалось прервать серию поражений, насчитывавшую четыре встречи, челябинскому «Челмету», суровые болельщики которого вряд ли бы простили своей команде еще одну неудачу.

Забросив в первые десять минут две шайбы, хозяева площадки сделали весомую заявку на победу. В самом дебюте второго периода Никита Гусев сократил разрыв в счете, и этот гол для ТХК так и остался единственным. А вот «Челмет» еще разок смог огорчить нестареющего душой и телом новичка команды Егора Подомацкого – Дмитрий Костромитин точным выстрелом установил окончательные цифры на табло.

«Сарыарка» — «Юность-Минск» — 4:2

Карагандинский коллектив уверенной поступью движется к первому месту в турнирной таблице. После отчетного матча подопечные Андрея Кирдяшова закрепились на третьей строчке и вплотную приблизились к лидерам из Кондопоги и Орска.

В поединке двух новичков лиги сильнее оказались представители Казахстана, которые и открыли счет спустя 10 минут после начала встречи. Гости сумели отыграться уже в дебюте второго отрезка благодаря голу Александра Павловича. Несмотря на то что на табло виднелись одинаковые цифры, на площадке «Сарыарка» была заметно сильнее, что ярко демонстрирует статистика бросков после 40 минут игры – 28:12.

Количество вылилось в качество в заключительной трети, когда хозяевам льда удалось трижды найти ключи к воротам Кевина Лаланда, тогда как «Юность» лишь раз смогла зажечь красный свет за спиной Владимира Ковача.

17 октября 2012 года. Челябинск. Регулярный чемпионат ВХЛ. «Челмет» — ТХК — 3:1

«Рубин» — «Динамо» — 5:2

В данный период времени каждая победа тюменского «Рубина» видится как некий свет в конце туннеля. Зрители, пришедшие на стадион, убедились в этом воочию. Проблески чемпионской игры,

которую так жаждут видеть местные болельщики, в матче против «Динамо» ощущались достаточно отчетливо.

К 43-й минуте «Рубин» громил соперника со счетом 4:0, после чего подопечные Мисхата Фахрутдинова позволили себе минутную расслабленность, за что тут же поплатились двумя шайбами в исполнении Томкина и Короткова. За две минуты до конца встречи Александр Незнамов снял все вопросы о победителе и подарил Тюмени столь долгожданную викторию.

«Нефтяник» — «Ариада-Акпарс» 1:2 Б

Встречи между этими соперниками всегда имеют принципиальный характер. Во-первых, команды расположены близко географически, а во-вторых, представляют соседские республики, что придает противостоянию особый колорит.

Долгое время волжане удерживали преимущество, добытое еще на 8-й минуте матча, когда Сергею Парфирьеву удалось реализовать численное большинство. Дрогнули ариадовцы на экваторе матча – Максим Хапов сравнял счет. Дальше, как ни старались, забросить не удалось. В затяжной серии послематчевых бросков удача улыбнулась гостям — победный буллит на счету Аслана Раисова.