Гимаев: СКА – средняя команда по постановке игры

«ВСЕ ОТСТАВКИ ПО ДЕЛУ»

– Сразу несколько тренерских отставок произошло за последнее время в лиге. 28 октября уволили Шаянова из «Автомобилиста». Команда занимает последнее место в таблице. Такое решение напрашивалось?

– Да, Екатеринбург набрал мало очков. Я думаю, что Шаянов держался достаточно долго. Команда по большому счёту уже утратила все шансы. Конечно, руководство недовольно результатом – в прошлом году команду собрали в последний момент, и она играла лучше с каждым матчем. А в этом году – всё наоборот.

– В чём причина неудач «Автомобилиста»?

– По составу команда не настолько хороша. И ещё мне кажется, что Шаянову не хватает жёсткости. Команде типа «Автомобилиста» нужен тренер, который может мотивировать игроков так, чтобы они умирали на площадке. А этого не было.

– Кто же жёсткий и с характером может подойти «Автомобилисту»?

– Мне в прошлом году нравилось, как работал Мартемьянов. Думаю, было бы здорово вернуть его. У нас не так много свободных тренеров, готовых дать результат. Тем более, если быть объективным, у «Автомобилиста» уже практически нет шансов на плей-офф.

– Днём ранее «Лев» уволил Яндача. Вас не удивляет, что «Лев» с таким составом в последнее время проигрывает всем подряд?

– Самое поразительное в этой ситуации, что они здорово начали сезон. Почему с таким составом «Лев» так мало забивал и просто ужасно играл в нападении? По подбору игроков у Праги команда высочайшего уровня. И восемь поражений в девяти играх не устроили бы никого. Так что все тренерские отставки справедливые. Это не тот случай, когда человек здорово работал, а его убрали.

– И в «Атланте»? Насколько команде из Мытищ поможет смена тренера?

– Сложно сказать. Вспомните прошлый год. Удивительно, как команда прибавила после смены тренера. Думаю, что Карлссон отработал по максимуму. Опять же, линия обороны у «Атланта» была недостаточно хороша, так что отставка справедлива. Всё-таки «Атлант» много проигрывал.

«ЛОКОМОТИВ» РАДУЕТ"

– Год назад примерно в это же время «Амур» был среди ведущих клубов КХЛ. Сейчас команда опережает на Востоке только «Автомобилист». Реально ли Хабаровску повторить прошлогодний результат?

– «Амуру» будет невероятно тяжело попасть в плей-офф. Команда сильно ослабла по составу – уехали Мяенпяя, Врана, Плотников. Прошлогодний «Амур» блестяще играл в большинстве. А сейчас ещё и все соперники выходят на «Амур» максимально мобилизованными. И ещё давайте вспомним, что даже в прошлом году к концу чемпионата они стали играть слабовато, а в плей-офф были просто слабыми. Нет предпосылок, что «Амур» вернётся на тот уровень. Можно резко прибавить за счёт физподготовки, но сейчас все клубы здорово готовятся. Козыря в виде удачного выступления на старте у «Амура» нет.

– А справедливо ли место в таблице «Спартака»?

– Линия обороны у «Спартака» недостаточно хороша для больших результатов. Конечно, в физическом плане они хорошо поработали, но мастеров в команде объективно не хватает. Тот же Радивоевич, на которого сильно рассчитывали, играет слабо. И, по моему мнению, это касается и других легионеров. То же самое могу сказать и про «Амур». В прошлом году их легионеры были лидерами, а сейчас играет лишь один Петружалек.

– Давайте теперь немного поговорим о лидерах.

– У лидерства «Динамо» и СКА были все предпосылки. Меня радует «Локомотив». Руководство провело хорошую селекционную работу. Команда прилично играет, показывает очень организованную игру с отлаженными и надёжными действиями в обороне. Тем более, как мне кажется, за эту команду болеют все.

– Раз уж речь зашла о СКА. Ходит много разговоров о том, что команда может подписать ещё одного игрока из НХЛ. Кто, по вашему мнению, нужен Питеру?

– СКА может усилить и нападение, и защиту. По большому счёту, у них и так состав великолепный. Они просто используют ситуацию, которая позволяет им взять выдающегося мастера в первое-второе звено.

– Кросби, например?

– Почему бы и нет? Кросби или Стэмкос. СКА может взять игрока очень высокого уровня, думаю, что договорённость с кем-то у них уже есть.

– Какие проблемы видны у СКА?

– У СКА неважная организация игры в обороне. Посмотрите, сколько моментов возникает возле их ворот в каждом матче. Ведущие игроки СКА всё равно недорабатывают в защите. У команды просто стиль такой… Нет такой блестящей организации игры, как, например, у «Динамо», Новокузнецка или «Локомотива». Если про эти команды я могу сказать, что их игра поставлена, то про СКА – нет.

В Питере сумасшедший подбор игроков, но по постановке игры – средняя команда.

«ШТЕПАНЕК – ХОРОШИЙ ВРАТАРЬ»

– Раньше вы отмечали наличие вратарской проблемы у СКА. Сейчас она решена?

– Штепанек не настолько плохо играл. Его главным минусом была неуверенность в себе. И это передавалось игрокам. Когда в воротах голкипер, способный пропустить любую шайбу, игроки чувствуют, что должны блокировать любой бросок. Они не верили во вратаря, поэтому вынуждены были дополнительно мешать соперникам бросать.

– Для Штепанека переход в «Лев» – это положительный момент?

– Я не в курсе деталей контракта. Тут важно, что в СКА он месяц даже не попадал в заявку. Тем более было много разговоров о его неуверенной игре со стороны болельщиков и экспертов ещё с прошлого года. Для Штепанека такой переход – это здорово! И он усилит «Лев», потому что Штепанек – хороший вратарь. Ему просто не хватало уверенности и «своей» команды. Вспомните, как здорово он играет за чешскую сборную!

– Тогда давайте чуть-чуть поговорим про сборную России. Были ли для вас сюрпризы в составе команды на Евротур?

– Сюрпризов не было. Все те, кого бы я хотел видеть, попали в состав первой или второй сборной. По максимуму используется весь наш резерв. Не забывайте, что если локаут не закончится, то все наши игроки из НХЛ будут выступать на Кубке Первого канала. И ФХР имеет смысл оплатить их страховку. А зачем их отправлять на Кубок Карьялла и платить сумасшедшие деньги за страховку? В этом нет смысла. Это один из факторов. К тому же большинство игроков уже набрали форму, но им ещё нужно подготовиться в клубах. Надо сказать спасибо Билялетдинову, что он их не выдёргивает. Он делает всё правильно.

– Существует мнение, что на Евротурах стоит проверять новых игроков, а в Финляндию поедут игроки из костяка сборной, типа Никулина, например, которого и проверять не надо…

– Никулин, Терещенко – это ведущие игроки сборной. В прошлом году не пропустили ни одного турнира. Они должны быть в команде. К тому же Никулин – капитан. Состав абсолютно справедливый. Тем более турнир надо выигрывать, и не думаю, что эти ребята очень сильно устанут за турнир.