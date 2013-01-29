Величкин: после отъезда Малкина все молчали сутки

28 января в рамках совместного проекта Континентальной хоккейной лиги и портала «Чемпионат.com» состоялось вручение награды лучшему игроку декабря в КХЛ. MVP последнего месяца 2012 года по итогам голосования экспертов, журналистов и посетителей нашего сайта был признан нападающий магнитогорского «Металлурга» и «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Престижную премию вместо хоккеиста, находящегося в данный момент в расположении «Питтсбурга», принял вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, с которым мы и обсудили последние новости из стана команды.

«ТАКИХ, КАК ЖЕНЬКА, ЕЩЁ НЕ БЫЛО»

– Как передадите приз Малкину?

– Сфотографирую и отправлю ему фото приза, а саму награду он заберёт уже летом. Порадуем Женю. Может, это станет нашей лептой в дальнейших победах «Питтсбурга».

– Этот приз существует два месяца, и оба раза его выигрывали игроки «Магнитки». Вы согласны, что Малкин и Мозякин были сильнейшими игроками КХЛ во время локаута?

– Без сомнения. И я надеюсь, что и третий игрок будет из нашего клуба.

– Какой момент с участием Малкина стал для вас самым ярким за четыре месяца, что он провёл в Магнитогорске?

– Жене хватило две игры, чтобы влиться в команду. Начиная с третьего матча он так вписался в игру, что

Евгений Малкин

только сейчас мы осознали, как много потеряли с его отъездом. Недавно я увидел в Интернете видеоклип, где Женя предстаёт инопланетянином. Наши тренеры Пол Морис и Том Баррассо сказали, что если вам будут говорить, что таких игроков, как Малкин, было много, например «Г», и на «Л», никого не слушайте – таких хоккеистов, как Женька, ещё не было.

– Как изменился Малкин за шесть лет жизни за океаном?

– Он остался прежним: таким же ершистым, как и раньше. Он всегда был самим собой, никогда не плыл по течению, а делал то, что считал нужным. Самое интересное – мы думали, что он молодой и делает ошибки, но пока он не допустил ни одной.

– Что он вам сказал перед отъездом в «Питтсбург»?

– Расставание у нас получилось грустным. Это было в Праге. После его отъезда команда молчала сутки, и мы молчали. Не о чем было говорить, было грустно.

– Теперь уже можете рассказать, насколько был вероятен переход в «Магнитку» Сидни Кросби?

– Мы действительно вели переговоры. Я думаю, Кросби приехал бы. Именно чтобы играть с Женькой.

«О’РАЙЛИ НЕ ХОТЕЛ ПОДВЕСТИ КОМАНДУ»

– Клуб был готов к окончанию локаута?

– Мы ждали это с самого начала. Ни один игрок не ушёл из «Металлурга» после приезда ребят из НХЛ. Сохранилась команда, которая начинала работу в этом сезоне. У нас очень много молодых, в последней игре было восемь лимитчиков. Ближе к плей-офф мы сделали два приобретения: сначала пригласили Сашу Королюка, на которого очень рассчитываем, а в воскресенье подписали чешского нападающего Милана Гулаша. Но это не последнее приобретение. Мы рассчитываем ещё на одного защитника. А Женя Малкин звонит ребятам, поддерживает их, со многими он дружит.

Вручение приза. Слева направо: Геннадий Величкин, Алексей Киреев (КХЛ), Елена Константинова («Чемпионат.com»)

– «Металлург» покинули не только трое наших энхаэловцев Малкин, Кулёмин и Гончар, но и Райан О’Райли. Вы изначально знали, что он также уедет после окончания локаута?

– Мы пригласили Райана в ноябре. Тогда вероятность того, что локаут продлится весь сезон, была высока, поэтому мы и взяли Райана на место его старшего брата, получившего серьёзную травму. К счастью, в случае с Кэлом мы успели сработать оперативно. В течение 10 часов он оказался в американской клинике, где ему сделали уникальную операцию. Сейчас Кэл тренируется в полную силу и уже во вторник вернётся в команду. Что касается Райана, мы сознательно шли на этот риск и хотели его оставить в команде, несмотря на то что он может получить контракт в НХЛ и уехать уже после дедлайна в КХЛ. Но Райан получил травму. Он пришёл к нам и сказал, что выбывает на несколько недель, и ему нет смысла оставаться здесь и лечиться, ведь предложение из НХЛ может поступить, и тогда он уедет и подведёт «Магнитку». А после дедлайна найти ему замену будет уже нереально. Удивительно, Райан принял это решение самостоятельно, без агента. Мы спокойно подписали соглашение о расторжении,

Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин

проводили Райана, пожелав ему удачи. А на его место подписали чешского нападающего.

– Вот давайте о нём и поговорим. Когда и где присмотрели Гулаша?

– Мы много довольно успешно работаем с чешскими игроками и. У нас не было промахов с чехами в силу того, что налажены хорошие взаимоотношения с чешскими клубами, агентами и лично с ребятами. На Милана мы положили глаз давно. Уже месяц назад мы обговорили: если до дедлайна у нас освобождается вакансия, он будет первым, кого мы позовём. Так и получилось, тяжело было договориться с «Пльзенью». Сейчас она идёт в лидерах, осталось всего несколько матчей до начала плей-офф, а тут их лидер уходит. Но мы вошли в положение чехов, совместно нашли замену Милану и выкупили его контракт. Надеемся, что Милан придётся ко двору «Магнитке». Контракт у него рассчитан на два сезона.

– Всё-таки Гулаш – не самый звёздный игрок. Не думали пригласить кого-то с более громким именем?

– В этом нет ничего страшного. Россия узнала Яна Марека в Магнитогорске, как и Томаша Ролинека, который потом стал капитаном чешской сборной. Звёздного игрока взять легко, труднее раскрыть потенциал того, о котором мало известно. Хорошо взять Кросби, тут ошибиться нельзя, но гораздо интереснее взять кого-то менее известного, чтобы потом все удивились, насколько хороший игрок. Когда это получается, испытываешь удовлетворение от своей работы.

«МОЗЯКИН – КОРОЛЮК – УБОЙНОЕ СОЧЕТАНИЕ»

– А почему пригласили Александра Королюка?

– Нам необходим игрок в связку к Серёже Мозякину. Мы помнили, что первые звёздные годы Мозякин играл в связке с Королюком. В «Атланте» на двоих они набрали за сто очков. Это было убойное сочетание. К тому же не забывайте, что у нас нет особого выбора. Даже если бы он был, мы бы всё равно остановились на Королюке.

– В Канаде написали, что Виктор Антипин может перейти в «Оттаву». Работают рекомендации Гончара?

– Это надо у канадцев спрашивать! Во-первых, Антипин не задрафтован. Во-вторых, что значит уйти? У него контракт, и он будет работать дальше.

– В плей-офф продолжите доверять молодёжи?

– Конечно. У нас есть задачи на сезон: быть в медальной зоне и подготовить свою молодежь, которая уже выросла. Преступлением будет потерять этих ребят.

– Накануне плей-офф вам принципиально обойти «Трактор» в итоговой таблице регулярного чемпионата?

– Нам принципиально обойти всех в таблице. «Трактор» это или нет – не имеет значения.

– Какие выводы были сделаны из прошлогоднего плей-фф, чтобы сейчас рассчитывать на более успешное выступление?

– Теперь у нас нет большого числа возрастных игроков, в команде много молодёжи. Хотя у нас есть ребята, которые испытывали вкус побед, но они всё равно хотят побеждать. В этом отличие нынешней команды от прошлогодней: она моложе и жаднее до побед.

– И всё-таки кто будет третьим игроком, кто выиграет этот приз? Ваш прогноз.

– Да любой игрок! У нас прекрасные легионеры: Цукарелло, Ходжмэн. Есть Витя Антипин, Дима Казионов, Денис Платонов, который показывает потрясающую работоспособность и ведёт за собой игроков. Есть уникальный Энвер Лисин, который может выстрелить в любой момент. Любой из них может выстрелить на заключительном этапе регулярного чемпионата или в плей-офф.