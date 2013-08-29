Казаков: перед финалом главное – переключиться

Денис Костин, вратарь «Омских Ястребов”:
— Долго ждали этот „сухарь”?
— Конечно, хотелось сыграть на ноль. До этого не удавалось. В этой игре хорошо сыграли в обороне, не дали сопернику ничего сделать.
— То есть вы перекладываете свою заслугу на защитников?
— Они не дали ни единого шанса сопернику! Конечно, это их заслуга.
— Какой из матчей, уже сыгранных на Кубке мира, отнял у вас больше всего нервов и сил?
— Проходных игр нет, все команды здесь – чемпионы.
— “Динамо-Шинник” заняло первое место в своей группе. Вы ожидали большего от этой команды?
— Да нет. Мы не делаем предположений, у нас не было каких-то завышенных ожиданий. Просто выходим и делаем свою работу.
— У соперника кто-нибудь запомнился?
— Вся команда строгая, ровная, все хорошо играют.
— Какие-то сложности были в игре с этой командой?
— Сложности есть всегда, когда бросают по твоим воротам. А если сравнивать с американцами, то белорусы не так быстро и агрессивно действовали.
Денис Костин
— Когда счёт долго время был 1:0 и ваши партнёры не могли забить вторую шайбу, нервничали?
— Конечно, некоторые игроки волнуются. Я стараюсь об этом не думать и просто слежу за шайбой.
— После того как вас заменили в прошлом матче после третьей шайбы, тренер вас подбодрил? Заверил, что вы будете играть в полуфинале?
— Вечером я с ним поговорил немного. А так, замена была логична. Я пропустил три шайбы, немного нарушилась психика. Да и Денису дали сыграть. Ничего в этом страшного нет.
— Когда узнали, что с белорусами придётся играть в 15:00?
— После игры ещё были сомнения, но вечером нам сказали, что будем играть днём. Поэтому отдыхали и в ускоренном режиме готовились к матчу.
— Максим Казаков говорил, в детской школе уже играл матчи с таким маленьким перерывом, и это нормальная ситуация. Вратари тоже безболезненно переживают подобный марафон?
— Мы с Максимом играли в одной ДЮСШ, так что мне тоже это знакомо. Бывало, приезжаем с поезда, а через час нам выходить на лёд.
— День между полуфиналом и финал вам многое даст? Восстановление, теоретическая подготовка…
— Думаю, надо в первую очередь хорошенько отдохнуть, зарядиться эмоциями. К финальному матчу нужно подойти в лучшей форме. Как физической, так и психологической.
— Уже готовы к тому, что в следующем сезоне будете первым номером „Омских Ястребов”?
— Давайте не будем заглядывать вперёд. Тем более что это решает тренер. Нужно работать, чтобы стать основным вратарём.
— За прошлый сезон успели адаптироваться к МХЛ?
— Да, вполне. Я провёл около полусотни матчей, так что знаю, какие броски в этой лиге, какой уровень, что и от кого ждать. Думаю, мне должен помочь и опыт игры на Кубке мира.
Николай Глухов, защитник “Омских Ястребов”:
— Впервые „Омские Ястребы” на этом турнире не пропустили. Тренер вас похвалил?
— Да, он остался доволен. Хорошо сыграл вратарь, неплохо действовали в обороне. Опасных моментов возле наших ворот практически не было. Играть на “ноль” всегда приятно. Рады, что вышли в финал!
— Сложилось впечатление, что белорусы выглядели довольно бледно?
— Просто мы в порядке (улыбается).
— Серьёзный разговор был после вчерашнего поражения от американцев?
— Конечно. Проигрывать ни кому не хочется, тем более пропустили шесть шайб. Поговорили очень серьёзно.
— Думали о реванше за поражение на Кубке мира в прошлом году?
— За всю историю МХЛ мы ни разу у этой команды не выигрывали. Настраивались по-особенному.
— Между матчем с американцами и полуфиналом у вас было совсем немного времени для восстановления. Усталость чувствовалась?
— Под конец турнира она накапливается. В конце игры ощущается. Но устают все, а значит, нам нужно играть на морально-волевых, за счёт характера.
Максим Казаков, нападающий „Омских Ястребов”:
— Американцы расстроились, что вы вышли в финал.
— Это их проблемы (смеётся).
— Многие отмечали, что у вас меньше времени на восстановление, но вы выглядели свежее “Динамо-Шинника”.
— Сразу после игры с американцами у нас было собрание. Мы решили забыть, кто хорошо сыграл с американцами, а кто – плохо. Нужно было заснуть с мыслями не о прошедшей игре, а о предстоящей.
— Вы практически не пускали белорусов на пятак…
— В матче с „Дубьюком” мы уступали в борьбе на пятаке, под воротами. Конечно, с защитниками был разговор серьёзный. Они исправились, да и нападающие не подвели, забросив три шайбы.
— Что в первую очередь вы изменили в своей игре?
— Старались действовать строже в обороне, защитники проще начинали атаку. Играли через ближнего. Поэтому быстрее проходили среднюю зону и цеплялись за шайбу. Наверное, в этом секрет нашей победы.
— Как вы считаете, почему долго не могли забросить вторую шайбу?
— Белорусы тоже играли достойно, уверенно выглядел их вратарь. Где-то и мы при завершении атак не были до конца сконцентрированными. Это была игра на вылет, так что нервы тоже присутствуют.
Максим Казаков
— В отличие от прошлого матча, эта встреча проходила на более низких скоростях…
— В матче с “Дубьюком” наш соперник начал очень активно, а нам пришлось под него подстраиваться. Чтобы успеть за ними, нам тоже нужно было взвинчивать скорости. Что до матча с „Динамо-Шинником”, то, мне кажется, мы были свежее, чем динамовцы.
— Днём легче играть, чем вечером?
— Не почувствовал разницы (улыбается).
— Приходилось играть в 15:00 на следующий день после вечернего матча?
— Бывало всякое, например, в ДЮСШ играли и в 12:00 после вечерней игры. Так что уже сталкивался с подобным.
— Ждёте аншлаг на финальном матче?
— Конечно. Мы понимаем, что на дневной матч в будний день сложно выбраться. Так что всё равно спасибо всем, кто пришёл на игру с “Динамо-Шинником”. А на финал ждём аншлага, потому что нам полные трибуны очень помогают. Подбадривает, когда скандируют: „Шайбу! Шайбу!”. Во многом благодаря болельщикам в матче с “Дубьюком” нам удалось вернуться в игру. Мы были близки к тому, чтобы отыграться.
— Понимаете, что во время финала давление, в том числе от трибун, на вас будет запредельное?
— Понимаем, но нужно от этого абстрагироваться. Да и на Кубке мира мы играем не первый день, и присутствие болельщиков воспринимаем именно как поддержку, а не давление.
— У вас есть какие-то заготовки на финал?
— Главное сейчас отойти от этого матча, переключиться. А уже потом будем разбирать следующего соперника.
— Если бы вы могли выбирать, с кем бы хотели помериться силами в решающей игре?
— Я выиграл с „Омскими Ястребами” два Кубка Харламова и понял одну вещь. Неважно, что за соперник, ни в коем случае не надо подгадывать. Для победы нужно выходить, играть в свой хоккей и биться, не обращая на имена соперников.
29 августа 2013 года. Омск. Кубок мира. Полуфинал. «Динамо-Шинник» — «Омские Ястребы» — 0:3
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