Королёв и Солодухин остановили «Динамо»

Травма Лисутина и хет-трик Королёва

В нынешнее межсезонье Олег Ореховский не мог не нарадоваться игрой своих вратарей и даже заверил обоих, что в сезоне они будут играть по очереди. Но ещё в матче с ЦСКА тренерскому штабу «Витязя» пришлось понервничать, после того как Харри Сятери неудачно упал во время серии штрафных бросков. В заявку на матч с «Динамо» финский страж попал, а вот для Ивана Лисутина эта встреча закончилась раньше, чем ожидалось.

На протяжении почти двух периодов Лисутин с блеском отражал многочисленные атаки динамовцев, записав в свой актив не одно эффектное спасение. Его визави Александр Шарыченков, напротив, провалил свой отрезок игры, трижды капитулировав к 19-й минуте. Дважды у «Витязя» отличился Королёв, а ещё одна шайба оказалась на счету его партнёра по тройке Солодухина. Кто забыл, напомним: дня два назад эта парочка изрядно потрепала оборону другого московского клуба – ЦСКА.

«Динамо» ответило на это голом Сопина, но подобраться к сопернику поближе подопечным Харийса Витолиньша долгое время не удавалось. Ситуация изменилась в концовке второго периода, когда Лисутин получил травму ноги, пытаясь дотянуться до броска динамовца. Голкипер «Витязя» покинул площадку только при помощи партнёров. «Что-то щёлкнуло в

колене», — так прокомментировали травму голкипера в стане подмосковной команды.

Проблема для команды Ореховского заключалось ещё и в том, что в этот момент у неё не переставала пустовать скамейка для штрафников, а «Динамо» продолжало играть в давление. В итоге ещё до начала второго перерыва Карпов сократил отставание до минимума, а уже в самом начале заключительной трети игры достиг цели пушечный выстрел Вишневского. Комбинации «Динамо» были настолько изящны и точны, что к Сятери не могло быть никаких претензий. Тем более что ещё спустя несколько минут финн не позволил Карсумсу реализовать штрафной бросок.

«Витязь» продолжал собирать штрафные минуты, и в конце концов динамовцы смогли вырваться вперёд. Получив преимущество двух игроков, бело-голубые моментально воспользовались своим шансом: Цветков накатил шайбу под бросок Соловьёву, и спустя секунду та уже врезалась в сетку владений Сятери.

Дальше Селезнёв неаккуратно взмахнул клюшкой перед лицом Цветкова, и оба игрока отправились в раздевалку. Защитник был наказан матч-штрафом, а нападающий получил уже второе повреждение в межсезонье. Динамовцы должны были спокойно доводить дело до победы, но умудрились пропустить в меньшинстве. Огорчил подопечных Витолиньша всё тот же Королёв, оформивший в итоге хет-трик.

На последних секундах дополнительного времени за «Витязь» сыграла перекладина. Не отвернулась госпожа удача от подмосковных хоккеистов и в серии буллитов. Королёв и Выглазов переиграли Ерёменко, а Даугавиньш и Соловьёв не смогли перехитрить Сятери.

— Победили за счёт характера и самоотдачи. Хорошо действовали тактически в первой половине встречи, а дальше было много удалений, из-за чего отдали много сил, и в концовке «Динамо» выглядело сильнее, — сообщил Ореховский.

— Порадовало, что смогли вернуться в игру после такого неудачного начала. Хотя маленькие проблемы остаются. Нельзя пропускать в концовке матча, имея на одного игрока больше. Моментов было много, но не все мы смогли реализовать. Цветкову рассекли подбородок, уже зашили. Дальше будет видно с ним, — отметил Витолиньш.

Дубль Муршака

После матча с «Витязем» Дмитрий Квартальнов сетовал на большое количество удалений в составе ЦСКА, но достучаться до своих подопечных наставнику не удалось. В начале встречи с «Атлантом» «армейцы» остались втроём и позволили сопернику открыть

счёт. Галимов справился с дальним броском Немеца, однако на добивании первым оказался Артём Чернов.

Впрочем, ЦСКА довольно быстро сумел восстановить статус-кво, а затем даже вышел вперёд. Сначала сказал своё слово Стефан да Коста, которому ассистировал Дамир Жафяров, заменявший в составе Александра Радулова. Кроме того, у «армейцев» отсутствовали Денисов, Бондарев, Андронов и Артюхин. А вторую шайбу записал на свой счёт Ян Муршак, который демонстрирует феноменальную скорострельность для межсезонья. За нынешнее лето словенец забил уже восемь голов.

Второй период оказался безголевым, хотя шансов отличиться у обеих команд было предостаточно. Особенно это относится к «Атланту», который не воспользовался целой серией удалений в составе ЦСКА. Один только Коротков трижды гостил в боксе для штрафников плюс «армейцы» во второй раз за матч остались втроём против пятерых соперников.

Но Галимов выстоял в битве против своей бывшей команды, а голы Муршака и Григоренко окончательно сломили «Атлант». Теперь на Кубке мэра сразу три команды имеют по четыре очка, и судьба победителя турнира определится в последний игровой день.