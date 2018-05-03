Без Гусева как без рук. Как три звена сборной России стали оборонительными

Пока один из творцов золота Олимпиады лечится, у сборной России не набирается игроков даже на два ударных звена.

По прилёту в Копенгаген, где 4 мая сборная России сыграет с Францией, команда Илья Воробьёва провела первую тренировку на датском льду. Вне состава катался Александр Барабанов, а Никита Гусев продолжает проходить курс реабилитации. Предполагается, что олимпийский чемпион пропустит несколько игр на старте турнира. С какими же сочетаниями россияне подходят к первому матчу чемпионата мира?

Нестеров — Зайцев

Капризов — Дацюк — Дадонов

Потенциальная ударная пятёрка сборной России. Глядя на составы наших конкурентов, где собраны звёзды мирового уровня, это сочетание может показаться неубедительным, но чем богаты – тем и рады. Никита Зайцев – наш единственный защитник из НХЛ, добравшийся до Дании. Компанию ему составит Никита Нестеров – олимпийский чемпион и ведущий защитник ЦСКА, также имеющий энхаэловский опыт. В теории оба могут поддержать атаку, и логично их выпускать вместе не только в равных составах, но и на большинство. Смущает лишь то, что Зайцева, кажется, рассматривают в качестве защитника-домоседа. Это логично, учитывая его роль в «Торонто», но хотелось посмотреть на того, раскованного и уверенного в себе, Никиту, которого мы помним по игре в России.

Календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

С такой поддержкой на синей линии проблем с доставкой шайбы нападающим возникнуть не должно. Вроде бы в этой тройке собраны все наши лучшие силы, но и здесь есть несколько вопросов. Кирилл Капризов пусть и универсал, в ЦСКА всё же играет на правом фланге. Его перевод на левый край – решение во многом вынужденное, связанное с болезнью Гусева. Павел Дацюк доказал на Олимпиаде, что с молодыми вингерами по-прежнему может быть полезен сборной, но находится всё-таки не в лучшей в своей форме. Неслучайно он готовился к чемпионату мира по индивидуальной программе. Нет сомнений разве что в уровне Евгения Дадонова. Ниже определённой планки он не опускается ни в СКА, ни во «Флориде», ни в сборной России.

Капризов и ещё 11 дебютантов сборной России на чемпионате мира Пятеро из них уже успели выиграть Олимпийские игры.

Гавриков — Киселевич

Григоренко — Анисимов — Бучневич

Здесь тренерский штаб сборной России решил восстановить сильнейшую пару прошлогоднего чемпионата мира. Владислав Гавриков и Богдан Киселевич были обладателями лучшего показателя полезности среди всех защитников, приехавших в Кёльн. В новом сезоне они чаще играли порознь, в том числе и на Олимпиаде у каждого были новые партнёры. В непростой ситуации, когда к чемпионату мира сборную приходится готовить практически с листа, Воробьёв решил прибегнуть к проверенному варианту. Разница лишь в том, что минувший сезон получился для Киселевича менее удачным, чем прошлый. Он чаще обычного ошибался позиционно, а первую шайбу в сезоне забросил только в финале в ворота «Ак Барса».

Связка Анисимов – Бучневич, как и Дадонов, имеет энхаэловскую прописку, но рассчитывать, что они будут разрывать всё и вся сложно. Артём без Панарина заскучал, став, как и прежде, оборонительным центром. Он может быть полезен на чужом пятаке, но диспетчера в нём Бучневич вряд ли распознает. Да и сам Павел концовку сезона за «Рейнджерс» провёл блекло. В одном из матчей Евротура крайне интересно смотрелась тройка Галиев – Ткачёв – Бучневич, но тренерский штаб сборной посчитал, что казанцы после победы в Кубке Гагарина эмоционально выжаты. Хотя креативный Ткачёв однозначно бы помог черепочанину раскрыть свой снайперский потенциал. Что до Михаила Григоренко, то за этот сезон он превратился в универсального форварда, которым затыкают дыры. Способность сыграть на любой позиции делает из него игрока топ-6.

Галиев, Ткачёв и ещё 8 игроков, кого не взяли в сборную России на ЧМ-2018 Не все из них пропустят мировое первенство из-за травм.

Яковлев — Береглазов

Мамин — Андронов — Шалунов

Удивительно, но за два этапа Евротура, что Илья Воробьёв стоит во главе сборной России, ему удалось сколотить всего одну пару защитников. По крайней мере, только Егор Яковлев с Алексеем Береглазовым более-менее постоянно выходили на лёд вместе. Другие пары оказались разбиты после того, как от сборной отцепили Антона Белова и Алексея Марченко. Собственно, Яковлев с Береглазовым во многом и поехали в Данию благодаря относительно крепким связям. По отдельности они вряд ли сильнее конкурентов. Перебьёт ли сыгранность недостаток в классе?

Но всё же больше интересна в этой пятёрке троица нападающих. Судя по тому, кого Воробьёв наигрывает в этом звене, его взгляды на комплектование команды не особо отличаются от видения Олега Знарка. Уже третье звено сугубо оборонительное. Максим Мамин и Сергей Андронов – это типичные «солдаты» ЦСКА, и, кроме как «биться-бороться-навязывать темп», ждать от них чего-то выдающегося не стоит. Хоть немного разбавить эту рабочую связку яркими красками может Максим Шалунов, но без партнёров, способных вывести челябинца на бросок, его главный козырь может оказаться невостребованным.

10 вопросов по составу сборной России на чемпионат мира Кошечкин как первый номер, игнор «Ак Барса», дефицит креативных центров, лишние игроки, пополнение из НХЛ и другие вопросы Илье Воробьёву.

Трямкин — Хафизуллин

Бывальцев — Каблуков — Михеев, Сошников

Четвёртая пятёрка сборной России, очевидно, собрана по остаточному принципу. Здесь вам и молодой Илья Михеев на правом краю, и олимпийский чемпион Илья Каблуков, и энерджи-форвард Никита Сошников, и вдобавок игрок-открытие минувшего сезона Алексей Бывальцев. Пока не ясно, кто окажется в этой компании лишним, но на бумаге это звено выглядит слишком разношёрстным.

Тот же Бывальцев, которого на Евротуре наигрывали первым центром, игрок явно не для четвёртого звена. Тем более если тренерский штаб решит использовать его на краю. Разве что защитники подобрались здесь достаточно качественные. И как раз разноплановость Никиты Трямкина и Динара Хафиузллина может пойти этой паре на пользу. В любом случае после возвращения Гусева все тройки наверняка перевернутся вверх дном.