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В Канаде победу Суоми на МЧМ сопроводили картой с финским Петрозаводском

Молодёжная сборная Финляндии — Хоккей
Елена Кузнецова
Фото: instagram.com/tsn_official
Финский Петрозаводск? После вылета своих с МЧМ канадское СМИ попутало берега
Новость о победе Финляндии в четвертьфинале сопроводили картинкой с картой времён Великой Отечественной войны.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Плей-офф МЧМ-2019

Канада была ошеломлена поражением своей сборной в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира-2019 с Финляндией. Ещё бы, впервые в истории турнира остаться без медалей на родной земле. Одно из крупнейших спортивных СМИ страны канал TSN опубликовал в соцсетях картинку, сообщающую о выходе Суоми в полуфинал. На ней оказалась карта Финляндии с границей восточнее Петрозаводска.

Первыми это заметили в финских СМИ. А TSN, видимо, нет, и даже через 12 часов после публикации картинки она по-прежнему размещена в его «твиттере» и «инстаграме». Iltalehti назвал публикацию сбивающей с толку и отметил: «Безусловно, победа Финляндии стала исторической, потому что молодёжная сборная Канады до этого всегда брала медали на домашних турнирах. Но всё же отсылка к войне — это, мягко говоря, своеобразно».

Фото: Iltalehti

Справа на картинке отчётливо видны названия Äänislinna, Kontupohja, Karhumäki и другие. Это Петрозаводск, Кондопога и Медвежьегорск. А также слова East Karelia – Восточная Карелия. А вот и сама современная карта.

Петрозаводск (карта)
Петрозаводск (карта)
Фото: maps.google.com
Кленовое горе. Канада сенсационно вылетела с домашнего МЧМ!
Упустить победу за 46 секунд до конца третьего периода и не забить буллит в овертайме — это сильно.

Что это за карта?

Финляндия – ближайший сосед нашей страны, который более 100 лет входил в состав Российской империи. После революции 1917 года Финляндия стала независимой, и на севере стали периодически вспыхивать конфликты. Во Вторую мировую войну Финляндия стала союзником нацистской Германии и воевала против СССР. В 1941 году противник захватил Петрозаводск, Выборг и другие города, а также участвовал в блокаде Ленинграда. Советские войска освободили территории только в 1944 году, в этот трёхлетний промежуток и появилась карта, которую опубликовал TSN.

Невнимательность или обида?

Неужели в Канаде настолько не верили в победу Финляндии, что не подготовили картинку заранее и в спешке брали то, что первым под руку попадётся? Верится в это слабо. Может быть, дело в нерадивом сотруднике, который сделал картинку, что называется, тяп-ляп? Тоже сомнительно, учитывая то, что TSN является более чем авторитетным медиагигантом.

А может, в Канаде затаили обиду на Россию? Ведь именно наша сборная нанесла «кленовым листьям» поражение в заключительном матче группового этапа и отправила их на четвертьфинал с финнами, а сама получила гораздо более лёгкого соперника в лице Словакии.

«Не надо было проигрывать русским». Канада – о вылете своей сборной с МЧМ
Большая боль хоккейной державы.
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