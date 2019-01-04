Встреча старых друзей. Самые огненные матчи России и США на МЧМ

Молодёжные сборные России и США уже пять лет подряд не мыслят плей-офф чемпионата мира без встречи друг с другом, и сейчас, в полуфинале МЧМ-2019, состоится шестой подряд матч на вылет между этими командами. Всего в XXI веке россияне сошлись с американцами в плей-офф восемь раз (не считая матча за третье место в 2008 году), при этом по четыре раза встречались на стадиях четвертьфиналов и полуфиналов. Золото Россия и США между собой ещё не разыгрывали.

Пока подопечные Валерия Брагина готовятся к очередной встрече со «звёздно-полосатыми», вспомним прошлые матчи России и США в новейшей истории плей-офф МЧМ.

Россия сыграет с США на МЧМ. Это не «война», а наш праздник хоккея Любители приравнять спорт к политике могут идти мимо.

МЧМ-2002. 1/4 финала, США — Россия – 1:6

Впервые во втором тысячелетии молодёжные сборные России и США встретились на МЧМ-2002, который проходил в чешских городах Пардубице и Градец Кралове. Подопечные Владимира Плющева тогда не слишком удачно провели групповой этап, заняли лишь третье место и вышли в четвертьфинале на американцев, шедших по турниру без поражений.

Россия не была фаворитом той игры, к тому же у нашей команды на скамейке отсутствовал Владимир Плющев, дисквалифицированный на один матч за драку, устроенную его подопечными после финальной сирены встречи со Швейцарией на групповом этапе. Тем удивительнее оказался итоговый результат четвертьфинала. Наша команда уже к середине матча забросила четыре шайбы усилиями Станислава Чистова, Фёдора Тютина, Александра Фролова и Александра Суглобова, а затем спокойно довела встречу до победы — ещё два гола провели Денис Гребешков и Юрий Трубачёв, шайбу престижа оформил Бен Ивз.

Разгром США в четвертьфинале воодушевил подопечных Плющева, в полуфинале наша сборная обыграла финнов, а в финале канадцев, взяв у обеих сборных реванш за поражения на групповом этапе.

МЧМ-2005. 1/2 финала, США – Россия – 2:7

Спустя три года Россия и США встретились уже в полуфинале чемпионата мира, который проходил на американском льду. Городок Гранд-Форкс тогда увидел сразу две российско-американские встречи. На групповом этапе хозяева турнира победили 5:4 (что не помешало России занять первое место в своей пятёрке), а вот в полуфинале, куда согласно формуле турнира наша сборная попала напрямую, американцев ожидало крупное поражение.

Подопечные Сергея Герсонского усилиями Энвера Лисина вышли вперёд уже на второй минуте встречи, совсем скоро вторую шайбу провёл Александр Овечкин. Сборная США сумела быстро отыграть обе шайбы, но на перерыв россияне всё же ушли с преимуществом в счёте, благодаря голу Сергея Широкова. Развязка наступила в третьем отрезке, после безголевого второго периода. Сначала четвёртую шайбу провёл Евгений Малкин, затем россияне дважды поразили пустые ворота американцев (Овечкин и Малкин оформили дубли), а точку в игре поставил Михаил Юньков. 4:0 в третьем периоде, 7:2 в матче – сборная России разгромила США в полуфинале, чтобы затем в решающей игре за золото не менее крупно проиграть канадской «молодёжке».

МЧМ-2006. 1/2 финала, Россия – США – 5:1

Через год на чемпионате мира в Канаде россияне и американцы вновь встретились на полуфинальной стадии, и вновь «звёздно-полосатым» не удалось избежать разгрома от нашей сборной. Подопечные Сергея Михалёва тогда великолепно шли по дистанции турнира, выиграли все встречи группового этапа и напрямую пробились в полуфинал. Американцам же пришлось сыграть четвертьфинальный поединок с чехами (2:1)

В полуфинале, как и годом ранее, до третьего периода ничто не предвещало крупной победы России. Наша сборная после 40 минут игры выигрывала 1:0, благодаря шайбе Николая Кулёмина, зато старт заключительного отрезка мачта выдался богатым на голы. Сначала дубль сделал Кулёмин, затем Джек Скилле отыграл одну шайбу, но тут же Алексей Емелин восстановил преимущество России в две шайбы. Упрочить его команде Михалёва удалось в заключительной пятиминутке, голами отличились Сергей Широков и Николай Лемтюгов. Очередная уверенная победа наших парней над американской «молодёжкой», после которой, увы, последовало очередное крупное поражение от Канады в финале.

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МЧМ-2014. 1/4 финала, США – Россия – 3:5

Целых восемь лет Россия и США не пересекались в плей-офф молодёжных чемпионатов мира после полуфинала-2006, у американцев за это время на полную мощь заработала система подготовки молодых талантов, и россиянам пришлось забыть про разгромы принципиального соперника. Но побеждать пока получалось, и на МЧМ-2014 Россия обыграла США в четвертьфинале.

На турнире в Швеции подопечные Михаила Варнакова проиграли в группе хозяевам турнира и финнам, и вышли в плей-офф только с третьего места. Американцев на предварительном этапе сумели остановить лишь канадцы.

Тем не менее в четвертьфинале именно россияне начали диктовать свои условия: Михаил Григоренко открыл счёт на седьмой минуте игры, а затем, когда Стефан Матто сравнял счёт, Павел Бучневич вновь вывел нашу команду вперёд. Впрочем, США смогли ответить и на это, ещё до конца первого периода Райан Хартман и Николя Кердиль дважды огорчили Андрея Василевского. Перевернуть игру россияне смогли в середине второго периода, когда американцы нахватали удалений на коротком игровом отрезке. Героем стал Никита Задоров, оформивший дубль в течение одной минуты, оба раза отличившись в формате 5х3. Затем подопечные Варнакова успешно держали оборону, а последний гол в матче в пустые ворота провёл Бучневич.

Та победа вывела россиян в полуфинал на Швецию, и хозяева чемпионата мира второй раз за турнир обыграли нашу сборную. Но без медалей из Мальмё Россия не уехала, в матче за бронзу обыграв канадскую команду.

Пройти чемпионов Молодёжная сборная России в четвертьфинале чемпионата мира обыграла (5:3) действующих чемпионов из США и продолжит борьбу за медали.

МЧМ-2015. 1/4 финала, США – Россия – 2:3

На следующий МЧМ в канадские города Торонто и Монреаль сборную повёз уже Валерий Брагин, и ему также покорилась американская «молодёжка» на стадии четвертьфинала. Хотя на групповом этапе наша сборная тогда выступила неудачно, всего на одно очко опередив в своей пятёрке швейцарцев, отправившихся в утешительный раунд.

Русским характером по Америке Молодёжная сборная России второй год подряд оказалась сильнее американцев и пробилась в полуфинал МЧМ.

Но в плей-офф команды Брагина имеют свойство преображаться. В четвертьфинале Россия отлично провела первый период, после которого повела в две шайбы усилиями Ивана Барбашёва и Александра Шарова. В середине матча Тони Деанджело сократил разрыв в счёте в двойном большинстве, но в начале третьего периода Сергей Толчинский реализовал уже российское численное преимущество. Вторую шайбу США на 49-й минуте игры оформил Зак Веренски, и в последней десятиминутке у ворот Игоря Шестёркина было жарко. Но наши голкипер и оборона справились со своей задачей, россияне вышли в полуфинал, где взяли реванш за прошлогоднее поражение от шведов, но в финале в очередной раз на пути России к золоту встала канадская сборная.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

МЧМ-2016. 1/2 финала, Россия – США – 2:1

На финском чемпионате мира три года назад сборная России, отлично прошедшая групповой этап, была близка к конфузу, и очередной встречи с США могло не состояться. В четвертьфинале того турнира подопечные Брагина спаслись в игре с Данией лишь на последней минуте, а затем вырвали победу в овертайме, и всё это благодаря дублю Владислава Каменева. Казалось, что США, разорвавшие в первой игре плей-офф чехов 7:0, наконец обыграют Россию в играх на вылет, но традиции в тот раз остались нерушимыми.

В 2016 году состоялся самый нерезультативный матч между этими командами за всю историю их противостояний в плей-офф. Кристиан Дворак открыл счёт на 10-й минуте игры, а следующих голов зрителям пришлось ждать до последней пятиминутки второго периода. Перевернуть ход встречи удалось расцветавшему ярославскому звену российской сборной, по одной шайбе оформили Павел Красковский и Егор Коршков. В третьем отрезке нашей команде удалось отбиться, в чём немало преуспел голкипер Илья Самсонов, отразивший 13 американских бросков за период. Россия вышла в финал турнира, где проявила чудеса характера, но всё-таки уступили сборной Финляндии в овертайме.

Ярославль бомбит Америку! Сборная России – в финале МЧМ Сборная России, уступая по ходу матча, обыграла американцев в полуфинале молодёжного чемпионата мира и вышла в финал, где сыграет с финнами.

МЧМ-2017. 1/2 финала, США – Россия – 4:3 Б (4:3)

Спустя год встречу с США для России вновь предварял четвертьфинал с Данией, но в этот раз подопечные Брагина без проблем разобрались с упорными скандинавами (4:0). Теперь предстояло взять реванш у американцев за поражение на групповом этапе (2:3), а также продлить успешную серию матчей со «звёздно-полосатыми» в плей-офф МЧМ, насчитывавшую к началу 2017 года шесть матчей.

Всю игру соперники обменивались заброшенными шайбами. На гол Кирилла Капризова ответил Колин Уайт, гол Дениса Гурьянова парировал заброшенной шайбой Люк Канин, а затем уже самому Гурьянову пришлось восстанавливать равновесие в счёте после дубля Уайта. Впервые в истории матч плей-офф между «молодёжками» России и США закончился вничью и перешёл в овертайм, где также не удалось выявить победителя. Всё решилось в результативной серии буллитов, где на три шайбы Троя Терри и одну успешную попытку Джереми Бракко россияне ответили ещё одним дублем Гурьянова и шайбой Михаила Воробьёва. США впервые одолели Россию в плей-офф МЧМ, а затем одержали ещё одну буллитную победу в финале с Канадой и выиграли золото турнира. Наша же команда добыла бронзу, переиграв в матче за третье место шведов.

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Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

МЧМ-2018. 1/4 финала, США – Россия – 4:2

На прошлом чемпионате мира нашей «молодёжке» изначально предрекали не самое успешное выступление, и подопечным Валерия Брагина в кои-то веки не удалось посрамить скептиков. Сборная России на групповом этапе проиграла шведам и чехам, а в плей-офф не произошло привычного чудесного перевоплощения.

Однако поединок с будущими бронзовыми призёрами турнира не был проигран вчистую, россияне постоянно пытались держать американцев на коротком поводке. На шайбу Киффера Беллоуза ответил Марсель Шолохов, на гол Кайлера Ямамото – Андрей Алтыбармакян. А вот дубль Беллоуза за семь с половиной минут до конца основного времени оказался победным. У россиян не хватило сил и времени отыграться в третий раз, финальную точку в матче в пустые ворота поставил Джоуи Андерсон. Сборная России впервые при Валерии Брагине осталась без каких-либо медалей, а США обыграли неудобного соперника во второй раз подряд в плей-офф МЧМ.

Фото: Nicholas T. LoVerde/Getty Images