Россия обыграет США и сразится с финнами в финале. Прогнозы на 1/2 МЧМ-2019

Групповой этап молодёжного чемпионата мира 2019 года, а также четвертьфинальные баталии позади. Сборная России уверенно выиграла свою группу, не потеряв ни одного очка. В решающем матче со счётом 2:1 обыграна сборная Канады. В четвертьфинале со счётом 8:3 повержены словаки. Теперь коллективу Валерия Брагина предстоит провести полуфинальную встречу. Вторым заходом сыграют финны и швейцарцы. Предлагаем вашему вниманию прогнозы на обе игры.

Молодёжный чемпионат мира-2019

Россия – США – 00:00 мск

Где: Ванкувер, стадион «Роджерс-Арена»

Расклад: наиболее ожидаемый полуфинал состоится первым заходом. Теперь все команды будут играть в Ванкувере. Свои плюсы в плане подготовки к матчу были как у России, так и у США. Американцы сыграли свой четвертьфинал раньше, поэтому у них было больше времени на отдых. Однако россияне весь групповой этап и четвертьфинал со Словакией проводили в Ванкувере. Команда Брагина привыкла к арене, к раздевалке, будет номинальным хозяином встречи. В свою очередь «звёздно-полосатым» пришлось переезжать из Виктории. В Ванкувере они ещё не играли. Это, как и дорога, — минус.

Что может помешать россиянам? Прежде всего нельзя подстраиваться под игру американцев, на что в беседе с корреспондентом «Чемпионата» обратил внимание хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

Дементьев: команды, пытающиеся подстроиться под США, не имеют шансов на победу

России нужно обязательно играть в свой хоккей и активно прессинговать соперника начиная с его зоны. Большое внимание стоит уделить и дисциплине. Любой, даже самый мелкий и незначительный эпизод наверняка будет трактоваться в пользу американцев, которым судьи на нынешнем турнире изрядно помогают, что тоже отмечали эксперты. Организаторам выгодно, чтобы в финале играла североамериканская команда, ведь это скажется на выручке и заполняемости арены. Поэтому судейский вопрос (и соответственно игра в неравных составах) в матче Россия – США выйдет на ведущие роли.

Важна и уверенность вратаря. Валерий Брагин не скрывает, что, скорее всего, с американцами сыграет Пётр Кочетков. Действительно, по ходу турнира Кочетков проявил себя лучше Тарасова, поэтому заслужил права сыграть в полуфинале. Главное, чтобы помогали защитники.



Прогноз: трудная победа сборной России. Возможно, за пределами основного времени.

Финляндия – Швейцария – 04:00 мск

Где: Ванкувер, стадион «Роджерс-Арена»

Расклад: сразу после матча россиян и американцев на лёд ванкуверской арены выйдут финны и швейцарцы. По вывеске эта встреча намного скромнее, чем первая игра, но и за финнами со швейцарцами будут наблюдать с интересом. Ведь обе команды преподнесли сенсации в четвертьфиналах. Финляндия в овертайме выбила из турнира Канаду, а Швейцария отправила домой грозных шведов, выигравших группу B.

Фаворитом противостояния будет сборная Суоми. На групповом этапе у финнов как-то не складывалось, они выглядели серо. Но в плей-офф коллектив Юсси Ахокаса резко прибавил. Финны не стали подстраиваться под канадцев, а «кленовые листья» ошиблись тактически. На кураже играет защитник Тони Утунен, за которым швейцарцам нужно послеживать. Опасен и прекрасно всем нам знакомый форвард Ээли Толванен.

Главный козырь Швейцарии – командная игра, о чём в интервью «Чемпионату» упомянул известный тренер Константин Курашёв. Все швейцарские игроки бьются друг за друга, каждый знает свою роль на льду, команда Кристиана Вольвенда очень дисциплинированна. Со шведами блестяще сыграл вратарь Лука Холленштайн, ни разу не пропустивший. Шведские форварды бились об него, словно об стену. Ждут результативности и от ведущего нападающего Филиппа Курашёва – сына Константина. Последние два матча звено Курашёва выглядит не слишком ярко, а ведь главная задача этих ребят – максимум заброшенных шайб и реализация большинства. Но тренерское доверие есть, поэтому и голы снова должны прийти.

Прогноз: победа Финляндии, провести второй подряд матч на высоком уровне швейцарцам будет сложновато.