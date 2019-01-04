Главный день в истории «Динамо». Первый матч на новой арене

Хоккейная премьера в «ВТБ Арена Парке»

4 января 2019 года в Москве состоялось официальное открытие дворца в Петровском парке, который был построен для московского «Динамо». С 20 по 31 декабря «ВТБ Арена» находилась в распоряжении знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, выступавшего перед зрителями с новогодним ледовым шоу «Лебединое озеро». И вот наконец настал черёд непосредственно хоккея – соперником «Динамо» по историческому матчу стал «Автомобилист». Болельщики «Динамо» ждали этого дня всю жизнь.

Дорога домой длиной в 60 лет

Неофициальным днём основания московского «Динамо» принято считать 22 ноября 1946 года. Именно на арене в Петровском парке состоялись матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой в 1946 году. Победу в нём одержали динамовцы под руководством легендарного тренера Аркадия Чернышева. Спустя 10 лет в эксплуатацию был введён дворец спорта «Лужники», который на долгое время стал новой ареной бело-голубых.

За последующие примерно 60 лет «Динамо» исколесило всю Москву и Московскую область в поисках места для проведения домашних игр. МСА «Лужники», СК «Олимпийский», УДС «Крылья Советов», ДС «Мегаспорт» и «ВТБ Ледовый дворец» (ныне именуемый «Ареной-ЦСКА») предлагали «Динамо» временный приют над головой. Отдельные матчи «Динамо» проводило в ДС «Сокольники», в ЛДС ЦСКА и даже на арене в Балашихе, при этом никогда бело-голубые не считались полноправными хозяевами дворца. Никто, в том числе и ветераны бело-голубых, уже и не помнит, когда «Динамо» в последний раз выходило на лёд в Петровском парке.

Знающие люди, которые разбираются в тонкостях документации, на это могут возразить, что и новая арена в Петровском парке формально не принадлежит «Динамо». Так и есть. «ВТБ Арена Парк» (так называется комплекс, объединяющий футбольную и хоккейную арену) принадлежит управляющей компании «Динамо», которая лишь делегирует хоккейному клубу право на использование дворца, но разве эти юридические тонкости могут испортить настроение поклонникам бело-голубых? Ведь 99% болельщиков «Динамо» никогда и не видели матча клуба на родном стадионе.

Не будем забывать и о том, что 16 апреля 2016 года на презентации книги о Чернышёве универсальной арене стадиона «Динамо» им. Яшина было присвоено имя легендарного тренера. Генеральный директор управляющей компании «Динамо», реализующей девелоперский проект в Петровском парке, Андрей Перегудов передал соответствующую бумагу Борису Чернышёву, сыну великого тренера. Таким образом, можно смело говорить, что долгожданное возвращение бело-голубых в родной дворец состоялось. Дорога домой заняла целую вечность – почти 60 лет.

«Просто какое-то сумасшествие»

В середине декабря игроки московского «Динамо» впервые опробовали лёд домашней арены, проведя открытую тренировку для представителей СМИ. Тогда в «Динамо» рассказали об особенностях проекта, обратив внимание журналистов на уникальность сооружения. «Динамо» стало единственным клубом России, объединившим футбольный стадион и хоккейную арену в одном месте. При этом за матчами на «газоне» с трибун может следить более 26 тыс. человек. Хоккейная арена вмещает 11 тыс. зрителей. Ледовая арена оборудована самым современным среди всех арен КХЛ видеокубом — по размеру, набору мультимедийных поверхностей и техническим характеристикам.

Московское «Динамо» рассказало об особенностях новой арены

«Динамо» приобрело дом, свою арену. Плохо здесь играть нельзя. Надо вспоминать прошлые победы и держать марку сегодняшними результатами. Управляющая компания решила все наши просьбы. КХЛ официально принимает арену только 19 декабря, но уже сегодня представители лиги сказали, что это лучшая арена в России, а такого куба нет ни у кого. Звук порадовал, акустика на самом высоком уровне», — заверял генеральный директор «Динамо» Валерий Шанцев.

«Лёд на арене пока немного перемороженный, сегодня шайба стала быстро скакать. А в целом арена просто восхитительная. Я очень впечатлён. Просто какое-то сумасшествие», – восторгался лидер «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий.

Кагарлицкий: я очень впечатлён новой ареной «Динамо», какое-то сумасшествие

Исторический солд-аут

За последние годы «Динамо» пережило не один управленческий кризис. Объединение с ХК МВД, смена юридических лиц, долги перед игроками – всё это не могло не отразиться самым негативным образом на посещаемости игр. После первого в истории КХЛ непопадания в плей-офф аудитория домашних игр бело-голубых уменьшилась ещё сильнее.

Средняя посещаемость «Динамо» за последние пять сезонов (данные с учётом плей-офф)

Сезон-2014/15 – 5938 зрителей

Сезон-2015/16 – 7589 зрителей

Сезон-2016/17 – 6394 зрителей

Сезон-2017/18 – 5531 зрителей

Сезон-2018/19 – 5063 зрителей

Самым наглядным индикатором падения зрительского интереса к «Динамо» можно считать матчи с одним из самых принципиальным соперником бело-голубых СКА. В этом сезоне обе игры с «армейским» клубом собрали менее семи тысяч зрителей на трибунах ДС «Мегаспорт» – так мало на игры «Динамо» со СКА не ходило с 22 января 2013 года (17 матчей). Остаётся только гадать, к какому минимуму устремилась бы посещаемость «Динамо» по завершении сезона, если бы не возвращение в Петровский парк. Уже за шесть дней до матча с «Автомобилистом» билетов на премьеру было практически не достать – а сотрудники «Динамо» впервые с чемпионского плей-офф с гордостью оперировали понятием «солд-аут». За 72 часа до следующей домашней игры «Динамо» с рижскими одноклубниками в свободной продаже оставалось меньше тысячи билетов, а значит велика вероятность ещё одного «солд-аута». Стоит ли говорить, что никогда ранее матчи с «Автомобилистом» и рижскими одноклубниками не пользовались таким интересом у болельщиков бело-голубых?

Первый чеченский хоккеист в истории КХЛ

По сравнению с последним матчем динамовцев в Риге (4:5) наставник бело-голубых Владимир Крикунов произвёл точечные перестановки в составе, однако они носили масштабный характер. В роли стартового голкипера игру начал Иван Бочаров, потихоньку выигрывающий конкуренцию у многоопытного Александра Ерёменко.

В свою очередь защитник Михал Чайковски впервые оказался в заявке «Динамо». Трансфер Чайковски был оформлен за семь минут до конца дедлайна. Защитник сборной Словакии был оперативно вытащен из Северной Америки, где он безуспешно пытался пробиться в основной состав «Каролины Харрикейнз». В «Динамо» Чайковски призван заменить финна Миику Койвисто, получившего тяжёлую травму и выбывшего из строя на неопределённый срок. Наверняка большую роль при заключении контракта сыграла и фигура Крикунова, под руководством которого словацкий защитник успешно играл всё в том же «Автомобилисте». Чайковски составил пару с Юусо Хиетаненом, для которого эта игра стала 220-й в составе москвичей. Финский защитник вышел на третье место в истории «Динамо» по матчам среди иностранных игроков, опередив Филипа Новака.

Однако всё затмило появление в составе хозяев Аслана Раисова. Первый чеченский хоккеист в истории в 2016 году становился лучшим бомбардиром Высшей лиги, но ни в одном из клубов КХЛ не смог пройти просмотр. Ждать нового шанса Раисову пришлось до 28 лет, а Владимир Крикунов этот шанс ему предоставил. Раисов был заявлен на матч в четвёртой тройке нападения с Иваном Игумновым и Русланом Карлиным.

Бочаров и Коварж против истории

Первый период на новой арене выдался безголевым, но не безынтересным. Инициатива в стартовом отрезке постоянно переходила из рук в руки. В составе хозяев, как обычно, выделялось звено Вадима Шипачёва. Даниил Тарасов минимум дважды имел прекрасный шанс вписать своё имя в историю московского «Динамо», став автором первой шайбы в Петровском парке, однако пробить Якуба Коваржа ему не удалось. Гости также не собирались отсиживаться в обороне. В середине первой трети матча Стефан Да Коста броском в касание попал в закругление ворот, а за две минуты до завершения отрезка пришлось поработать и голкиперу бело-голубых. Иван Бочаров дважды справился с бросками с близкого расстояния – прекрасный шанс отличиться упустил Дэн Секстон.

Шипачёв и Раисов в роли первопроходцев

Начало второго периода прошло под диктовку команды Андрея Мартемьянова. Именно гости обязаны были открывать счёт. Лучший снайпер КХЛ Найджел Доус бросал из ситуации, откуда в обычный день он забил бы 10 из 10, но это был не день «Автомобилиста». Бросок Доуса останавливает штанга, а уже через несколько секунд «ВТБ Арена» сходит с ума. Проводящий дебютный матч в КХЛ Аслан Раисов переигрывает свой отрезок и не успевает замениться на Дмитрия Кагарлицкого. Зато Вадим Шипачёв уже на льду. Форвард четвёртой тройки бело-голубых снабжает Шипачёва точной передачей, а бросок главной звезды «Динамо» неотразим. Есть первая шайба в истории «ВТБ Арены», есть первое набранное очко на уровне КХЛ в истории чеченского хоккея.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» много атакует в попытках восстановить равновесие, но броскам подопечных Мартемьянова не хватает направленности. Раз за разом Бочаров без труда останавливает атаки гостей. В свою очередь у хозяев во втором периоде получается абсолютно всё. И вот успеха добивается третье звено бело-голубых. Евгений Мозер прокатился за воротами, отдал на синюю линию, Юусо Хиетанен не стал бросать с замаха, а тонко исполнил с кистей — шайба залетела в ближний угол ворот. Якуб Коварж в плотном трафике не увидел ни момента броска, ни полёта шайбы.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» был чужим на празднике «Динамо»

Казалось, что в заключительной трети матча гости атаковали уже по инерции. Игроки «Автомобилиста» практически в каждой игровой ситуации на шаг отставали от развития игры. Голышев ошибался в передачах, Секстон не успевал закрыть зону в большинстве, а Доус так и не оправился от попадания в штангу.

Единственное большинство «Автомобилиста» в середине третьего периода лучше всего характеризовало всю игру. За две минуты при игре в формате «пять на четыре» лучшая команда Востока так и не сумела закрепиться в зоне. Подопечные Крикунова в свою очередь вперёд уже не лезли, а лишь методично работали смену за сменой, убивая оставшееся до финальной сирены время. Пробить в этот вечер Ивана Бочарова гостям было не суждено. «Автомобилист» во второй раз в сезоне уходит со льда без заброшенных шайб и прерывает пятиматчевую победную серию. Команда Мартемьянова оказалась чужой на динамовском празднике жизни. Московское «Динамо» не могло и мечтать о лучшем возвращении домой.