В НХЛ это был бы гол, но у ИИХФ другая трактовка таких моментов.

«Это точно хорошее правило?». Почему не засчитали гол России в ворота США

Молодёжные сборные России и США начали матч за выход в финал чемпионата мира — 2019. Уже на 8-й минуте первого периода россияне послали шайбу в ворота американцев, но взятие ворот засчитано не было— шайба влетела в ворота от конька россиянина.

С чего всё началось

Нашей команде удалась затяжная позиционная атака, в результате которой Дмитрий Саморуков от синей линии набросил шайбу на пятак, а Никита Шашков переправил её в сетку. Вот как выглядела атака россиян.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

А вот повтор самого момента, когда Шашков подставил конёк под передачу партнёра.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Почему не засчитали гол

Судьи совещались около трёх минут, а затем отменили взятие ворот. Россияне особо не спорили, слишком очевидным был момент для любителей хоккея. Такие голы на международной арене не засчитываются.

«Гол России в ворота США отменён верно. Шайба попала в конёк российскому игроку, сейчас и в КХЛ такие голы не засчитывают. Так что к судьям в данном эпизоде вопросов нет», — пояснил известный в прошлом арбитр Леонид Вайсфельд.

«У ИИХФ много хороших правил, не уверен, что это одно из них», — сказал всвою очередь ведущий программы на канале TSN.

Хотя в НХЛ такие голы засчитываются даже после более очевидных ударов коньком по шайбе.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Что гласят правила ИИХФ

Молодёжный чемпионат мира проводится по правилам ИИХФ. В правиле исчезло слово «удар», потому что оно относится ко взятию ворот. Ключевым становится следующее:

намеренное переправление шайбы – нет гола.

Случайный отскок – гол.

Любое переправление шайбы коньком в ворота будет не засчитано как гол. Игрокам теперь запрещено намеренно переправлять шайбу в ворота любым способом, кроме клюшки. Гол от конька может быть засчитан, только если это был отскок. Отскок определяется как случайное движение шайбы. Любое намеренное движение (даже простой поворот конька) считается переправлением и не засчитывается.

Полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира с участием сборных России и США обслуживает бригада арбитров во главе с канадцем Джеффом Ингрэмом и шведом Микаэлем Сьоквистом.

Как это решение отразилось на ходе игры

На льду продолжилась равная игра, в которой зачастую большое значение имеет первая заброшенная шайба. Россиянам не повезло, а американцам удалось разыграть классную комбинацию. На 15-й минуте стартового отрезка счёт в матче открыл Оливер Вальстрём. У американцев прошла быстрая атака, Логан Кокерилл получил передачу на ход, по левому флангу убежал от защитника и прострелил в центр, а Вальстрём в касание переправил шайбу в угол.

Россия проиграла США в полуфинале МЧМ-2019. Как это было Фото, видео, статистика и самые интересные подробности о полуфинальном матче МЧМ-2019.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».