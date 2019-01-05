Осколки золота. Американцы снова оставили Россию без мечты

Американский шлагбаум

Ожидая полуфинал с США, каждый вспоминал своё. Была победа в группе в Уфе, когда лучшему американскому голкиперу за много-много лет Джону Гибсону забивали исключительно казанцы – Владимира Ткачёв и Альберт Яруллин. Были и куда более важные матчи, вроде четвертьфинале в Мальмё, когда подопечные Михаила Варнакова ни разу не дали отличиться Джеку Айкелу. Зато Никита Задоров с Павлом Бучневичем, ныне играющие в НХЛ, оформили по дублю.

На той же стадии, но уже в Монреале и при Валерии Брагине, наша «молодёжка» снова остановила Айкела, когда к нему присоединился Остон Мэттьюс. Россияне, чей костяк составляли игроки 1995 года, отомстили за поражение на юниорском чемпионате мира в Сочи, когда в столкновении примерно тех же самых хоккеистов дальше прошла команда из США. А если вспомнить, что в полуфинале Хельсинки-2016 ярославское звено Коршков – Красковский – Полунин раскатало звёздно-полосатых, нынешних соперников можно было назвать удобными для сборной России.

Встреча старых друзей. Самые огненные матчи России и США на МЧМ До 2017 года американцы не знали, как обыгрывать нашу команду.

Да вот только два последних чемпионата мира эту стройную теорию подло рушили. Что в Монреале-2017, что в Баффало-2018 именно американцы вставали на пути команды Брагина. Кое-кто из тех, кто год назад впервые оставили наставника «молодёжки» без медалей чемпионата мира, добрались и до Ванкувера. В общем, несмотря на в целом неплохую статистику личных встреч и относительно удобный стиль американцев, эта сборная США сидела у сборной России костью в горле. История повторилась в третий раз.

США – фавориты или притворяются? Что нужно знать о сопернике сборной России Будет супербитва за финал.

Кравцов вышел после травмы, но героем не стал

Особых вопросов по поводу того, в каких сочетаниях сборная России выйдет на один из решающих матчей турнира, не было. Никита Шашков, влившийся в состав по ходу турнира, передачами со швейцарцами и голом в ворота словаков, доказал сборной свою необходимость. Марк Рубинчик, напротив, толком ничего не сделал, чтобы втиснуться в три сложившиеся пары защитников. Какое-то время под сомнением была кандидатура Степана Старкова, но в четвертьфинале он отметился долгожданным голом.

Смена вратаря в третьем периоде матча Россия – Словакия была скорее формальностью. Петру Кочеткову дали отдохнуть перед полуфиналом, но то, что Даниил Тарасов успел пропустить две шайбы за 20 минут, сняло все вопросы насчёт первого номера на полуфинал. Отыграй уфимец на ноль, у Брагина ещё могли быть кое-какие сомнения. На этом фоне главной интригой было здоровье Виталия Кравцова. Получив в матче со Словакией повреждение руки, наша главная звезда отправилась сначала в раздевалку, а потом и вовсе на трибуну. Все мы замерли в ожидании.

Российская «молодёжка» разгромила Словакию. И потеряла главную звезду? Россия отомстила за Казахстан и вышла в полуфинале на США.

В принципе, уже сам комментарий Брагина о том, что Кравцова убрали, потому что позволял счёт, обнадёжил. В среду Виталий вышел на тренировку, а в ночь с четверга на пятницу – на игру. На своём привычном месте, в центре первого звена. Пронесло. Вот только уже в первом периоде полуфинала с американцами он снова попал под пару болезненных силовых приёмов, после чего долго не мог обрести себя.

Вальстрём доказал «Рейнджерс», что они ошиблись

«Я думаю, что «Рейнджерс» допустили ошибку, когда не выбрали меня», — сразу после минувшего драфта НХЛ сказал Оливер Вальстрём. Всё бы ничего, но под девятым номером клуб из Нью-Йорка задрафтовал Виталия Кравцова. Что это, если не наброс на россиянина, которого американец посчитал недостойным, чтобы стать «синерубашечником»? Уже по ходу чемпионата мира Кравцов назвал Вальстрёма слишком самовлюблённым молодым человеком, и стало понятно, что от их дуэли в полуфинале Россия – США никуда не уйти.

За весь групповой этап Вальстрём забросил только одну шайбу, да и то в ворота Казахстана. Так себе достижение. Но стоило выйти на матч с Россией, как главный раздражитель Кравцова нашёл свой шанс. Он сумел открыть счёт, отличившись в смене Александра Романова и звена Павла Шэна. Это стал первый случай за весь МЧМ, когда в присутствии защитника ЦСКА и центрфорварда «Салавата» соперник сумел забить гол. Впрочем, убегал Логан Кокерилл по борту от Ильи Морозова – самого пропускающего защитника нашей команды.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Дуэль Вальстрём – Кравцов американец выиграл в одни ворота. Не только своим голом, но и тем, что удаление Виталия во втором периоде слишком дорого стоило сборной России. Подножка челябинца привела к звёздно-полосатому большинству, которое реализовал Саша Хмелевски. 0:2 высветились на табло после молниеносной комбинации, руку к которой приложил главный американский вундеркинд Джек Хьюз. Положение подопечных Брагина приблизилось к критическому. А сколько ещё моментов не реализовал Кравцов? Здесь вам и промах по пустым воротам, и бросок, который вместо вратаря чудом вытащил защитник американцев…

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Зря мы опасались судейства. Швед и канадец ни при чём

Накануне матча разогрелось настоящее околосудейское безумие. «Из-за сенсационной неудачи канадцев в полуфинал вышли три европейские команды — Россия, Финляндия, Швейцария и лишь одна североамериканская — США. В такой ситуации организаторам невыгодно получить европейский финал, на который, предположу, 18 тысяч зрителей в Ванкувере не соберёшь», — нагнетал известный советский арбитр Юрий Карандин.

А когда стало известно, что наш полуфинал обслужит канадо-шведская бригада в лице Микаэля Шёквиста и Джеффа Ингрэма, некоторые эксперты посчитали это неблагоприятным раскладом для сборной России. Мол, с белорусом Максимом Сидоренко, который судит в КХЛ, всё было бы куда лояльнее. Загвоздка лишь в том, что именно с участием Сидоренко нашу «молодёжку» наказали двойным буллитом, а Ивана Муранова выгнали до конца матча за колющий удар.

На деле же что при Шёквисте, что при Ингрэме наша команда уже побеждала на этом чемпионате мира. Швед судил игру с канадцами, а канадец – четвертьфинал со словаками. Глобальных претензий ни к тому, ни к другому не было. Более того, в 2014 году Ингрэм ездил в Уфу на молодёжный Кубок мира, устраиваемый МХЛ. Другими словами, наш человек. И даже то, что арбитры в первом периоде отменили гол Никиты Шашкова – нет ничего криминального. После броска Дмитрия Саморукова шайба попала в развёрнутые коньки сибиряка, что по новым правилам вне закона. В КХЛ такие голы бракуются пачками. Если к арбитрам и могут быть какие-то вопросы, то по поводу фола Дилана Сэмберга на Кравцове. Американец, грубо сыгравший после сирены, вполне заслужил больше, чем стандартные две минуты.

Вайсфельд: гол России в ворота США отменён верно

Денисенко искупил грехи, но для финала этого было мало

Если на старте полуфинала россияне выдерживали темп, задаваемый американцами, и отвечали атакой на атаку, то при 0:2 откровенно потерялись. Начались глупые потери, необъяснимый брак в передачах и такие фортели как нарушение численного состава. В общем, поплыли. Достигни отрыв в три шайбы — пиши пропало, но тут своё слово сказало наше первое звено. А именно Григорий Денисенко, хитро бросивший в ближний угол. Кейден Примо при быстрой атаке сборной России такого явно не ожидал. 1:2! Нанеся разящий бросок вместо читаемой передачи, Денисенко исправился за эпизод из первого периода. Тогда он вступился за Кравцова, но перестарался. Не вступи он в конфликт с Сэмбергом, наша «молодёжка» получила бы преимущество «5 на 3», а это, учитывая заработавшее большинство, почти гарантировало реализацию.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Мало того что «железнодорожник» искупил грехи, так ещё и активизировал игру всего своего звена. Вместе с Костиным и Кравцовым они провели ударную концовку второго периода, устроив такой штурм, что американцам оставалось отбиваться всеми возможными частями тела. Столь же остервенело наше ударное сочетание начало и решающий период, но шайба упорно не летела в ворота… Большинство сборной России удалось почти образцовое, но не хватило главного — везения. Кравцов, не отвернись от него Фортуна, вполне мог бы оформить и хет-трик. А как шайба замерла на ленточке после добивания Муранова? Такое можно увидеть разве что в легендарной «Матрице». Киану Ривз в этот вечер был явно за американцев.

Создав уйму моментов, но так и не забив Кейдену Примо, россияне словно выпустили пар. А ведь вратарь американцев далеко не стена. На единственном для него ЮЧМ он не провёл ни матча, а на драфте «Монреаль» выбрал злого гения сборной России лишь в седьмом раунде. Но несколько его выдающихся сейвов лишили подопечных Брагина уверенности в себе. В последние 10 минут они сбились на примитивные вбросы в зону и шальные броски от бортов. Концовка, прошедшая без единой остановки, не позволила главному чудотворцу нашего хоккея взять тайм-аут и нарисовать схему очередного спасения.