Слёзы наших ребят после поражения от США. Главные видео матча

Сборная России проиграла США в полуфинале молодёжного чемпионата мира со счётом 2:1. Как развивалась игра и что было после сирены – в нашей подборке лучших видеомоментов матча.

Незасчитанный гол Шашкова

В первом периоде соперники предпочитали осторожный хоккей, хотя у россиян чуть чаще получались позиционные атаки. В одном из таких моментов Дмитрий Саморуков с синей линии послал шайбу в клюшку Никиты Шашкова, который стоял перед пустыми воротами. Но шайба попала не в клюшку, а в конёк, и главное, что Шашков им двигал. Не успели мы порадоваться, как судьи отменили гол.

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Красивая комбинация американцев

Следующий гол в матче не вызывал сомнений – Самберг перехватил шайбу в средней зоне, американцы развернули быструю атаку, и Логан Кокерилл сделал шикарную передачу на Оливера Вальстрёма, которому оставалось только попасть в ворота. Защитники ни за кем не успели.

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Грубый толчок Кравцова

За 26 секунд до первого перерыва Россия получила шанс отыграться в большинстве. Виталий Кравцов нанёс бросок после сирены, это не понравилось Самбергу, и американский защитник клюшкой толкнул россиянина, повалив его на лёд. Кравцов схватился за горло и поехал в раздевалку. Самберг получил две минуты, но «5 на 3» мы не сыграли, потому что за грубость был удалён и Денисенко.

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Многоходовка американцев в большинстве

В начале второго периода американцы воспользовались численным преимуществом после удаления Кравцова. Джек Хьюз затащил шайбу в зону, и начался розыгрыш. Наша сборная действовала слишком пассивно, и всё завершилось голом Александра Хмелевски, который переправил шайбу с пятачка между щитков Кочеткова.

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Невероятный бросок Денисенко

У России всё валилось из рук – неточные передачи, постоянные потери, ноль энергии. В середине матча Григорий Денисенко взял дело в свои руки. Он отобрал шайбу в своей зоне, прошёл среднюю, зашёл в зону атаки и бросил с острого угла в ближнюю девятку — 1:2. Идеально попал. Забрезжила надежда, этот гол на какое-то время придал сборной сил.

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Чумовой сейв американца после броска Кравцова

Конец второго периода, Кэйден Примо полностью отыгран, Кравцов бросает по пустым воротам, но попадает в клюшку защитника. В этот момент в голове был только один вопрос: «Как?!».

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Защитник сборной США вынес шайбу с линии ворот

Во второй половине матча у Кравцова было как минимум четыре стопроцентных момента. В начале третьего периода американский защитник спас свою команду от верного гола после броска Кравцова. Ещё одно «Как?!». Здесь надо было забивать обязательно.

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Слёзы наших ребят

Последняя секунда игры, уже понятно, что всё кончено. В концовке США даже не позволили устроить навал на свои ворота. После сирены камера выхватывает нашего капитана Клима Костина, который рыдает на скамейке. Плачут Денисенко, Коваленко. Кажется, плачут все. Эти кадры разбивают сердце.

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