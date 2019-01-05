Кравцов мог отгрузить США покер, но запорол всё. Его будут травить?

Услышим ли мы ещё хоть раз фамилию Кейдена Примо? Далеко не факт, что американский вратарь с совсем не выдающимися данными когда-нибудь доедет до НХЛ. Голкиперам в принципе сложно пробиться наверх, а из седьмого раунда, будучи задрафтованным таким специфическим клубом, как «Монреаль», тем более. А вот Виталий Кравцов, если «Трактор» не попадёт в плей-офф, сыграет в сильнейшей лиге мира уже в этом сезоне.

Тем не менее дуэль с Примо челябинец проиграл. Восемь бросков – именно столько Кравцов нанёс по воротам американского вратаря. И это только те, что пришлись в створ! Это больше, чем у кого-либо из участников полуфинала Россия – США, причём с обеих сторон. Как бы ни сложилась карьера американского вратаря и российского нападающего, здесь и сейчас Кравцов оказался повержен. Проиграл Виталий и другую дуэль — Оливеру Вальстрёму.

Это было не прямое противостояние. В полуфинале два нападающих редко пересекались на льду. Да и свой гол Вальстрём забил в присутствии совсем других хоккеистов, не сдержала его тройка Павла Шэна. Но больно уж много Кравцов и этот американец наговорили в адрес друг друга. Оливер обиделся, что «Рейнджерс» под девятым номером выбрали не его, а какого-то русского, а челябинец не стал лезть за словом в карман и хлёстко ответил. Вот только ответить делами не получилось.

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Кравцов изначально был одним из самых противоречивых игроков этой сборной. Вроде бы звезда, но этот чемпионат мира был для него первым крупным международным турниром. В юниорскую сборную, а также на прошлый МЧМ его по разным причинам не взяли. Вроде бы элитный нападающий, но вынужденный играть не на своей позиции. Вот и в битве с США от Кравцова исходила максимальная угроза. Не было другого игрока, так же нацеленного на бросок, но ни один из своих моментов он в гол так и не конвертировал.

По-хорошему, Кравцов мог оформлять хет-трик, а то и покер. В одном только большинстве на старте решающего периода он нанёс три броска! Мог он забивать и после выстрела Клима Костина, но шайба замерла на ленточке ворот. Ни Кравцов, ни дежуривший на пятаке Иван Муранов, до неё не дотянулись. Начался же парад загубленных моментов в концовке второго периода, когда Виталий не укротил скакавшую после передачи капитана шайбу.

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На пути у Кравцова вставали даже полевые игроки сборной США. После одного из его восьми бросков, когда вратарь Примо был уже отыгран, ключевое спасение совершил защитник Дилан Сэмберг. Тот самый, который ещё в первом периоде грубым приёмом опрокинул Кравцова на лёд. Этот эпизод не выбил Виталия из колеи, а напротив, помог ему завестись. Остервенелости, заряда нашему форварду хватало сполна. Кто бы что ни говорил о его характере.

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Сейчас можно найти сколько угодно причин и объяснений тому, почему ни один из восьми бросков Кравцова не достиг цели, хотя это так нужно было всей стране. Кто-то обязательно скажет о звёздной пыли, которую на игрока «Трактора» нанесли мы, журналисты. Кто-то вспомнит, что воспитывался Виталий домашним мальчиком в более чем обеспеченной семье. Мол, такие, как он, не способны стиснуть зубы, а значит – большие игры не выигрывают.

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На самом же деле всё гораздо проще. Говоря о Кравцове как о вундеркинде, мы, конечно, сравнивали его с Евгением Кузнецовым. И по фирменному челябинскому катанию, и по игровому мышлению между ними есть что-то общее. Но что прославило сначала одного уральского паренька, а затем заставило говорить о другом – это пресловутая «фартожопость». В играх за «Трактор», когда Кравцов забивал в плей-офф одну шайбу за другой, ему зачастую откровенно везло. Да, голевое чутьё. Да, умение выбрать позицию. Всё это у челябинца есть и в достатке. Но без везения в завещающей стадии мы бы о хоккеисте Кравцове не узнали.

5 января в Ванкувере судьба всё это у Виталия цинично конфисковала. Выйдя на полуфинал после травмы руки, не спрятавшись в тень после жёсткой игры американцев, он создал массу моментов, но не смог их реализовать. Капитана канадской «молодёжки» Макса Комтуа за один только такой промах готовы были съесть на родине, устроив настоящую травлю. Заслуживает ли подобного Кравцов? А ведь ещё и решающий гол американцы забросили как раз после его удаления…

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«Говорить нечего, мы опустошены после игры. Завтра последний матч. Будем отдаваться полностью и играть за Россию. Где-то не хватило везения, где-то я мог забивать и сравнивать счёт. Все ребята молодцы, но сегодня хоккейный бог не за нас. Значит, свыше так написано, что сегодня нам не удастся победить. Будем стараться в матче за бронзу», — сказал Кравцов сразу после главного поражения в своей жизни. Если он не сломается, то обязательно оставит далеко позади что заколдованного вратаря Примо, что наглого Вальстрёма. И попадёт туда, где сейчас его земляк Кузнецов, которого в своё время тоже травили, но не за промахи, а за дорогие машины и свитер, слишком рано поднятый под своды арены.