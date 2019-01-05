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Россия завоевала бронзовые медали МЧМ-2019! Как это было

Указанное в трансляции время — московское

02:40. Поздравляем нашу команду с победой и заканчиваем трансляцию. Тяжёлая встреча со Швейцарией, но коллектив Валерия Брагина выдержал и довёл дело до удачной концовки. Россия — бронзовый призёр МЧМ-2019. Всего вам доброго и удачи! Берегите себя.

02:30. Симон Ле Культр и Кирилл Слепец — игроки матча.

02:30. Всё, поздравляем сборную России с бронзовыми медалями!

02:22. Слепец оформил хет-трик, поразив пустые ворота! И это победа.

02:20. Уф, удалось отбиться! Правда, почти сразу Костин снова сфолил. Ещё две минуты.

02:10. Четыре минуты меньшинства России за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

02:02. Гол! Слепец убежал один на один с голкипером и с неудобной руки переправил шайбу в цель! 4:2 в пользу России.

02:00. Очень тяжёлое меньшинство у россиян. Отбились, но с трудом.

01:52. Начался третий период.

01:40. Статистика второго периода.

01:35. Второй период остался за швейцарцами, России стоит задуматься. На табло 3:2 в пользу команды Валерия Брагина, но матч нервный. Отдыхаем.

01:30. Гол! Суперсейв Кочеткова, но шайба отскочила к Брюшвайлера, который с лёта вонзил её в ворота. Защитник Морозов стоял рядом и охранял кукурузу.

01:20. Гол! Классный пас Романова на Денисенко, передача на Костина и капитан россиян с кистей поразил чужие ворота!

01:15. В большинстве поиграла Россия, но безрезультатно. По-прежнему 2:1 в пользу хоккеистов Валерия Брагина.

01:05. Гол! Валентин Нуссбаумер слишком вальяжно чувствовал себя на чужом пятаке. Как итога — точный бросок и 2:1. Неприятный эпизод.

01:00. Стартовал второй период.

00:50. Статистика первого периода.

00:45. Кстати, первая шайба сборной России была заброшена из большого офсайда.

00:41. 2:0 в пользу сборной России после первого периода. Перерыв!

00:35. Гол! Шашков отличным кистевым броском прошил Холленштайна. 2:0 в пользу России!

00:30. У Швейцарии совсем ничего не получается в атаке. Тотальное преимущество сборной России.

00:15. Гол! Третья шайба Кирилла Спепца на турнире! Российский нападающий с близкого расстояния переиграл голкипера соперника! 1:0 в пользу России.

00:07. Первый период в Ванкувере начался!

23:41. Команда прибыла на арену.

23:00. Стартовые составы команд. Никаких изменений у сборной России по сравнению с прошлой игрой.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию матча за третье место молодёжного чемпионата мира в Канаде. Сборная России сыграет с командой Швейцарии. В полуфинале россияне проиграли США со счётом 1:2, а швейцарцы оказались слабее финнов – 1:6. Напомним, что россияне и швейцарцы уже встречались на групповом этапе. Тогда в непростой игре сильнее оказалась команда Валерия Брагина, выигравшая со счётом 7:4.

Россия будет играть за бронзу. Итоги полуфиналов МЧМ Итоги полуфиналов и два решающих матча на МЧМ-2019.

После обиднейшего поражения от США россиянам главное восстановиться не только физически, но и психологически. Наша молодёжь сильно расстроилась, а многие о вовсе плакали. Пережить неудачу оказалось непросто. Что ж, пожелаем нашей команде удачи. Пусть ребята выиграют хотя бы бронзовые медли. Начало матча со Швейцарией запланировано на 6 января, воскресенье, на 00:00 мск.