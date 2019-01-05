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Россия – Швейцария, онлайн-трансляция, молодёжный чемпионат мира, 6 января

Россия – Швейцария. LIVE
Денис Лутченко
Фото: fhr.ru
Россия завоевала бронзовые медали МЧМ-2019! Как это было
Фото, видео, статистика и самые интересные подробности о матче за третье место МЧМ-2019.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019
U20 ЧМ-2019
06 января 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Россия U20
5:2
2:0, 1:2, 2:0
Швейцария U20
1:0 – Слепец (Морозов, Морозов) – 04:25 (5x5), 2:0 – Шашков (Подколзин) – 13:44 (5x5), 2:1 – Нуссбаумер (Ле Культр, Зигрист) – 24:54 (5x5), 3:1 – Костин (Денисенко, Романов) – 32:53 (5x5), 3:2 – Брюшвайлер (Зигрист, Гросс) – 35:36 (5x5), 4:2 – Слепец – 46:33 (5x5), 5:2 – Слепец (Галимов, Кочетков) – 57:59 (en)

Указанное в трансляции время — московское

02:40. Поздравляем нашу команду с победой и заканчиваем трансляцию. Тяжёлая встреча со Швейцарией, но коллектив Валерия Брагина выдержал и довёл дело до удачной концовки. Россия — бронзовый призёр МЧМ-2019. Всего вам доброго и удачи! Берегите себя.

02:30. Симон Ле Культр и Кирилл Слепец — игроки матча.

02:30. Всё, поздравляем сборную России с бронзовыми медалями!

02:22. Слепец оформил хет-трик, поразив пустые ворота! И это победа.

02:20. Уф, удалось отбиться! Правда, почти сразу Костин снова сфолил. Ещё две минуты.

02:10. Четыре минуты меньшинства России за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

02:02. Гол! Слепец убежал один на один с голкипером и с неудобной руки переправил шайбу в цель! 4:2 в пользу России.

02:00. Очень тяжёлое меньшинство у россиян. Отбились, но с трудом.

01:52. Начался третий период.

01:40. Статистика второго периода.

01:35. Второй период остался за швейцарцами, России стоит задуматься. На табло 3:2 в пользу команды Валерия Брагина, но матч нервный. Отдыхаем.

01:30. Гол! Суперсейв Кочеткова, но шайба отскочила к Брюшвайлера, который с лёта вонзил её в ворота. Защитник Морозов стоял рядом и охранял кукурузу.

01:20. Гол! Классный пас Романова на Денисенко, передача на Костина и капитан россиян с кистей поразил чужие ворота!

01:15. В большинстве поиграла Россия, но безрезультатно. По-прежнему 2:1 в пользу хоккеистов Валерия Брагина.

01:05. Гол! Валентин Нуссбаумер слишком вальяжно чувствовал себя на чужом пятаке. Как итога — точный бросок и 2:1. Неприятный эпизод.

01:00. Стартовал второй период.

00:50. Статистика первого периода.

00:45. Кстати, первая шайба сборной России была заброшена из большого офсайда.

00:41. 2:0 в пользу сборной России после первого периода. Перерыв!

00:35. Гол! Шашков отличным кистевым броском прошил Холленштайна. 2:0 в пользу России!

00:30. У Швейцарии совсем ничего не получается в атаке. Тотальное преимущество сборной России.

00:15. Гол! Третья шайба Кирилла Спепца на турнире! Российский нападающий с близкого расстояния переиграл голкипера соперника! 1:0 в пользу России.

00:07. Первый период в Ванкувере начался!

23:41. Команда прибыла на арену.

23:00. Стартовые составы команд. Никаких изменений у сборной России по сравнению с прошлой игрой.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию матча за третье место молодёжного чемпионата мира в Канаде. Сборная России сыграет с командой Швейцарии. В полуфинале россияне проиграли США со счётом 1:2, а швейцарцы оказались слабее финнов – 1:6. Напомним, что россияне и швейцарцы уже встречались на групповом этапе. Тогда в непростой игре сильнее оказалась команда Валерия Брагина, выигравшая со счётом 7:4.

Россия будет играть за бронзу. Итоги полуфиналов МЧМ
Итоги полуфиналов и два решающих матча на МЧМ-2019.

После обиднейшего поражения от США россиянам главное восстановиться не только физически, но и психологически. Наша молодёжь сильно расстроилась, а многие о вовсе плакали. Пережить неудачу оказалось непросто. Что ж, пожелаем нашей команде удачи. Пусть ребята выиграют хотя бы бронзовые медли. Начало матча со Швейцарией запланировано на 6 января, воскресенье, на 00:00 мск.

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