Может ли Россия проиграть матч за бронзу? Швейцария – не подарок

В финале тоже есть явный фаворит, но финны могут снова удивить.

Сборная России уступила США (1:2) в полуфинале молодёжного чемпионата мира в Канаде. Теперь команде Валерия Брагина предстоит сразиться со швейцарцами в матче за третье место. На групповой стадии россияне оказались сильнее – 7:4. Во встрече за золотые медали сыграют американцы и финны. В группе США выиграли у Суоми со счётом 4:1. Предлагаем вашему вниманию прогнозы на заключительные игры турнира.

Матч за третье место

Россия – Швейцария – 00:00 мск

Где: Ванкувер, стадион «Роджерс-Арена»

Расклад: если от швейцарцев после победы в четвертьфинале над шведами второго подряд чуда мало кто ждал, то Россия проиграла США не по делу. В битве равных соперников россияне полностью владели преимуществом во второй половине матча, а в первой российскую команду лишили чистого гола, ведь движения коньком со стороны Шашкова не было. В результате команда Валерия Брагина оказалась опустошена до такой степени, что некоторые хоккеисты попросту разревелись.

Именно это опустошение и выплеснутые в полуфинале эмоции россиян могут сыграть за швейцарцев в схватке за бронзовые медали первенства. Тренерскому штабу нужно найти правильные слова и подготовить парней психологически, а капитану Климу Костину взять себя в руки и стать примером для подражания на льду. Вести себя так, как в матче с США, недопустимо. Костин уже и сам это понял, принеся извинения.

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

Убирая за скобки эмоции и психологический фактор, во всех остальных компонентах Россия явно превосходит своего нынешнего соперника. У россиян было больше времени на отдых (швейцарцы играли вторым заходом), мастерство у нашей сборной тоже выше, нежели у оппонента. На групповом этапе российская сборная начала игру расхлябанно, пропустила две шайбы, а потом бросилась отыгрываться. Нужно сделать правильные выводы и провести встречу за бронзу более уверенно, включившись в игру с первых минут.

Прогноз: победа сборной России в основное время.

Финал

США – Финляндия – 04:00 мск

Где: Ванкувер, стадион «Роджерс-Арена»

Расклад: финны выиграли молодёжный чемпионат мира в 2016 году, американцы – в 2017-м. В обеих странах хорошо развита система подготовки хоккеистов, а в Финляндии хоккей и вовсе вид спорта номер один. В любом, даже самом маленьком городе, вы найдёте хоккейную коробку. Никакой сенсации в том, что в финале нынешнего турнира сыграют именно эти две сборные, нет и в помине. Наоборот, всё достаточно логично, если отбросить в сторону эмоции.

Да, США в финале могло не быть, но удача в полуфинале с Россией улыбнулась именно «звёздно-полосатым». Они дотерпели. Так, как Россия дотерпела на групповом этапе в концовке мачта с Канадой. Финны же и вовсе могли вылететь ещё раньше, но в четвертьфинале проявили характер и вырвали победу у канадцев в невероятной по накалу и сюжету встрече.

На бумаге в борьбе за золотые медали Америка выглядит фаворитом. Поймал кураж голкипер Кейден Примо, сбалансировано выглядят все звенья, в нужный момент прибавляют лидеры. Но и Финляндия не лыком шита. В полуфинале финны изрядно покуражились со Швейцарией (6:1), навязав сопернику свой хоккей и чётко выполнив план на игру. Дублем отметился форвард Аарне Талвитие, а первую шайбу уже на 40-й секунде первого периода забросил Ессе Юлёнен. У швейцарцев единственный гол в большинстве в активе Филиппа Курашёва. Именно этого (результативность, реализация большинства) от Курашёва и его партнёров по звену требует тренерский штаб, но одного гола для победы над Финляндией оказалось далеко недостаточно.

Прогноз: победа США.