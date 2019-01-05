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Прогнозы на матч за третье место и финал молодёжного чемпионата мира 2019

МЧМ-2019
Павел Панышев
Фото: Rich Lam/Getty Images
Может ли Россия проиграть матч за бронзу? Швейцария – не подарок
В финале тоже есть явный фаворит, но финны могут снова удивить.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная России уступила США (1:2) в полуфинале молодёжного чемпионата мира в Канаде. Теперь команде Валерия Брагина предстоит сразиться со швейцарцами в матче за третье место. На групповой стадии россияне оказались сильнее – 7:4. Во встрече за золотые медали сыграют американцы и финны. В группе США выиграли у Суоми со счётом 4:1. Предлагаем вашему вниманию прогнозы на заключительные игры турнира.

Матч за третье место

Россия – Швейцария – 00:00 мск

U20 ЧМ-2019
06 января 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Россия U20
5:2
2:0, 1:2, 2:0
Швейцария U20
1:0 – Слепец (Морозов, Морозов) – 04:25 (5x5), 2:0 – Шашков (Подколзин) – 13:44 (5x5), 2:1 – Нуссбаумер (Ле Культр, Зигрист) – 24:54 (5x5), 3:1 – Костин (Денисенко, Романов) – 32:53 (5x5), 3:2 – Брюшвайлер (Зигрист, Гросс) – 35:36 (5x5), 4:2 – Слепец – 46:33 (5x5), 5:2 – Слепец (Галимов, Кочетков) – 57:59 (en)

Где: Ванкувер, стадион «Роджерс-Арена»

Расклад: если от швейцарцев после победы в четвертьфинале над шведами второго подряд чуда мало кто ждал, то Россия проиграла США не по делу. В битве равных соперников россияне полностью владели преимуществом во второй половине матча, а в первой российскую команду лишили чистого гола, ведь движения коньком со стороны Шашкова не было. В результате команда Валерия Брагина оказалась опустошена до такой степени, что некоторые хоккеисты попросту разревелись.

Именно это опустошение и выплеснутые в полуфинале эмоции россиян могут сыграть за швейцарцев в схватке за бронзовые медали первенства. Тренерскому штабу нужно найти правильные слова и подготовить парней психологически, а капитану Климу Костину взять себя в руки и стать примером для подражания на льду. Вести себя так, как в матче с США, недопустимо. Костин уже и сам это понял, принеся извинения.

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Убирая за скобки эмоции и психологический фактор, во всех остальных компонентах Россия явно превосходит своего нынешнего соперника. У россиян было больше времени на отдых (швейцарцы играли вторым заходом), мастерство у нашей сборной тоже выше, нежели у оппонента. На групповом этапе российская сборная начала игру расхлябанно, пропустила две шайбы, а потом бросилась отыгрываться. Нужно сделать правильные выводы и провести встречу за бронзу более уверенно, включившись в игру с первых минут.

Прогноз: победа сборной России в основное время.

Финал

США – Финляндия – 04:00 мск

U20 ЧМ-2019
06 января 2019, воскресенье. 04:00 МСК
США U20
2:3
0:0, 0:1, 2:2
Финляндия U20
0:1 – Юлёнен (Лааксонен, Пуустинен) – 31:31 (5x4), 0:2 – Латвала (Хепониеми, Купари) – 46:00 (5x5), 1:2 – Хмелевски (Хьюз, Кейтс) – 47:01 (5x5), 2:2 – Норрис (Хмелевски, Кейтс) – 48:47 (5x5), 2:3 – Какко (Лунделль, Йокихарью) – 58:34 (5x5)

Где: Ванкувер, стадион «Роджерс-Арена»

Расклад: финны выиграли молодёжный чемпионат мира в 2016 году, американцы – в 2017-м. В обеих странах хорошо развита система подготовки хоккеистов, а в Финляндии хоккей и вовсе вид спорта номер один. В любом, даже самом маленьком городе, вы найдёте хоккейную коробку. Никакой сенсации в том, что в финале нынешнего турнира сыграют именно эти две сборные, нет и в помине. Наоборот, всё достаточно логично, если отбросить в сторону эмоции.

Да, США в финале могло не быть, но удача в полуфинале с Россией улыбнулась именно «звёздно-полосатым». Они дотерпели. Так, как Россия дотерпела на групповом этапе в концовке мачта с Канадой. Финны же и вовсе могли вылететь ещё раньше, но в четвертьфинале проявили характер и вырвали победу у канадцев в невероятной по накалу и сюжету встрече.

На бумаге в борьбе за золотые медали Америка выглядит фаворитом. Поймал кураж голкипер Кейден Примо, сбалансировано выглядят все звенья, в нужный момент прибавляют лидеры. Но и Финляндия не лыком шита. В полуфинале финны изрядно покуражились со Швейцарией (6:1), навязав сопернику свой хоккей и чётко выполнив план на игру. Дублем отметился форвард Аарне Талвитие, а первую шайбу уже на 40-й секунде первого периода забросил Ессе Юлёнен. У швейцарцев единственный гол в большинстве в активе Филиппа Курашёва. Именно этого (результативность, реализация большинства) от Курашёва и его партнёров по звену требует тренерский штаб, но одного гола для победы над Финляндией оказалось далеко недостаточно.

Прогноз: победа США.

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