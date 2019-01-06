Безумие-2! Наши снова устроили валидол со Швейцарией

Как собраться на матч за бронзу?

Швейцарцы уже укатали очень сильных шведов, да и в групповом матче устроили сборной России сладкую жизнь. Последний раз наша команда проигрывала «крестоносцам» в 2010 году, тоже в плей-офф МЧМ, но ещё в четвертьфинале. Единственную же медаль МЧМ они выиграли в 1998 году, но недооценивать соперника не стоит. Та же взрослая сборная на ЧМ-2018 играла в финале и уступила шведам только по буллитам.

Как собраться на матч за бронзу?

Россия завоевала бронзовые медали МЧМ-2019! Как это было Фото, видео, статистика и самые интересные подробности о матче за третье место МЧМ-2019.

Ещё один фактор, который может повлиять на игру – настроение. Наши ребята после поражения от США были полностью разбиты и плакали, не скрывая слёз. Клим Костин вообще не сдержался и «послал» трибуны. Смогут ли они собраться на матч за бронзу, когда ты рассчитывал на золото? Швейцарцы же 1:6 от Финляндии в полуфинале тоже не обрадовались, но были более сдержанны. Оно и понятно – для них даже бронза сравнима с золотом, в то время как россияне упустили шанс стать чемпионом. Валерий Брагин даже специально долго что-то говорил Климу Костину перед стартовым вбрасыванием, настраивая его на игру.

Главный тренер швейцарцев Кристиан Волвенд известен яркими высказываниями. В прошлом году перед матчем с Канадой он говорил, что у его команды нет шансов. Перед игрой за бронзу он сказал: «Проблема в том, что когда Россия играет на 80%, а мы – как в полуфинале, то Россия может сыграть и на 50% и всё равно нас разорвёт. Нам надо играть на 120%, провести идеальный матч. Чтобы все бились, чтобы вратарь поймал кураж, чтобы все поймали кураж. Тогда, возможно, у нас будет шанс, как в четвертьфинале. В этом основное отличие нашей команды от других топ-сборных».

Судьи захотели исправиться за незасчитанный гол?

Россия выглядела заряженной с первых секунд и сразу прибрала инициативу к своим рукам. Швейцарцев вообще не было заметно на льду. Денисенко имел два отличных момента подряд, потом Холленстайн чуть не пропустил после отскока шайбы от лицевого борта. Ну а первой шайбы пришлось ждать меньше пяти минут – Кирилл Слепец не встретил никакого сопротивления и красиво переиграл вратаря.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Но интересным был даже не сам гол, а то, что случилось за несколько секунд до. Александр Романов забрался во внушительный офсайд, но чешский лайнсмен Даниэль Гиник не свистнул остановку игры. Хотя, честно говоря, не заметить «вне игры» было сложно. Удивительно, что и Волвенд смотрел на происходящее индифферентно, витая где-то в облаках. Возьми он просмотр, гол бы отменили.

В полуфинале с США Россия тоже открыла счёт, когда шайба скакнула от конька Шашкова в ворота. Тот гол не засчитали, и наши ребята признавались, что этот момент их надломил. Неужто судьи решили исправиться за то решение? Даже если так, было поздно – за золото будут играть американцы.

Казалось, подобная благосклонность судей и невнимательность тренерского штаба швейцарцев была россиянам совершенно ни к чему. В середине периода соотношение по броскам было 9-1, создавалось ощущение, что соперник сдался заранее, а России эта бронза нужна, как воздух. Нашим ребятам удалось забыть разочарование полуфинала, они играли в охотку и творили на площадке абсолютно всё, что хотели. Следующий гол был абсолютно логичным – швейцарцы получили большинство, но на его излёте пропустили сами – Подколзин отдал передачу на ход Шашкову, который без проблем разобрался с Холленстайном.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Может ли Россия проиграть матч за бронзу? Швейцария – не подарок В финале тоже есть явный фаворит, но финны могут снова удивить.

Преображение Швейцарии

В концовке первого периода швейцарцы немного взбодрились и стали периодически беспокоить Кочеткова, но в целом диспозиция не изменилась. В конце концов, наша команда потеряла бдительность, и швейцарцы этим воспользовались. Один оттеснил от шайбы Кравцова в своей зоне, начал атаку своей команды, а завершил её Валенин Нуссбаумер, который остался в одиночку на пятачке. Трибуны тут же взорвались одобрительным гулом – канадские болельщики явно не хотели, чтобы Россия победила.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

После гола скорости резко взлетели, и швейцарцы стали показывать хоккей, который позволил им войти в четвёрку лучших команд турнира. Моменты посыпались один за другим, и тут же соперник мог сравнивать счёт.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Костин продолжил разборки с канадскими болельщиками

Но забили не швейцарцы, а Клим Костин. Вчера он «послал» канадские трибуны, и сегодня решил продолжить эти разборки. Сначала он был очень недоволен своим удалением, и бил клюшкой по борту, сидя в штрафбоксе. А затем забил гол и демонстративно заткнул уши, и даже неясно, что было раньше – его жест или недовольный гул зрителей. Противостояние только набирало обороты, и после этого жеста зрители стали свистеть каждый раз, когда Костин касался шайбы, и радоваться, когда он падал.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Бобу Маккензи жест нашего капитана даже понравился: «Я, конечно, старый пень, но стараюсь быть не таким стариком, который вечно ворчит на молодёжь. Я за то, чтобы игроки проявляли свою натуру. Если парень хочет отпраздновать гол, пусть празднует. Вчера Костин послал болельщиков, потом извинился, а теперь делает это. Он ещё больше настраивает болельщиков против себя. Но я всегда говорю, что спорт – это театр. Вспомните, как Брэд Маршан лизал соперников. В театре должен быть и положительный, и отрицательный персонаж, герой и злодей. И теперь фанаты, которые и так болеют за Швейцарию, получили злодея в лице Клима Костина. Это всё составляет праздник спорта».

Безумие-2

Первый матч со Швейцарией был полным безумием – камбэк с 1:3, два буллита подряд и четыре гола России в третьем периоде. Кажется, этим соперникам тот матч понравился, потому что жест Костина стал лишь началом начавшегося сумашесшествия.

За несколько секунд Кочетков сделал лучший сейв этого МЧМ, но это не спасло Россию от пропущенного гола. Который, кстати, тоже был классным – Брюшвайлер с лёту переправил шайбу в ворота.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкбёрна.

В третьем периоде уже думалось, как же россиянам повезло, что швейцарцы вяло начали игру. Если бы соперник играл так с самого начала, вполне вероятно, не было бы никакого преимущества в две шайбы. Оно всё ещё могло испариться, и команда Волвенда делала для этого всё. Зарабатывала удаления, была настырна, обрушивала броски по воротам Кочеткова, и только наш голкипер держал команду в игре.

Россияне не нанесли ни одного броска за первые шесть с половиной минут третьего периода, когда на сцену снова вышел Кирилл Слепец. Его игра на этом турнире восхищает – наш нападающий развивает такую скорость, что угнаться за ним – неразрешимая задача. Он обокрал соперника на своей синей линии, и только его и видели.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Но матч бы не был полным безумием, если бы всё закончилось спокойно. За 10 минут до конца Павел Шэн получил «2+2», и Кочеткову пришлось вертеться, как белке в колесе. Едва удалось пережить штраф Шэна, как удалился Костин. Иногда наших спасало только потрясающее везение, которого так не хватало в полуфинале. Швейцарцы доминировали (16-2 по броскам в периоде, и не выпускали россиян из своей зоны), но вишенкой на торте стал хет-трик Слепца, который он оформил в пустые ворота.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Россия, к сожалению, не выиграла золото, но подарила нам ещё один потрясающий матч. Ради таких игр мы и смотрим молодёжный хоккей. Пусть это только бронза и только Швейцария, адреналин от накала всё равно зашкаливал. А Швейцария с такой игрой скоро станет постоянным претендентом на награды.