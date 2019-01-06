Романов и Денисенко – монстры, а звено СКА — худшее. Оценки сборной России

Молодёжная сборная России завершила выступление на чемпионате мира, выиграв бронзовые медали. Настало время подвести индивидуальные итоги для каждого игрока.

Брагин – костыль для нашего хоккея. Но эта сборная не была больна Третье место для молодёжной сборной России – не потолок.

Вратари

Пётр Кочетков — 9,0

5 игр, ОБ — 95,3%, КН — 1,45, «0» — 0

Ещё полгода назад о его существовании знали только специалисты, а теперь Пётр Кочетков – лучший вратарь молодёжного чемпионата мира. Трудно что-то добавить к его статистике, которая говорит сама за себя. Больше двух шайб за игру он не пропускал. Показатели Кочеткова – рекордные для вратарей «молодёжки» эпохи Брагина. Что-то сопоставимое демонстрировал разве что Андрей Василевский, ныне один из лучших голкиперов мира.

Кочетков признан лучшим вратарём МЧМ-2019, Романов – лучшим защитником

Даниил Тарасов – 6,5

3 игры, ОБ – 89,29%, КН – 2,80, «0» — 1

Не будь в сборной такого сильного конкурента как Кочетков, роль первого номера «молодёжки» вполне мог бы потянуть и Даниил Тарасов. В матче с датчанами у него было немного работы, но это не должно обесценивать его шат-аут. В трёх шайбах, пропущенных от швейцарцев на групповом этапе, нет вины Тарасова, а вот выйдя на замену в четвертьфинале, он мог провести отведённые ему 20 минут и надёжнее.

Амир Мифтахов – б/о

Номинально третий вратарь так и остался таковым, не проведя на чемпионате мира ни минуты. Мифтахова даже в заявку ни разу не включили, но даже само присутствие в Ванкувере поможет казанцу перед следующим МЧМ. Через год уже он должен стать основным голкипером «молодёжки».

Защитники

Александр Романов – 9,0

7 игр, 8 (1+7) очков, «+12», 0 минут штрафа

Если Кочетков – лучший вратарь чемпионата мира, то Романов – лучший защитник турнира. Любой, кто это попытается оспорить, наткнётся на тысячу и один аргумент. Внук Зинэтулы Билялетдинова и в ЦСКА удивляет надёжной игрой и высоким показателем полезности, а среди сверстников и вовсе доминировал. Первую шайбу в его смене сборная России пропустила лишь в полуфинале от американцев. Мало того, что «колючий» Романов – лидер команды по силовым приёмам, так ещё и раскрылся он с новой стороны. Мы думали, что по своей манере игры он близок к дедушке, но выяснилось, что Саша отлично подключается к атакам, уверенно контролирует шайбу на синей линии и вообще разносторонний защитник. Просто монстр.

МЧМ-2019: Денисенко и Романов включены в символическую сборную турнира

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Александр Алексеев – 8,5

7 игр, 6 (2+4) очков, «+9», 10 минут штрафа

Наверное, наш лучший атакующий защитник. Будучи одним из самых результативных игроков своего амплуа в Западной хоккейной лиге, проспект «Вашингтона» подтвердил свой уровень и в форме сборной. Особенно запомнилось то, как он забил словакам в четвертьфинале: резко ушёл от соперника за счёт финта и бросил без шансов для вратаря. Но и помимо двух голов (вторая шайба в игре со Швейцарией) Алексеев классно начинал атаки, дирижировал на чужой синей линии и излучал уверенность каждым движением. Во многом благодаря его игре мы с уверенностью говорим, что такой защитной линии у российской «молодёжки» не было очень давно.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Дмитрий Саморуков – 8,0

7 игр, 4 (1+3) очка, «+9», 2 минуты штрафа

Немного комично выглядят две минуты штрафа у этого защитника, если вспомнить, что в игре со Швейцарией он фолил дважды в одном эпизоде. Тогда вместо заточения арбитры выбрали ему иную меру пресечения – сразу два буллита. В остальном защитник «Гуэлфа» сыграл почти безупречно. Согласно продвинутой статистике Instat, у него, как и у Романова с Алексеевым, не было за турнир ни одной грубой голевой ошибки. Саморуков, учитывая его габариты, мог более активно иди в силовую борьбу, но главное, что в действиях Дмитрия был баланс. Одинаково хорош он был как в обороне, так и в атаке, став самым бросающим защитником сборной.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Савелий Ольшанский — 7,0

7 игр, 2 (0+2) очка, «+4», 2 минуты штрафа

Сложно оценивать действия игрока, который исполнял явно не свою роль. Тем не менее, исполнял добротно. Весь чемпионат мира обсуждали смену позиции Виталия Кравцова, но ведь и Ольшанскому пришлось непросто. Он привык много играть в большинстве, на суперсерии даже стал самым результативным защитником «молодёжки», а в детстве и вовсе играл форварда. В Ванкувере Савелия сначала не заявляли, а когда включили в «список 23», то определили в пару к Алексееву. Ему ничего не оставалось, как скромно страховать более мастеровитого напарника.

Даниил Журавлёв – 6,5

7 игр, 1 (0+1) очко, «-1», 2 минуты штрафа

С большим отрывом самый незаметный защитник сборной России. Подключался ли он к атакам? Раскалывал ли соперников силовыми приёмами? Был ли он лучшим игроком «молодёжки» на своей половине площадки? На все вопросы можно смело ответить – нет. Журавлёв словно из принципа не шёл вперёд, мало бросал, и ровным счётом ничем не выделялся. Впрочем, режим невидимки для защитника – это не так уж и плохо. Единственный сбой в игре Даниила случился в матче со Швейцарией, но «-3» скорее лежат на совести его партнёра.

Илья Морозов — 5,5

7 игр, 2 (1+1) очка, «-4», 2 минуты штрафа

Редкий матч на чемпионате мира обходился без ошибок сибиряка. Апофеозом стала игра со Швейцарией: в случае со всеми четырьмя пропущенными шайбами на льду был защитник Морозов. Не всегда это были непосредственно его ошибки, иногда Илья оказывался не в то время и не в том месте, а порой, как в случае с голом от США, он вправе разделить ответственность с другими игроками. Так или иначе, показатель полезности Морозова говорит сам за себя. Но как же так получилось, что при очевидных недостатках в обороне Илья продолжал получать от Брагина чуть ли не рекордное игровое время, а в итоге вошёл в топ-3 лучших игроков сборной России? При низкой стартовой скорости и общей неповоротливости, Морозов был одним из лучших при начале атак и игре у бортов. Габаритный и уверенный в себе защитник всячески пытался компенсировать свои недостатки.

Марк Рубинчик – 5,0

7 игр, 0 (0+0) очков, «0», 4 минуты штрафа

Когда говорят о худшем защитнике сборной России и называют им Морозова, то почему-то забывают о Марке Рубинчике. Само его включение в итоговую заявку выглядело странно. Казалось, что Брагин выбирает между Ольшанским и Калабушкиным, но в итоге наставник «молодёжки» остановился на пасынке Сергея Голубовича – тренера юниорской сборной 1999 г.р. Турнир показал, что опасения были не напрасны. Рубинчик провёл только два полноценных матча, а после голевой ошибки в игре со швейцарцами плотно присел в запас. Статистика Марка могла быть хуже, выпускай его Брагин больше, чем на две-четыре минуты. К битвам с США и Канадой его и вовсе решили не подпускать. Защитник «Тороса» просто-навсего не потянул уровень чемпионата мира.

Нападающие

Григорий Денисенко – 9,0

7 игр, 9 (4+5) очков, «+3», 4 минуты штрафа

На фоне того, что после нашумевшего дебюта в этом сезоне у Денисенко в «Локомотиве» далеко не всё складывалось гладко, были сомнения, потянет ли он роль лидера. Забавно, что канадский телеканалTSN сначала представлял Григория как игрока «Лады», у которой с ярославцами договор о сотрудничестве, а когда он разыгрался – уже как проспекта «Флориды». Григорий был хорош и в подыгрыше, и в завершении. Забивал из «офиса Овечкина», так и брал вратаря американцев хитростью. Его голевая серия достигла четырёх матчей и прервалась только в битве за бронзу. Зря в штабе «молодёжки» опасались за его дисциплину. На групповом этапе Денисенко, из которого в юниорской сборной слепили чуть ли не убийцу, и вовсе не нарушал правила. В итоге с девятью очками «железнодорожник» стал лучшим бомбардиром МЧМ и вошёл в символическую сборную турнира.

Денисенко – Овечкин для «молодёжки»! Что мы узнали о сборной России Команда Брагина прошла групповой этап без поражений. Она очень крутая.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Кирилл Слепец – 8,5

7 игр, 7 (5+2) очка, «+7», 4 минуты штрафа

Человек-электричка. Кошмар всех спецбригад большинства. Мини-копия Павла Буре. Как только не называли Кирилла Слепца на этом чемпионате мира. И он действительно произвёл фурор, став одним из лучших снайперов турнира. И ничего, что три из пяти шайб он отправил в ворота швейцарцев в утешительном финале. Судьба таким способом отплатила «железнодорожнику» за то, сколько он создал, но не забил на групповом этапе. Кирилл не только на раз-два уходил от защитников, развивая умопомрачительную скорость, но и исправно пахал в обороне. Его значимость для команды переоценить трудно.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Виталий Кравцов – 8,0

7 игр, 6 (2+4) очков, «+4», 6 минут штрафа

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что именно челябинец – самый противоречивый игрок сборной России на чемпионате мира. Уже сам его перевод с фланга в центр обрёк Кравцова на полярные оценки его игры. Он так и не стал Терминатором на вбрасываниях, да и при обороне своих ворот есть, над чем работать. Но после двух невнятных матчей на старте Виталий сильно прибавил как распасовщик. Как минимум Денисенко он кормил передачами до отвала. Дважды новоявленный центрфорвард забивал сам, а мог намного больше. Чего только стоят его восемь бросков по воротам сборной США. Добрая половина из них представляли собой голевые моменты. Кравцов не стал главной звездой чемпионата мира, однако вместе с Денисенко и Костиным составлял основную ударную силу нашей «молодёжки». Учитывая, что МЧМ в Ванкувере стал для него первым большим международным турниром в карьере, сыгранным к тому же не непривычной позиции, челябинец был хорош.

Кравцов мог отгрузить США покер, но запорол всё. Его будут травить? Капитана сборной Канады только за один такой промах чуть не съели на родине.

Клим Костин – 8,0

7 игр, 6 (3+3) очков, «+2», 10 минут штрафа

За поступками и словами капитана сборной России как-то отошло в тень главное – игра. С одной стороны, Клим проявил себя командным игроком. Он не стягивал на себя одеяло, много играл на партнёров и проявлял бойцовские качества. Какое-то время казалось, что диспетчер в первом звене вовсе не Кравцов, а он. Но когда Виталий обрёл-таки химию с Денисенко и привык к роли центрального нападающего, Костин отошёл в сторону. В итоге он и забил и очков набрал меньше, чем на прошлогоднем МЧМ. При этом провальным турнир для Клима точно не назовёшь.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Павел Шэн – 7,0

7 игр, 4 (3+1), «+4», 8 минут штрафа

Весь чемпионат мира прошёл для Павла Шэна под знаком доказательства права игры в основном составе «Салавата Юлаева». Кравцов и Ольшанский даже передали привет Николаю Цулыгину, который предоставляет одному из лидеров «молодёжки» жалкие крои игрового времени. И аргументы по возвращению в Уфу у нападающего действительно будут. Три гола на МЧМ, а особенно победный шедевр в ворота канадцев, на дороге не валяются. Возможно, игра всего звена, в котором Павел был центром, не впечатляла, но здесь не только его вина. До поры до времени они выглядели сверхнадёжно, но в полуфинале с американцами именно Шэн не удержал Оливера Вальстрёма. Надеемся, Цулыгин этот гол не видел.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Никита Шашков – 7,0

5 игр, 5 (2+3) очков, «+4», 0 минут штрафа

Когда стоял выбор между Александром Ховановым и Никитой Шашковым, мало кто выступал за включение в заявку сибиряка. Возможно, и Брагин бы остановил свой выбор на центральном нападающем «Монктона», если бы не травма Николая Коваленко. Дефицит вингеров вынудил остановиться на Шашкове, а тот не подвёл. В первой же игре на МЧМ он отдал две голевые передачи, а словакам и швейцарцам в матче за третье место забил по шайбе. Как выяснилось, Никита – не просто классический чекер для брагинской «молодёжки», который берёт своё характером и энергией, но неплохой созидатель. Периодически форвард «Сибири» даже выходил на большинство.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Артём Галимов – 7,0

7 игр, 3 (1+2) очка, «+6», 0 минут штрафа

Если каким и должен быть центр оборонительного плана, то таким, как Артём Галимов. На вбрасываниях он был одним из лучших в сборной России, почти не уходил со льда в меньшинстве, а когда требовала ситуация подчищал за Слепцом. Да, из казанца так себе плеймейкер, он редко обострял, имел совсем немного моментов, но даже так свои три очка набрал. С такой характеристикой не сегодня, так завтра его заметит Зинэтула Билялетдинов и привлечёт к основе «Ак Барса».

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Николай Коваленко – 6,5

6 игр, 3 (1+2) очка, «+3», 12 минут штрафа

По итогам матча с Чехией сына Андрея Коваленко признали лучшим игроком в составе обеих команд. Но именно в той игре Николай получил повреждение: отправив шайбу в ворота, он влетел в борт и повредил руку. Следующий матч Коваленко-младший пропустил, а когда вернулся, то был уже не так эффективен. Да, он отдал две голевые передачи в четвертьфинале (чем не спец по Чехословакии?), но в целом от игрока «Локомотива» перед турниром ждали несколько большего.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Василий Подколзин– 6,5

7 игр, 3 (0+3) очка, «+1», 4 минуты штрафа

Оценивая выступление Подколзина, есть соблазн сделать ему скидку на возраст. Сыграть на чемпионате мира в 17 лет – не то же самое, что в 19. Очевидно, что уже на следующем МЧМ Василий станет лидером сборной. Даже Коннор Макдэвид не возвышался над всеми, когда поехал на свой первый чемпионат мира, так что Подколзин отыграл на твёрдую «четвёрку». Да, в игре со Швейцарией наш вундеркинд откровенно привёз гол, но в той же игре отдал одну из трёх голевых передач на турнире. Выходя на лёд с другими питерскими «армейцами» Морозовым и Марченко, он выделялся на их фоне заряженностью на борьбу. Ну а решение Брагина включить Подколзина в первую спецбригаду большинства, пошло на пользу команде.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

Иван Муранов — 6,0

7 игр, 1 (0+1) очко, «+3», 31 минута штрафа

Динамовца Брагин окрестил «новым Телегиным», но какого-то сумасшедшего напора мы в игре Муранова не заметили. Может быть, плохо смотрели. В целом Иван свою роль исполнял на совесть, и всё бы ничего, если бы не колющий удар в матче со Швейцарией, за который он получил 5+20. Муранов мог стать героем нации, если бы в полуфинале дотянулся до шайбы, лежащей на ленточке ворот сборной США, но…

Степан Старков – 5,5

7 игр, 2 (1+1) очка, «+3», 2 минуты штрафа

Став открытием суперсерии, на чемпионате мира форвард «Сочи» откровенно разочаровал. Возможно, дело в завышенных ожиданиях. Не исключено, что игры со сборными лиг CHL перестали быть лакмусовой бумажкой. Как бы то ни было, Степан Старков провёл только один матч, который можно занести ему в актив – против Словакии. Тогда-то он и набрал оба результативных балла. В остальном КПД нападающего был очень низок. Во многом из-за неудачной игры Старкова не выстрелило второе звено, которое должно было прийти на помощь тройке Кравцова.

Иван Морозов– 5,5

7 игр, 2 (1+1) очка, «-1», 0 минут штрафа

Забил в первой же игре, но шайба в ворота датчан так и осталась для Морозова единственной на турнире. Центр четвёртого звена несколько игр подряд заканчивал с отрицательным показателем полезности, да и незаменимым игроком меньшинства его назвать язык не поворачивается. Подменял Кравцова, когда тот повредил руку, но скорее от безысходности. Если и искать, кого в этой сборной мог заменить отцепленный в последний момент Александр Хованов, то центрфорварда СКА.

Кирилл Марченко– 5,5

7 игр, 1 (1+0) очко, «-2», 0 минут штрафа

Как и в случае с Морозовым, поменяй Кирилла Марченко на почти любого игрока из расширенного состава «молодёжки», хуже точно бы не стало. Нападающий из системы СКА получал совсем небольшое игровое время (меньше 10 минут за игру), но успевал пропускать шайбы в свои смены. Сам он забил швейцарцам, но в целом крайне редко угрожал воротам. Элитным форвардом оборонительного плана его тоже не назовёшь. После заявки Шашкова стал тринадцатым нападающим.