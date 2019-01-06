Хоккейное приложение и работа агентом. Чем сейчас живёт Никита Квартальнов

Карьера нападающего Никиты Квартальнова складывалась непросто – в 18 лет ему поставили страшный диагноз, из-за которого он пропустил один сезон. Ему удалось побороть болезнь и вернуться в хоккей, но долгой и успешной карьеры не получилось. Отыграв четыре сезона в КХЛ и ещё один – в ВХЛ, Квартальнов решил повесить коньки на гвоздь. С этого момента прошло всего полгода, но он уже с головой окунулся в новую для себя жизнь. «Чемпионат» поговорил с Никитой о его решении завязать с профессиональным хоккеем и новых начинаниях.

«Я победил рак и вернулся в хоккей, этим всё доказав»

— Тяжело далось решение завершить карьеру?

— Ничего тяжёлого не было. Это было осознанное решение, мы с семьёй долго его обдумывали. Я понял, что моя карьера пошла вниз. Я играл в КХЛ в «Сибири», ЦСКА и «Нефтехимике», потом перешёл в ВХЛ, и карьера пошла на спад. Понял, что уже вряд ли выйду на тот уровень, который был раньше, и что лучше начать новую жизнь в 24 года, чем в 30-35. Ни капли не жалею об этом решении, потому что сейчас занимаюсь тем, от чего кайфую. Я получил агентскую лицензию, остался в хоккее в другом качестве, и сделал свой проект HockeySkills. Сейчас меня всё в жизни устраивает.

— Летом вы ездили на просмотр в Финляндию.

— Я начал готовиться к новому сезону уже в апреле, был вариант поехать на просмотр в один клуб КХЛ. И Дмитрий Вячеславович, и другие говорили, что это мой последний шанс. Я сам это понимал, упорно тренировался. Потом этот вариант отпал и появился другой, в Финляндии. Это сильный чемпионат, в КХЛ играет много финнов. Подумал, что оттуда будет легче вернуться в КХЛ. Был там неделю на просмотре, сыграл два матча. Финны – молодцы, никогда сказок не рассказывают, говорят, как есть. Они прямо сказали: «Никита, ты молодец, но как иностранец ты должен играть в первых двух звеньях». Так было всегда, легионер должен быть на голову сильнее остальных, а я больше игрок третьего-четвёртого звена и на роль легионера там не тянул.

Я их понял без вопросов. Приехал домой в середине августа, посидел, подумал и принял решение закончить.

Скажу так: я сделал всё, что мог, выжал из себя максимум. Мне ни капли не стыдно за свою работу. Пять лет назад я переборол страшную болезнь – рак кости, и после этого вернулся в хоккей. И этим всё доказал, у меня в жизни уже была великая победа!

Сын Квартальнова ушёл из хоккея. Он победил рак И поддержал Самвела Мнацяна.

— Это повлияло?

— Нет, я уже привык к тому, что у меня нет одного пальца. Поначалу было неприятно, но организм ко всему привыкает, я уже себя не могу представить с нормальной рукой. Так что, думаю, это не повлияло. Были, конечно, моменты, где было неудобно. Например, если получал сильный пас, сходу бросать было некомфортно, а в остальном по силе рука осталась такой же, как раньше.

— Вы молодец, что пережили такую болезнь и ещё пять лет отыграли.

— Это не тот случай, когда надо этим гордиться. Так сложилась жизнь, я просто не сдался, вылечился. Огромное спасибо родителям, которые вытащили меня за уши, немецким специалистам, которые подобрали грамотное лечение и поставили меня на ноги.

Я химиотерапию закончил в апреле, а в июне уже начал тренировался на сборах. Приехал на осмотр в Германию через год, меня спрашивают: «Как здоровье?». А я отвечаю: «Да я уже весь сезон отыграл». Они все шары повыкатывали от удивления: «Ты что, серьёзно?! Люди по два года восстанавливаются после такой болезни». Такой у меня характер, я на трудности не обращаю внимания, иду к своей цели.

— Вы же продолжаете играть не на профессиональном уровне?

— Да, играю в любительской лиге, ради кайфа. В зал хожу, то есть спорт не забросил.

«Получаю кайф от работы агентом, к 30 годам стану матёрым специалистом»

— Почему решили стать агентом?

— Дмитрий Вячеславович спросил, не хочу ли я пойти в тренеры. Но тренерское – вообще не моё, это намного сложнее, чем быть игроком. Тем более начинать надо было бы с детей, это сложно и огромная ответственность.

Хоккей – вся моя жизнь и одна из немногих вещей, в которой я хорошо разбираюсь. Я хотел остаться около него и посчитал, что агентская деятельность мне больше всего подходит.

— Не сталкивались с каким-то недоверием в этой сфере, всё-таки вы очень молодой человек?

— Всем агентам уже больше 30-40 лет, это взрослые и опытные люди, к которым относятся уважительно. Возможно, на меня пока смотрят по-другому, но сейчас такое время, когда молодым дают дорогу. Лучше я сейчас этим начну заниматься, чем потом. К 30 годам, думаю, стану матёрым специалистом.

— Работа легко даётся?

— Я получаю от неё кайф, работаю сейчас с молодыми ребятами, выступаю для них в роли наставника, передаю свой опыт. Я знаю всю кухню, которую проходят в молодом возрасте. Какие-то моменты мне, конечно, подсказывают.

Конечно, жизнь в хоккее и вне его – это две разные вещи, моя жизнь сильно поменялась. Но я уже привык и получаю колоссальное удовольствие от того, чем занимаюсь.

— С кем вы работаете?

— По фамилиям называть не буду, ещё рано. У меня есть несколько ребят из МХЛ, у них есть большой потенциал играть в КХЛ. Мы с ними работаем, двигаемся шаг за шагом.

— По играм скучаете сильно?

— Кстати, нет. Было пару моментов, когда смотришь хоккей, и тоже хочется на лёд. Но потом понимаешь, что спорт – это колоссальный труд. Диванные комментаторы пишут, что хоккеисты получают огромные деньги, но они не понимают, насколько это тяжело физически. Вроде мне и хочется вернуться, но я осознаю, насколько это тяжело, а возвращаться – ещё тяжелее.

— На матчи КХЛ ходите?

— Конечно, работа у меня сейчас такая. В основном в Москве, но я и в Новосибирск ездил, и в Ярославль, и в Воскресенск, много городов посещаю.

«Идея приложения для хоккеистов возникла быстро, воплотили её за пару месяцев»

— Как вам в голову пришла идея приложения Hockey Skills?

— Знаете, если какая-то идея появилась быстро, она обычно и выстреливает.Вот и в этом случае идея пришла в голову с бухты-барахты, сидели с товарищем, обсуждали, что надо что-то сделать. Говорю: «Надо что-то из ХХI века, какое-то мобильное приложение». Он соглашается. Продолжаю: «Это должен быть спорт». Он опять соглашается. И тут я понимаю, что у нас нет мобильного приложения для хоккеистов, в котором были бы собраны тренировки на льду и в зале. Мы ещё и по растяжке сделали раздел. Так и решили делать приложение, тут же стали искать программиста и пошли до конца.

— Сколько времени прошло от идеи до её воплощения?

— Два с половиной месяца. Мы поставили себе задачу выпустить приложение в декабре. За это время сделали годовой объём работы, причём всё делали сами. Многие говорят, что всё это есть в YouTube. Но я бы хотел найти в там то, что есть в нашем приложении. Искал, но не нашёл. Какие-то упражнения там есть, но на их поиск надо потратить часа два. И подробных описаний там точно нет.

Мы всё писали сами, исходя из знаний своих знания хоккея и физиологии, плюс помогал тренер по физподготовке. Всё делали профессионалы, и мы ничего не копировали у других. Сейчас XXI век, все сидят в телефонах. Если ты пришёл в зал или накануне составляешь список упражнений на завтра, тебе не надо сидеть по несколько часов за компьютером в поисках нужной информации. Открыл приложение и за три секунды всё получил.

— Похожее приложение разрабатывала и ФХР для своей программы по подготовке хоккеистов.

— Слышал об этом, конкуренция нам только в плюс. Будем стараться быть конкурентоспособными. Думаю, нигде нет такой конкретики, как у нас. В наших описаниях упражнений нет рассусоливания, мы пишем именно то, что показывается в ролике.

— Какая целевая аудитория? Любители, профессионалы, дети?

— Упражнения могут делать и дети, и люди среднего возраста, и профессионалы и любители. Я был фанатом зала, тренировок, когда играл в хоккей, и такого приложения не хватало.Возможно, с ним бы я лучше играл.

«Друзья-хоккеисты говорят: «Квадрат, молодчик, сделал важную и нужную вещь»

— Отзывы от игроков КХЛ уже поступали?

— Конечно. У меня много друзей, которые играют в КХЛ, и все говорят: «Квадрат, молодчик, сделал важную и нужную вещь!». Все меня поддержали.

— Кто-то из игроков уже пользуется приложением?

— Думаю, даже если не сейчас, в межсезонье, когда все тренируются самостоятельно, ребята будут пользоваться этим приложением.

— Не спортсменам, а обычным людям, которые хотят следить за своей формой, приложение подойдет?

— Уклон делается на хоккеистов, но любой может заниматься по тем же упражнениям из раздела «Зал». Ещё у нас есть раздел «Растяжка», так что и девочки тоже могут заниматься.

— Кто вам помогал, кроме тренера по физподготовке? 250 упражнений и 70 программ – это довольно много.

— Будет ещё больше, добавим и экзотические упражнения. Мы уже готовим обновление, пока в приложении представлено только 30% наработанного материала. Многие спрашивают, почему нет ничего для вратарей, — будет и для них раздел.

Работали вчетвером — я, мой друг Дима Бяков, который раньше играл в «Крыльях Советов», тренер по физподготовке, и ещё Дмитрий Вячеславович помогал.

— То есть будут упражнения, которые хоккеисты раньше не делали?

— Нестандартные упражнения, которые редко применяются в командах. Это будет дополнительная тренировка для ребят, которая позволит лучше играть. Упражнения на баланс, на статику с современными спортивными снарядами. Раньше у нас занимались по шаблону – железо, гантели, в наших программах будет больше разнообразия. На льду у нас тоже есть интересные упражнения – прыжки, развороты, прыжки с ноги на ногу, упражнения с улитками, со стойками.

— Это упражнения, которые сейчас популярны у хоккеистов в Северной Америке?

— Да, они у нас уже есть, но будет ещё больше. Я их называю экзотическими, потому что в России их практически никто не видел.

— Тренеры смогут что-то взять для своей работы?

— Да, это приложение не только для хоккеистов, но и для тренеров. В России много хороших специалистов, но есть ребята, которые чего-то ещё не знают и хотят научиться. Занятий для команд у нас нет, потому что в каждом коллективе всё индивидуально, но есть много материала для составления плана тренировок в зале и технических тренировок на льду.

«Хотим сделать тренинг-кэмп и хоккейную академию под брендом Hockey Skills»

— В чём ваша глобальная идея?

— Hockey Skills – запатентованный товарный знак, я хочу сделать его брендом в хоккее, чтобы популяризировать этот вид спорта. Будет ещё несколько проектов – хотим сделать тренинг-кэмп и хоккейную академию.

— Серьёзные планы.

— Требуй невозможного – получишь максимальное. Понятное дело, это будет не сегодня и не завтра, но в ближайшее время мы эти проекты осуществим. Что-то в этом году, что-то в следующем. Начав с приложения, мы пошли по другому пути, потому что оно, на мой взгляд, это голова. Мы сделали новинку в нашем хоккее, теперь будем делать сборы и академию. Меня уже спрашивают, где у нас можно тренироваться. Всё будет.

— Сколько человек уже пользуется приложением?

— Приложению меньше трёх недель, за это время им стало пользоваться более шести тысяч человек. Я считаю, это колоссальный успех, приложение вызвало большой интерес. Наша работа потихоньку оправдывается. Мы с Димой два месяца практически не спали, составляли тренировки, снимали видео, работали с программистом.

Людям понравилось, сейчас всё зависит от нас. Мы будем продолжать работать и удивлять, это только начало.

— Сборы собираетесь уже в это межсезонье проводить?

— Да, приблизительные даты – с середины мая по конец июня. Сейчас идёт организационная работа.

— Есть финальная цель по количеству пользователей?

— Такой цели нет, но чем больше, тем лучше. Мы сделали удобное приложение для людей. У меня нет задачи заработать бешеные деньги, я всё делаю в удовольствие. Мобильное приложение можно скачать на любой телефон, который работает на iOS или Android. Подписка на месяц стоит 299 рублей, на полгода – 699 рублей. Это дешёво, меньше двух рублей в день. За эту сумму он приобретает 250 упражнений, 70 программ тренировок. Сравните с ценами тренеров, которые берут за одно индивидуальное занятие от 2000 рублей.

— Что хотите сказать напоследок?

— Многие удивляются, как я спокойно отношусь к тому, что закончил карьеру. Просто надо находить новую мотивацию и новые цели. Слава богу, я их нашёл сразу. Закончил, через две недели стал агентом, а через месяц мы придумали этот проект. Надо никогда не сдаваться, несмотря на трудности, ставить себе цели и идти к ним.