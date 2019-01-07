Кучеров может побить исторический рекорд НХЛ. Он идёт на 138 очков за сезон

Пока вся хоккейная Россия следила за событиями молодёжного чемпионата мира и переживала за нашу сборную, от внимания болельщиков могло укрыться несколько интересных событий в НХЛ. Одним из них стали очередные 4 (1+3) очка форварда «Тампы» Никиты Кучерова, которые он набрал в матче своей команды с «Лос-Анджелесом». Да, после этого была провальная встреча с «Сан-Хосе», где Никита прервал свою результативную 12-матчевую серию и стал худшим в команде по показателю полезности (-4). Но такие неудачи бывают у всех, а главный факт остался неизменным — Кучеров с отрывом лидирует в гонке бомбардиров, а им продолжают восхищаться и партнёры, и бывшие игроки, и эксперты.

«Кучеров творит что-то невероятное»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли — 1994 в составе «Рейнджерс» Алексей Ковалёв сравнил Кучерова с одним из самых ярких российских форвардов 1990-х — Александром Могильным.



«Сезон-1992/93 считается рекордным для российского хоккея — тогда форвард «Баффало» Александр Могильный набрал 127 очков, и это пока не перебил никто. Тогда в НХЛ царил совсем другой хоккей и результативность была очень высокой. Я посмотрел статистику того чемпионата, первых 50 бомбардиров — так вот, низшим под 50-м номером шёл Клод Лемье, и он набрал 81 очко. Представляете?



Но Кучеров сейчас идёт на 138 очков за чемпионат, может перебить достижение Могильного. Хотя, казалось, лихие 90-е в НХЛ уже не вернуть. Когда о графике Кучерова говорят вслух, я останавливаю людей: «Давайте не будем, чтобы не сглазить парня». Кучеров творит что-то невероятное. Интересно, хватит ли его на весь сезон», — отметил Ковалёв.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Эти слова лишь подтверждают справедливость выбора лиги, которая назвала Кучерова первой звездой декабря и выбрала на Матч всех звёзд. Никита действительно показывает свой лучший хоккей в карьере, что подтверждает статистика эффективности его бросков: в нынешнем сезоне у 86-го номера «Лайтнинг» залетает в ворота 17,2% выстрелов, а средний показатель за карьеру — 14,3%.



138 очков выглядят слишком большой цифрой, если учесть, что предыдущий личный рекорд Кучерова составляет 100 баллов за сезон и 40 голов. Не стоит забывать, что в эпоху потолка зарплат, введённого в 2005 году, ни один хоккеист не превысил отметку в 130 пунктов. Наибольшим достижением стали 125 очков Джо Торнтона, который в сезоне-2005/06 сменил «Бостон» на «Шаркс» и отдал невероятные 96 передач. При этом текущий процент сейвов у вратарей в среднем по лиге на 8% выше, чем в год, когда Джамбо Джо был лучшим. Всё это делает игру Кучерова ещё более впечатляющей.

Комплименты от Стэмкоса

Партнёры по «молниям» отдают Никите должное — в адрес российского бомбардира постоянно звучат комплименты.



«С виду кажется, что для Никиты всё очень просто на льду. Он элегантен, он легко двигает шайбу и катается. Этот парень действительно делает игру лёгкой. Мы на скамейке шутим, что каждый раз, когда Куч получает шайбу, то все из нас ждут чего-то хорошего, классного. Но самое поразительное — это его хоккейный ум. Такого умения читать и предвидеть игру я ещё не встречал, тут ему вообще нет равных. Знаете, это трудно объяснить — как предвидеть действие соперника, куда будет смещаться защитник, как отскочит шайба. Но Кучеров всегда думает на ход вперёд и старается отдать передачу туда, где партнёр будет в следующий момент. У него всегда была такая способность. А когда к ней приплюсовываются уверенность в своих силах и те навыки, которые он приобрёл за эти годы, то вы получаете превосходного нападающего», — отметил Кучерова капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

Одним из примеров такого хоккейного интеллекта можно считать первый гол Стэмкоса в ворота «Филадельфии» в матче 27 декабря. В том моменте сам Стивен безуспешно пытался из-за ворот «накормить» шайбой Ондржея Палата, который дежурил на пятачке. Свободная шайба досталась Никите, который краем глаза заметил капитана, но этого хватило: он знал, что Стэмкос пойдёт на дальний пятачок между двумя защитниками, и нацелил пас именно туда.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«А хоккей — это и есть чтение. Чтение игры, где будет следующее действие. Я знал, что Стэмкос будет там. А он знал, что я собираюсь отдать туда передачу, мы оба знали следующий ход. Если бы кто-то другой пошёл туда, то, возможно, ничего бы не получилось», — прокомментировал этот момент сам Кучеров.

Лучшие бомбардиры сезона-2018/19:



1.

2. Микко Рантанен — 65 (19+46).

3. Натан Маккиннон — 63 (25+38).

4. Джонни Годро и Коннор Макдэвид — 62 (24+38).

5. Митч Марнер — 55 (15+40). 1. Никита Кучеров — 69 (20+49) очков.2. Микко Рантанен — 65 (19+46).3. Натан Маккиннон — 63 (25+38).4. Джонни Годро и Коннор Макдэвид — 62 (24+38).5. Митч Марнер — 55 (15+40).

Гандбол в помощь

Любопытно, что для развития хоккейного IQ Никита использовал игру в ручной мяч — гандбол.



«Это как футбол или баскетбол, мышление схожее — отдай пас и откройся. Мы играли в гандбол всё время, когда я был ребёнком. Думаю, что именно тогда я приобрёл эту привычку, начал делать попытки читать игру. Если ты с мячом, то три других парня должны думать, как открыться, кого выбрать для адресата. С самого начала ты должен знать, что делаешь. Теперь это помогает мне. Мой тренер Геннадий Курдин часто спрашивал меня, мы с ним обсуждали разные моменты. Он спрашивал: «Что бы ты сделал при атаке три в два, если бы защитник был здесь?» Мы проговаривали все эти мелочи. Как открыться, как быть доступным для партнёра. Всегда нужно быть креативным», — отметил Кучеров.



«Знаете, Кучеров — один из тех нападающих, которые думают как вратарь. Это по-настоящему страшно, когда форвард так мыслит», — сказал в адрес Никиты вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брейден Холтби, когда ему припомнили знаменитый гол Кучерова без броска.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Несмотря на рекордный декабрь, сам Кучеров далеко не всегда доволен тем, как сыграл.



«Да, сейчас дела идут неплохо. Но я всегда выхожу из дома с мыслью, что мог бы сделать больше, у меня могло быть больше моментов, я мог больше забить и сыграть получше в обороне. Когда ты будешь полностью удовлетворён своей игрой, то с хоккеем надо заканчивать. Нужно в каждом следующем матче быть лучше. Никого ведь не волнует, что ты сделал в прошлой игре. Завтра будет новый вызов, где предыдущие заслуги не учитываются», — резюмировал Кучеров.