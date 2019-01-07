Как Свечников стал шайбой. Никто в НХЛ не празднует так, как «Каролина»

Поблагодарить болельщиков за поддержку после победы, просто подняв клюшки, — это так банально, решили в «Каролине» в межсезонье. Клуб, который последние девять лет не выходил в плей-офф и занимает четвёртое место с конца по посещаемости, очень хочет изменить печальную тенденцию. А ещё – получить дополнительный эмоциональный заряд, поэтому в «Каролине» решили вывести празднования побед на абсолютно новый уровень.



Турнирная таблица НХЛ в сезоне-2018/19



«Просто поднимать вверх клюшки стало слишком скучно, было похоже на обязаловку. А мы хотим по-настоящему праздновать свои победы», — поясняет капитан команды Джастин Уильямс.

Гол Свечниковым и эффект домино

Идею подал новый владелец клуба Том Дандон, который не хочет мириться с плохой посещаемостью и поражениями. «Хоккей – это веселье. Мы хотим веселиться, когда побеждаем. Мы хотим, чтобы игроки получали удовольствие от побед, а болельщики получали удовольствие от похода на матчи. Мы хотим разделить радость с болельщиками, чтобы они уходили с арены с улыбками на лице», — говорил он. Посовещавшись перед стартом сезона, в «Каролине» придумали новую традицию.

Видео можно посмотреть на канале «Каролины Харрикейнз» в YouTube.



Эффект был заметен уже в первом матче. Джастин Уильямс прыгнул на заградительное стекло, будто празднуя гол, а за ним последовали все остальные. Болельщикам понравилось. Теперь у них есть повод не уходить с трибун до конца матча – все ждут, чем на этот раз порадует любимая команда. А уж она настроена на креатив.

Видео можно посмотреть на канале «Каролины Харрикейнз» в YouTube.



Дальше – больше. В «Каролине» пошли по стопам Юлиуса Гудачека – вратаря, который, однажды начав праздновать победы необычным способом, сделал это своей фирменной фишкой. Что только он не вытворяет – играет на гитаре, пьёт пиво, жонглирует разными предметами. В «Каролине» не собираются переплюнуть Гудачека, и в первое время «ураганы» ограничивались прыжками на стекло. Но аппетит приходит во время еды, и команда стала изобретать новые сюжеты.

Видео можно посмотреть на канале «Каролины Харрикейнз» в YouTube.



Хоккеисты «гребут» на лодках, ездят на клюшках, падают как домино, формируя букву W, означающую победу, падают на лёд, как выбросившиеся на берег киты, обыгрывая ретроформу «Хартфорда». После матча с «Филадельфией» Андрей Свечников залетел в ворота, проехав в тоннеле из игроков. В той игре он забил 11-й гол в сезоне. В последней придумке Брок Макгинн изобразил Тора. Что подскажет им фантазия в следующий раз?

Видео можно посмотреть на канале «Каролины Харрикейнз» в YouTube.

Свечников — первый в новом веке. Бывший юниор забил исторический гол А «Каролина» показала, как надо праздновать победу.

«Мы показываем, что не собираемся мириться с прошлыми неудачами»

Эти празднования стали знаком новой главы в истории клуба. В её составе уже есть молодые звёзды – Ахо, Терявяйнен, Хэмилтон, Свечников. Есть капитан Джастин Уильямс и новый тренер Род Бриндамор – оба были частью чемпионской команды 2006 года. Остаётся только наслаждаться хоккеем.

Видео можно посмотреть на канале «Каролины Харрикейнз» в YouTube.



«Мы придумали это, и теперь надо развивать идею, чтобы она не заглохла», — говорит Уильямс. Для этого надо побеждать и менять образ клуба с никому не нужного вечного неудачника на весёлую команду, которая любит и умеет побеждать. «Это просто празднование после матча. Но для нас оно кое-что значит, потому что в последние годы команда не может похвастаться успехами. Мы хотим показать людям, что не собираемся с этим мириться», — отметил капитан.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



Вполне вероятно, в этом сезоне «Каролина» в плей-офф не попадёт – они отстают от зоны плей-офф на семь очков, и конкуренция на Востоке очень большая. Но время идёт, и на смену прежним лидерам приходят новые. «Баффало» поднялся со дна, «Торонто» стал одной из лучших команд НХЛ. У «Каролины» хорошее будущее, и успех – вопрос ближайшего времени.