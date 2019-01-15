Вы не поверите, сколько буллитов забил Гусев. В «Вегасе» ужаснутся

Буллиты часто называют лотереей, что, разумеется, не соответствует действительности. В профессиональных клубах разбирают как вратарей соперника, так и самых опасных нападающих. Удача в данном случае сведена к минимуму. К тому же, в отличие от футбола, где вратарь из-за размера ворот находится в заведомо невыгодном положении, реализованный буллит – это показатель мастерства.

Понятно, что приведённые ниже данные не могут быть полностью объективными. Не все игроки и даже команды бьют буллиты равномерно. «Автомобилист», к примеру, ни разу в этом сезоне не добрался до серии послематчевых бросков, тогда как игроки «Сочи» участвовали в этой перестрелке девять раз. К тому же не все хоккеисты, у которых есть предрасположенность к буллитам, пользуется доверием тренера.

Тем не менее результаты получились любопытные.

Лучшие буллитёры КХЛ

Игрок Клуб Попытки* Процент Антон Слепышев ЦСКА 4 из 4 100% Павел Дацюк СКА 3 из 3 100% Илья Михеев «Авангард» 3 из 3 100% Николай Коваленко «Локомотив» 3 из 3 100% Максим Шалунов ЦСКА 5 из 6 83,3% Владислав Ушенин «Амур» 5 из 6 83,3% Илья Зубов «Спартак» 3 из 4 75% Сергей Широков «Авангард» 4 из 6 66,6% Лаурис Дарзиньш «Динамо» Р 2 из 3 66,6% Данил Романцев «Сибирь» 2 из 3 66,6% Фёдор Малыхин «Ак Барс» 2 из 3 66,6% Робин Ганзл «Спартак» 3 из 5 60% Александр Сёмин «Витязь» 3 из 5 60% Станислав Бочаров «Сочи» 4 из 7 57,1% Сергей Шмелёв «Сочи» 4 из 8 50% Данис Зарипов «Ак Барс» 3 из 6 50% Войтех Полак «Адмирал» 3 из 6 50% Дмитрий Архипов «Сочи» 3 из 6 50% Мэтт Фреттин «Барыс» 2 из 4 50% Константин Окулов ЦСКА 2 из 4 50%

* — минимум три попытки за сезон

Две абсолютно лучшие команды в лиге по части буллитов – ЦСКА и «Авангард». И те, и другие одержали четыре победы, ни разу не уступив. Неудивительно, что именно «армейцы» и «ястребы» лидируют по количеству и проценту точных попыток. Илья Михеев и Антон Слепышев до сих пор не промахивались, а Максим Шалунов хоть и запорол один буллит, реабилитировался пятью точными бросками. У Игоря Никитина в лице Шалунова, Слепышева и Окулова настолько убийственная бригада буллитёров, что Кириллу Капризову просто нет в ней места. За этот сезон он бил буллиты всего дважды, и оба раза в молоко.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Считается, что в нашей лиге два Волшебника. Первый, разумеется, Павел Дацюк, для которого это почти официальное прозвище. Второй же – Линус Умарк, прославившийся в YouTube своими цирковыми трюками. Но насколько в этом сезоне они соответствуют своему имиджу самых хитрых исполнителей буллитов в КХЛ? Ни СКА, ни «Салават» пока не одержали ни одной победы в серии бросков, но если швед бросал всего однажды и забить не смог, то Павел Валерьевич делал всё для успеха своей команды. Три из трёх капитана клуба «Ротация» — гроссмейстерский результат. Дацюк стареет, Дацюк сдаёт, но кое в чём он по-прежнему остаётся одним из лучших.

Видео вы можете посмотреть на официальном канале КХЛ в Youtube

Немного удивляет присутствие в нашем списке Владислава Ушенина. Наряду с Шалуновым он забил в этом сезоне больше всех буллитов – пять. И промахнулся тоже всего однажды. Любопытно и то, что его брат Вячеслав исполнял за «регулярку» всего две попытки, обе при этом смазав. Если вы не знаете, как отличить близнецов из «Амура», то дайте им пробить буллиты. Ответ не заставить себя долго ждать.

В далёком 2003 году на домашнем этапе Евротура в Москве Андрей Коваленко забил чехам три буллита за одну серию. Все заголовки газет были посвящены именно этому событию. Спустя 15 лет за «Локомотив» зажигает его сын. У Николая Коваленко тоже три из трёх, правда, не за один матч, а за сезон. Одна из попыток игрока молодёжной сборной России стала для ярославцев победной. Символично, что тот буллит Коваленко-младший забил в ворота нижегородского «Торпедо» — первой команды его отца.

Худшие буллитёры КХЛ

Игрок Клуб Попытки* Процент Никита Гусев СКА 0 из 4 0% Никита Вызглазов «Витязь» 0 из 4 0% Андрей Костицын «Динамо» Мн 0 из 3 0% Бен Максвелл «Спартак» 0 из 3 0% Роберт Розен «Сочи» 0 из 3 0% Борна Рендулич «Витязь» 0 из 3 0% Александр Шаров «Сибирь» 0 из 3 0% Станислав Галиев «Ак Барс» 0 из 3 0% Кёртис Валк «Барыс» 1 из 7 14,2 % Денис Паршин «Торпедо» 1 из 6 16,6 % Юусо Пуустинен «Нефтехимик» 1 из 5 20% Игорь Руденков «Амур» 1 из 5 20% Давид Деарне «Авангард» 1 из 4 25% Кевин Кларк «Динамо» Р 1 из 4 25% Владимир Бутузов «Адмирал» 1 из 4 25% Дмитрий Кугрышев «Салават Юлаев» 1 из 4 25% Денис Зернов «Авангард» 1 из 4 25% Павел Падакин «Нефтехимик» 1 из 4 25% Андрей Нестрашил «Нефтехимик» 1 из 4 25% Томаш Зогорна «Амур» 1 из 4 25% Иржи Секач «Ак Барс» 2 из 7 28,5% Роман Старченко «Барыс» 2 из 7 28,5%

* — минимум три попытки за сезон

Говоря о лучших буллитёрах, мы поставили планку в 50%. Как показывает практика, даже половина реализованных попыток – это серьёзно, и доступно далеко не всем. Совсем немного до неё недотянул ветеран «Адмирала» Сергей Коньков, который забил 4 буллита из 9. К слову, никто чаще него к шайбе в серии послематчевых бросков не подходил. 8 раз исполнял буллиты сочинский «леопард» Сергей Шмелёв, 7 – его одноклубник Станислав Бочаров. Оба реализовали по четыре броска. А вот Иржи Секач, Роман Старченко и Кёртис Валк с теми же семью попытками были куда менее эффективны. Тут уже вопросы к тренерам, почему они раз за разом доверяют исполнение буллитов игрокам, у которых игра в этом компоненте категорически не идёт.

В это сложно поверить, но худшая команда лиги по исполнению буллитов – «Салават Юлаев». Да-да, несмотря на огромное количество мастеров, уфимцы проиграли все три серии в этом сезоне. Частично ответственность за это лежит на Дмитрии Кугрышеве – штатном буллитёре «Салавата». Не многим лучше дела у Теэму Хартикайнена, у которого, как и у целого ряда хоккеистов других команд, не включённых в наш список, одна успешная попытка из трёх. В этой связи странно, что ни техничный Владимир Ткачёв, способный обмануть вратаря, ни Антон Бурдасов, обладающий убийственным броском, ни разу не выходили на серию буллитов. Николай Цулыгин даже на половину не использует потенциал своего состава.

Видео вы можете посмотреть на официальном канале КХЛ в Youtube

Не только у Кугрышева, но и у других воспитанников ЦСКА, которые исходя из своего мастерства должны щёлкать буллиты как орехи, пазл в этом сезоне не складывается. Это касается и Дениса Паршина, а в особенности Никиты Гусева. Вряд ли кто-то сможет поставить под сомнение талант нападающего СКА. К тому же, все мы помним, какие трюки он исполнял на Матчах звёзд. И кто бы мог подумать, что один из самых изобретательных игроков лиги не может реализовать ни одну из четырёх попыток в нынешнем сезоне! Нонсенс. Всё идёт к тому, что летом Гусев отправится в НХЛ, а наиболее вероятным местом продолжения карьеры является «Вегас». Перед тем как высадиться в городе казино, Никите не помешало бы подтянуть буллиты, чтобы в его случае они уж точно не имели ничего общего с лотереей.