Убитый в ЦАР режиссёр незадолго до смерти снял комикс про героя Суперсерии-72

13 января исполнилось 70 лет знаменитому советскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону и одному из героев Суперсерии 1972 года Юрию Блинову. К этому событию «Чемпионат» публикует уникальный авторский проект (эти три слова давно поистёрлись, но тут по-другому сформулировать непросто): документальный фильм о Блинове, снятый в жанре комикса. Режиссёром выступил Александр Расторгуев, получивший печальную и посмертную известность после трагедии в ЦАР летом прошлого года. Это его посмертная работа, публикуемая впервые.



Фильм представляет на «Чемпионате» известный журналист Игорь Порошин, выступивший автором сценария и продюсером.

«Этот фильм, его идея является достижением ума и фантазии Александра Расторгуева. Саша – выдающийся русский художник, по мне, лучший в своём времени из тех, кто работал с документальным материалом. Саша трагически погиб при до сих пор невыясненных обстоятельствах 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике. Автомобиль, в котором находился он и его два соратника по сьёмкам документального фильма, был расстрелян неизвестными.



История возникновения фильма о хоккеисте Юрии Блинове вкратце такова.



Года два назад у меня состоялась встреча с начальницей «Матч ТВ» Натальей Билан. Непродуктивная, ни к чему не обязывающая встреча. Я пытался выяснить, в какого типа продуктах нуждается канал. В ответ я услышал что-то настолько неконкретное, что не оставляло никаких сомнений в том, что никакой потребности в сотрудничестве нет.



Одним из этих, ни к чему не обязывающих слов, было – «документалка». Так на профессиональном телевизионном сленге обозначаются документальные фильмы. Я передал Саше Расторугуеву содержание моего разговора с Билан. На что Саша с энтузиазмом, который не предполагал тон моего сообщения, заявил: «Мне неинтересно снимать говорящие головы. Нужно делать документальные истории о знаменитых спортсменах в жанре комикса».

Кузнецы славы. Часть 42. Юрий Блинов Юрий Блинов рано оставил спорт – в 28 лет, но зато ушёл победителем. Наш рассказ - об олимпийском чемпионе, ставшем настоящим талисманом Суперсерии-72.

У меня случилось зависание дня на три. Так всегда случалось с какими-то радикальными идеями Саши, а других, кроме радикальных, он и не высказывал. Его мысль, как бактерия, росла и утверждалась во мне. Наконец вырвалась наружу ликованием: комикс – это то, что нужно! Только так можно представить событие и героя масштабно, при этом не прибегая к дорогим и чаще всего безвкусным реконструкциям документального кино.

Поскольку речь изначально шла об эксперименте, мы сразу же стали думать о живом участнике глобальных, всемирных событий. Мы стали просматривать список участников хоккейной Суперсерии СССР – Канада 72-го года. В выборе героя мы преследовали две задачи: герой должен быть живым, и это должна быть новая, ещё по-настоящему нерасказанная судьба, то есть мы заранее отметали такие знаменитые имена, как Третьяк, Якушев или Михайлов.

После консультаций с моим старинным товарищем и блистательным историком хоккея Станиславом Гридасовым у нас не оставалось сомнений в выборе кандидата – Юрий Иванович Блинов. Может быть, самая загадочная судьба в русском списке Суперсерии. Вопреки укоренённому в сознании мифу, в первой тройке канадскую часть серии отыграл он, а не Харламов. Собственно, с этого мы начинаем фильм. Один из самых талантливых молодых игроков страны, Блинов уже через пять лет после Суперсерии завязал с хоккеем. В 27 лет.

Блинов: хоккей не терпит компромиссов Олимпийский чемпион Саппоро, легендарный "армейский" форвард Юрий Блинов поделился воспоминаниями о Суперсерии 1972 года и о хоккее тех лет.

Через пару дней после того, как мы утвердили героя для нашего экспериментального фильма, я приехал к Блинову в 1-ю Градскую больницу Москвы, где он находился на обследовании. Я увидел мужчину в спортивной куртке с эмблемой ЦСКА. Причёска, манера разговора звезды из дворовой хоккейной коробки – я увидел как бы законсервировавшегося героя мультика «Шайбу-шайбу» — из команды плохишей, разумеется.



Мы, конечно, изначально хотели узнать тайну траектории карьеры Блинова – практически вертикального взлёта и стремительного пике. Но Блинов упрямо отрицал такое понимание его судьбы. Он настаивал на том, что у него не было никаких проблем с алкоголем, хотя большинство сторонних свидетельств говорят об обратном. Он с какой-то удалью и даже яростью настаивал на том, что его жизнь удалась и ему не о чем жалеть.



Его мальчишеская бравада, сопровождавшаяся совершенными небылицами, в конце концов оказала решающее влияние на наш замысел. Мы думали сделать классическую историю про русский талант, где-то случайно промотанный, а получился рассказ про другое – про историческое призвание человека, про его вклад в нечто грандиозное, что изменило мир и всех нас. А что там было после этого – уже не так важно».



Перед вами – 15 минут рассказа о судьбе хоккеиста, которые определенно стоят того, чтобы их потратить.