В Америке что-то задумали. Скоро мы будем видеть голы Овечкина его глазами

НХЛ открывает хоккей будущего. Пока только в тестовом режиме, но уже со следующего сезона новая революционная технология будет применяться повсеместно. На каждой арене, на каждом матче. Телезрители смогут наблюдать за игрой глазами игроков, статистики получат в распоряжение сотни новых отслеживаемых показателей, а телеэфиры выйдут на новый уровень.



В будущее впервые заглянули несколько дней назад на матче «Вегас» — «Сан-Хосе», где состоялся тест технологии отслеживания игроков в реальном времени. Специальные микрочипы были зашиты в шайбы и наплечники хоккеистов, а под сводами арены закреплены 18 антенн слежения. Возможности этой новинки выглядят бесконечными.

Временная разница между реальностью и её проекцией на экране – всего 0,16 секунды. Выглядит это как компьютерная игра, но все движения полностью повторяют действия игроков. На экране рядом – таблицы с самыми быстрыми игроками матча, с игроками, которые больше всех отыграли в зоне атаки, и игроками, которые преодолели самое большое расстояние на льду.



«Эта технология поможет болельщикам стать ещё ближе к игре. Мы вложили много денег в отслеживание игроков и шайбы, здорово видеть, что это отлично работает», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Всё началось со светящейся шайбы

В 1994 году телекомпания Fox получила права на показ матчей НХЛ в США. Многие несведущие в хоккее болельщики жаловались, что не видят шайбу (никаких 4K или просто HD тогда не было ещё и в помине). Fox решил устранить эту проблему и разработал шайбу с инфракрасными датчиками. Датчики посылали 30 сигналов в секунду, эти данные считывались камерами и передавались на картинку. Новинку опробовали на Матче звёзд, а затем использовали до конца-сезона-1997/98.

Болельщики тут же прозвали её светящейся – мало того что шайба действительно светилась, так при скорости более 112 км/ч она оставляла за собой красный след. Многим новая фишка не нравилась – отвлекала от просмотра игры. Некоторые игроки отмечали излишнюю прыгучесть шайбы по сравнению с обычной. В конце концов, инфракрасная шайба банально опередила своё время и была благополучно забыта.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Майка Коммито.



К идее отслеживания игроков вернулись в 2013 году, когда уже сама лига начала финансировать изобретение специальной технологии. Первые наработки были опробованы на Матче звёзд-2015 и Кубке мира-2016. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассчитывает полностью внедрить технологию на каждую арену к старту сезона-2019/20.

В хоккее уже давно используется графика при повторах моментов, как в НХЛ, так и в КХЛ. Аналитика и статистика тоже не стояла на месте – в хоккее считают всё, что могут – броски в сторону ворот, хиты, время владения шайбой, сейвы. В НХЛ таких показателей сейчас насчитывается около 350. Станет – 10 тысяч (почти в 30 раз больше!).



Какую скорость развивает игрок при выходе один в одного. Точное расстояние и сила подкидки через пару защитников. Точная скорость шайбы после подправления в ворота. Тут только дай фантазии разгуляться.



В ИИХФ, кстати, тоже не стоят на месте. Во время чемпионата мира 2018 года в Дании Международная федерация хоккея публиковала занимательную статистику – кто «намотал» больше всего километров, чьи передачи были более точными, кто больше других владел шайбой и т.д.

НХЛ может внедрить бесчиповую технологию отслеживания игроков уже в 2019 году

В отличие от НХЛ, в ИИХФ пошли по другому пути и использовали не чипы, а камеры (кстати, Беттмэн год назад тоже говорил о создании бесчиповой технологии отслеживания, но то ли его неправильно поняли, то ли лига решила отложить эту идею).



ИИХФ установила под сводами «Роял Арены» в Копенгагене четыре камеры с высоким разрешением, ещё четыре дополнительные камеры ближе ко льду. Камеры подсоединили к табло, а дальше дело было за программистами. Игроков на льду определяли по номерам, и можно было автоматически посчитать, кто и когда находился на льду, сколько смен провёл. Камеры следили и за шайбой. Полезная штука для команд, которые получают больше информации о соперниках и своих игроках. Вот как это работает.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Игра глазами Овечкина

На чемпионате мира результат новой технологии болельщики могли оценить только по статистическим таблицам в соцсетях. В НХЛ пошли дальше и обещают возможность пережить момент игры глазами самих хоккеистов.



В первую очередь телетрансляция обзаведётся графикой, которая в реальном времени будет показывать, например, кто какого соперника должен держать. В видео ниже также виден «+/-» игроков. Полагаю, при желании его можно будет заменить на другой показатель (скорость, очки и т.д.). Вряд ли такая графика нужна для показа по телевизору, но если запустить дополняющие трансляции в интернете, почему нет?

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джесси Грэнджера.



Во-вторых, новая технология позволит окунуться в виртуальную реальность и увидеть игру с точки зрения хоккеистов. Данные в реальном времени будут переноситься на виртуальную картинку. Да, она больше напоминает игру, но всё равно очень реалистична. Так как датчики закреплены на каждом игроке, есть возможность показать любой момент с их точки зрения. Увидеть то, что видит Овечкин, когда забивает из своего офиса. Или что проносится перед глазами Бобровского, когда он останавливает опасную контратаку. Пока что для этого нужна специальная гарнитура, но технологию продолжат дорабатывать, и однажды она появится и на экранах телевизора.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джесси Грэнджера.



«Теперь можно на самом деле погрузиться в игру, стать игроком, и зрители у экранов телевизора будут видеть то, что видеть то же, что и хоккеист. На данный момент просмотр спортивных соревнований – это пассивное занятие, и новому поколению это не слишком по душе. Молодёжь не хочет смотреть целый матч, сидя на диване без дела. Они хотят взаимодействовать с тем, что видят. Теперь на самом деле можно взаимодействовать с этими данными. Просунуть голову в игру и забить победный гол. Мы открываем море возможностей сделать то, на что видео не способно. В виртуальности возможно всё. Границы стираются, именно в этом мы видим будущее спорта», — цитирует The Athletic Николаса Вестерхофа, основателя компании, которая разрабатывает виртуальную реальность для НХЛ.



«О дивный новый мир», — сказал Беттмэн, намекая на мир будущего. Мир, который наступает по всем фронтам.