Судьи отобрали гол у «Салавата»? «Авангард» снова сильнее Уфы

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Последняя омско-уфимская битва в «регулярке»

До отчётного противостояния «Авангард» и «Салават Юлаев» уже успели сыграть друг с другом три матча в нынешнем регулярном чемпионате. Уфимцы выиграли лишь раз – дома, в первой игре. В двух других встречах успеха добивались хоккеисты Боба Хартли. В том числе и в начале декабря в Балашихе, обыграв соперника с футбольным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Михаил Фисенко, а голкипер «ястребов» Игорь Бобков удачно действовал в воротах.

Во вторник, 15 января, командам предстояло провести четвёртую и заключительную очную встречу. Кто знает, может пути этих соперников пересекутся в плей-офф, но об этом ещё рано думать. Пока же обоим коллективам нужно было сконцентрироваться исключительно на своей нынешней игре. «Авангард» идёт вторым на Востоке и в недавнем матче снова выиграл у «Спартака». Уфимцы, затеявшие очередные перемены в руководстве, после четырёх побед подряд оступились в Новосибирске, неудачно начав выездную серию.

Революция в Уфе. Что будет с «Салаватом» после смены руководства? Перед клубом по-прежнему ставят максимальные задачи.

Потеря Емелина и «-11» у Бурдасова

«Авангард» мог официально гарантировать себе место в плей-офф. Для этого «ястребам» по итогам дня нужно было набрать больше очков, чем «Куньлунь». Если говорит о потерях, то в лазарете сибирского клуба помимо Рямё и Мартынова (Егор, кстати, уже катается) оказался Алексей Емелин. Один из ведущих защитников клуба помещён в список травмированных до 13 февраля, выбыв на месяц. Конечно, «Авангарду» будет не хватать этого жёсткого игрока обороны.

У «Салавата Юлаева» буксовали лидеры. Так, нападающий уфимской команды Антон Бурдасов закончил проигранный матч с «Сибирью» с показателем полезности «-3». 27-летний хоккеист являлся худшим в «Салавате» по полезности в нынешнем сезоне. Он заработал общий показатель «-11», в двух последних матчах (без учёта игры с «Авангардом») — «-5». Разумеется, для лидера атакующей линии топ-клуба такие цифры неприемлемы. И если сейчас право на ошибку ещё есть, то в битве за Кубок Гагарина её не будет.

Матч памяти Черепанова

15 января 2019 года исполнилось бы 30 лет нападающему Алексею Черепанову. 13 октября 2008 года во время матча регулярного чемпионата между «Авангардом» и «Витязем» сердце хоккеиста остановилось. Тот ужасный день до сих пор стоит комом в горле. Разумеется, встреча между «Авангардом» и «Салаватом» была посвящена ушедшему из жизни игроку. Болельщики и клуб в трогательной обстановке вспомнили Черепанова.

Перед игрой диктор на стадионе сказал буквально следующее: «Алексей, с днём рождения тебя! Мы помним». На кубе появилась красочная фотография Черепанова, а фанатский сектор омичей вывесил баннер в память о нападающем. Кроме того, многие болельщики надели джерси с фамилией хоккеиста. На арене громко зазвучали овации.

Судьи не засчитали гол «Салавата»

Первый период прошёл под диктовку уфимского клуба, команда Николая Цулыгина выглядела интереснее. Уже на первой минуте Бек заехал клюшкой по лицу Жаркову, получив «2+2». Уфимцы, показалось, реализовали лишнего. Умарк выдержал паузу и прострелил на Хартикайнена, который в касание переправил шайбу в дальний угол.

Но хитрый Боб Хартли воспользовался повтором на телевизоре, который теперь висит на скамейке запасных хозяев. Тренер взял челлендж на помеху вратарю. Обслуживавшие встречу судьи Бондарь и Одиньш долго смотрели повтор, после чего отменили взятие ворот Налимова. Решение, честно сказать, спорное. Непонятно, где там была помеха.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Правда в следующем большинстве гости всё же забили. Деарне продолжил играть после того, как с него слетел шлем – нарушение правил. В результате кистевой бросок Арзамасцева от синей линии достиг цели.

Когда Цулыгин перестанет «душить» Шэна?

Николай Цулыгин продолжил «мариновать» на лавке нападающего Павла Шэна, вернувшегося с молодёжного чемпионата мира с бронзовой медалью. Всё это выглядит странно, если не сказать глупо. Тем более учитывая тот факт, что Шэн неплох в меньшинстве, Валерий Брагин пользовался этим на МЧМ. Цулыгин же заявляет Павла 13-м нападающим и не выпускает на лёд. Логики в решении главного тренера не видно.

«Салават» же во втором периоде пропустил вторую шайбу именно в меньшинстве. Отличился Бек, здорово начавший свой карьерный пусть в омском клубе после обмена из «Куньлуня», где канадец был лучшим бомбардиром. Первый же гол в ворота Метсолы забил Деарне, подставивший клюшку под бросок Франсона. Защитники уфимцев сыграли не лучшим образом, не сумев навязать борьбу оппонентам.

Первый гол Бурмистрова за Уфу

Случилось во втором периоде и знаменательное событие. Форвард гостей Александр Бурмистров вошёл в зону с правого края, выдержал паузу и из-под защитника послал шайбу под перекладину. Налимов не успел среагировать – 2:2.

Эта заброшенная шайба стала для Александра первой за уфимский клуб после обмена из «Ак Барса» на Вячеслава Основина. Всего в активе центрального нападающего 6 (1+5) очков в 16 матчах за уфимский клуб. Что ж, наконец-то удалось отличиться, так как психологический груз наверняка висел над этим талантливым нападающим.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Однако уйти на второй перерыв при ничейном счёте уфимцы не смогли. В самой концовке «Авангард» здорово разыграл выход два в одного в меньшинстве. Семёнов показал Метсоле, что будет бросать, а сам отдал пас на Стольберга, удачно переправившего шайбу в цель.

Затмение Коледова и чудо-«камбэк» «Салавата»

В третьем периоде гости отчаянно пытались перевернуть ход матча в свою сторону, но в итоге снова пропустили сами. Коледов допустил чудовищную ошибку за воротами Метсолы, отдав шайбу точно на клюшку Петрову на пятак. Кириллу помешали бросить, но в нужное время в нужном месте оказался его тёзка Семёнов – 4:2.

Что произошло с Коледовым – загадка. Похоже, у защитника наступило какое-то затмение. Обычно после подобных ошибок игроков сажают на лавку или отправляют в фарм-клуб.

Показалось, что это конец для Уфы. Не тут-то было! На сей раз затмение наступило уже у «Авангарда». Омичи подумали, что можно просто доиграть матч, за что поплатились. Арзамасцев не без помощи рикошета от соперника оформил дубль, а следом забил Бурдасов – 4:4. На Бобе Хартли не было лица, а матч перешёл в овертайм.

«Авангард», кстати, официально вышел в плей-офф, но всё равно хотел победить. Подвёл заработавший удаление Франсон, пришлось бить буллиты. В серии штрафных бросков «ястребы» всё же добились своего, заработав два очка. Этот матч стал лучшим за все четыре игры между соперниками в сезоне.