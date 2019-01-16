«Ценность Бучневича сомнительна». Голевой дубль как ответ американской «язве»

Недавнее поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» от нестабильного «Коламбуса» со счётом 5:7 стало катализатором выплеска эмоций на Бродвее. Первым ярко высказался главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн, разнёсший в пух и прах своих подопечных в послематчевом общении с журналистами.



«Это была проверка характера, и мы с треском провалились. Вот что случается, когда не борешься, не бьёшься за шайбу. Тебя просто размажут. Нам не хватает упорства в силовой борьбе. Мы уже не раз об этом говорили и продолжим это делать. Хотел бы я провести тренировку и просто забрасывать шайбы в угол и смотреть, кто ей завладеет.

Поражения случаются, но лучше бы игроки хотели с кем-то бороться. Это просто смешно! В трёх матчах мне нравилось старание команды, а сейчас мы выходим и делаем это? Это просто посмешище», — заявил Куинн, чья команда потерпела пятое поражение в шести матчах.

В Америке что-то задумали. Скоро мы будем видеть голы Овечкина его глазами Будущее уже наступило.

Вторым человеком, который резко отозвался о хоккеистах «Рейнджерс», стал ветеран североамериканской журналистики Ларри Брукс. Автор, много лет работающий в New York Post, является одним из самых язвительных и едких хоккейных репортёров — не случайно, когда в «рейнджерах» работал огненный Джон Торторелла, у него с Бруксом постоянно случались серьёзные конфликты (впрочем, с Тортсом, как мы знаем, конфликтуют многие). Основной мыслью высказываний Брукса был тезис о том, что молодым хоккеистам «синерубашечников» нужно лучше себя проявлять, так как в других командах первую скрипку играет именно молодёжь.

«Куинн не смог вытянуть из Бучневича больше, чем тренер-предшественик Ален Виньо. В 15 матчах Павел забил 2 гола и отдал 2 передачи, нанеся только 16 бросков в створ. Он вернулся в строй 14 декабря, пропустив почти месяц из-за сломанного пальца. В матче с «Коламбусом» Бучневич провёл лишь одну короткую смену в последние 9 минут игры.



Бучневичу 23 года. Он был перспективным хоккеистом не так давно. Теперь же его ценность сомнительна, так же как и будущее в качестве одного из заметных хоккеистов «Рейнджерс». Получать лестные отзывы о своём будущем легко, но нужно удостовериться, что ты можешь нечто большее, чем просто собирать слова о своих перспективах», — отметил Брукс, на что Бучневич ответил незамедлительно.

На игру с «Каролиной» Павел был поставлен лишь в четвёртое звено к Бретту Хаудену и Коди Маклауду, а его игровое время не превысило и 10 минут, но это не помешало череповчанину забить. Спасло форварда возвращение в первую спецбригаду большинства, которая в этот вечер была на высоте. В первый раз «синерубашечники» реализовали лишнего в концовке стартового периода, когда великолепный Мика Зибанеджад забил первый из двух своих голов и вывел «Рейнджерс» вперёд, а затем в равных составах закрепил преимущество.

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А затем последовали два гола Бучневича подряд. Сначала Павел реализовал удаление Андрея Свечникова за задержку клюшкой, замкнув прекрасную комбинацию с участием Зибанеджала и Матча Цуккарелло.

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На старте третьего отрезка у «Харрикейнз» на четырё минуты присел в штрафной бокс Дуги Хэмилтон, на что Бучневич также нашёл достойный ответ. Для Павла этот голевой дубль стал повторением лучшего результата в заокеанской карьере.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Как долго Бучневич будет играть в четвёртой тройке? А кто вам сказал, что это четвёртое звено? Возможно, именно потому, что он оказался так глубоко, Павел смог прибавить и забил два гола в большинстве. Если говорить серьёзно, то я жду от него более эффективной всесторонней игры. Сегодня он хорошо проявил себя в численном преимуществе. Мы говорили ему, что ждём от него большего. Возможно, в четверг мы это получим, а он увидит больше игрового времени», — заявил Куинн после матча.



«Бучневич прокачал свой мотор и «поехал». Он наверняка получит свои шансы и возможность себя проявить. И хотя он все ещё застрял в четвёртом звене, у него было игровое время в большинстве, а после матча Куинн намекнул, что, возможно, даст Павлу больше игрового времени», — добавил обозреватель The Athletic Рик Карпинелло.



Любопытна и такая статистика: впервые за 23 года три игрока «рейнджеров» забросили в одном матче по две и более шайбы. Предыдущий раз это случилось в декабре 1996 года в матче с «Флоридой», когда дублями отметились Алексей Ковалёв, Марк Мессье и Никлас Сундстрём.