Пять команд НХЛ, куда могут обменять Бобровского

История с Сергеем Бобровским никак не заканчивается — завершение его неудавшегося романа с «Коламбусом» становится всё больше похожим на неважно написанный сценарий для индийского кино. Сначала все удивлялись его неудачной игре в нынешнем сезоне, затем стали говорить о нежелании подписывать новый контракт, после вспомнили о недопонимании с Джоном Тортореллой и кубковых провалах. После этого случился совершенно необъяснимый эмоциональный срыв в матче с «Тампой», когда Бобровский отказался присутствовать на скамейке запасных остаток матча после того, как был заменён. Отстранение на одну встречу, испорченные отношения с одноклубниками и тренером, подмоченная профессиональная репутация — всё это как-то заслонило собой тот факт, что Бобровский — талантливый вратарь и двукратный обладатель «Везины».

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Хочет уйти уже давно

У российского голкипера «Коламбуса» заканчивается действующий контракт, и о том, что Сергей не прочь покинуть команду-середняк, болельщики догадывались и ранее. «Я сообщил руководству свои планы, они мне — свои», — туманно говорил Бобровский осенью, однако недавно выяснилось, что отношения с «Блю Джекетс» у него испорчены уже долгое время.



Канадский обозреватель Пьер Лебрюн со ссылкой на несколько своих источников сообщил, что уже несколько месяцев назад Бобровский информировал клуб о готовности отказаться от запрета на обмен. Одновременно с этим Сергей представил генеральному менеджеру Ярмо Кекяляйнену список команд, куда бы он хотел перейти. Какие клубы могут быть в этом списке?

«Филадельфия Флайерз»

Интерес между Бобровским и «оранжевыми» можно считать взаимным. Для «лётчиков» позиция первого номера — настоящая ахиллесова пята, поскольку в нынешнем регулярном чемпионате вратарей «Филадельфии» скоро можно будет выпускать отдельной командой. Сразу 7 голкиперов было задействовано по ходу сезона — это Брайан Эллиотт, Картер Харт, Келвин Пикар, Энтони Столарж, Михал Нойвирт, Алекс Лайон и Майк Маккенна. Лишь первые двое продемонстрировали процент отражённых бросков выше 90%, и для команды, претендующей на хорошие результаты, такая ситуация с голкиперами выглядит просто ужасной. При всей перспективности Картера Харта, для решения серьёзных задач «Филли» прямо сейчас необходим надёжный опытный страж ворот, способный выдерживать серьёзную нагрузку.

Для Бобровского возвращение в стан «Флайерз» — это воспоминания о временах, когда он выиграл казавшуюся безнадёжной конкуренцию у Ильи Брызгалова, да так, что у тольяттинца выкупили контракт, а карьера была на грани завершения. В 2012-м году он был обменян из «Филадельфии» в «Коламбус» («лётчикам» достались три драфт-пика), где выиграл две «Везины» и ни одной серии плей-офф.

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«Нью-Йорк Айлендерс»

Ещё один слух, очевидно, имеющий под собой определённые основания — это интерес к Бобровскому со стороны «островитян». У «Айлендерс» на следующий год нет контракта с Робином Ленером, а Томас Грайсс вряд ли в одиночку способен справиться с возрождением великой франшизы. В том, что «островитяне» хотят внедриться в число претендентов на высокие цели, сомнений нет, иначе не стоило давать большой контракт тренеру-чемпиону Барри Тротцу.



Другое дело, что опытнейший и умнейший генеральный менеджер Лу Ламорелло вряд ли захочет платить за Бобровского хоть какую-то компенсацию, а предпочтёт дождаться 1 июля, когда Сергей станет свободным агентом. Если Ламорелло не просчитается с вариантами во время февральского дедлайна, вероятность перехода Бобровского в стан «Айлендерс» можно будет считать весьма высокой.

«Флорида Пантерз»

Об интересе к Бобровскому со стороны «Флориды» уже сообщалось неоднократно. Джеймс Раймер и ветеран Роберто Луонго не могут обеспечить «пантерам» должной стабильности на последнем рубеже, в результате чего симпатичная команда с хорошей атакой играет крайне нестабильно. С одной стороны, южанам нет смысла торопиться и давать за Бобровского большой откуп в феврале, поскольку в плей-офф «Флорида» вряд ли попадёт. С другой, «Пантерз» после этого может использовать время до июля для подписания с Сергеем нового крупного контракта. Если этот вариант сработает, то «кошкам» придётся думать, что делать с Джеймсом Раймером, который подписан ещё на два года по цене $ 3,4 млн за сезон.

«Эдмонтон Ойлерз»

У «Нефтяников» много проблем и не считая вратарского вопроса, но они все ещё находятся в списке претендентов. «Эдмонтон» изо всех сил старается забраться в кубковую восьмёрку, а дуэт голкиперов Кэм Тальбо — Микко Коскинен вряд ли является предметом восхищения у клубного руководства, несмотря на всё уважение к хорошо проявившему себя финскому вратарю. Кроме всего прочего, генеральный менеджер Питер Чиарелли явно сидит на «горячем» стуле и может сделать резкий, непредсказуемый ход, чтобы сохранить свою работу.

«Сан-Хосе Шаркс»

Если Кекяляйнен решится менять Бобровского, то лучше варианта, чем «акулы», ему не найти. «Сан-Хосе» уже сделал серьёзные инвестиции, прикупив защитника Эрика Карлссона, и приобретение Бобровского может удвоить шансы калифорнийцев на успех. «Шаркс» не теряет надежды вернуться в финал Кубка Стэнли, где играл не так давно, но игра стартёра Мартина Джонса не даёт возможности рассчитывать на стабильные результаты (90,3% отражённых бросков, 2,72 гола за матч). Тем не менее, с Джонсом был подписан контракт до 2024 года на сумму в $ 5,75 млн, и свежий старт в Огайо может придать ему новый импульс в карьере. А для «Коламбуса» это решит вопрос, кого выпускать в воротах на кубковые матчи.